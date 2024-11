Povestea Andradei Manta, agentul imobiliar al lui Messi. Ce spune românca despre colaborarea cu celebrul fotbalist. „I-am vândut primul său apartament”

Andrada Manta, un expert imobiliar român, l-a ajutat pe Lionel Messi să acumuleze o avere prin tranzacții imobiliare de lux în ultimul deceniu, scrie NOGO MANIA.

Plecată din România în urmă cu peste un deceniu, Andrada Manta a început prin a lucra în baruri înainte de a deveni o expertă în proprietăți și hoteluri de lux din Barcelona.

„Leo Messi este unul dintre clienții mei timp de mai bine de 10-12 ani. I-am vândut primul său apartament în Barcelona, și continui să gestionez achiziționarea tuturor hotelurilor sale din Spania și nu numai”, a dezvăluit Andrada într-un interviu.

Se pare că Manta a facilitat tranzacții în valoare de peste 500 de milioane de euro, de la intrarea pe piața imobiliară din Barcelona, potrivit Cancan.

„O altă persoană foarte modestă pentru care am mult respect este Ronnie Wood de la Rolling Stones. Am lucrat și cu alți membri ai trupei, dar am o relație specială cu el”, a dezvăluit Andrada Manta într-un interviu.