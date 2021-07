Povestea celebrei Amina Muaddi, creatoarea de pantofi cu origini românești. Kim Kardashian și Rihanna sunt clientele ei

A creat brandul de pantofi care îi poartă numele și care a devenit celebră în toată lumea, însă puțin cunosc povestea celebrei Amina Muaddi. Aceasta este pe jumătate româncă și jumătate iordaniană.

„E adevărat că mama e româncă și tată iordanian, dar mă simt în aceeași măsură și italiancă, pentru că mi-am petrecut majoritatea vieții în Italia, deci e cultură pe care am experimentat-o cel mai mult. Am trăit primii șapte ani în Iordania, apoi nouă ani în România, iar de la 16 ani locuiesc în Italia. Am, deci, câte ceva din aceste trei culturi în mine.”, a declarat Amina într-un interviu pentru elle.ro.

Părinții ei s-au cunoscut în tinerețe, chiar la facultate. „Tata a făcut studiile în România – pe atunci erau foarte mulți studenți arabi în România. După ce au terminat școală, părinții mei s-au mutat în Iordania.

Din păcate, diferențele culturale te atrag, dar de multe ori te și despart. Stilul de viață de acolo era foarte diferit, iar pentru mama, deși a fost mereu o femeie liniștită, deloc genul care să meargă la petreceri sau să iasă prea mult din casă, a fost destul de dificil. Practic, și-a petrecut cinci ani închisă în casă. La un moment dat, nu a mai putut și a decis să plece, împreună cu mine. A fost ciudat, căci a pretextat că plecăm în vacanță, dar de fapt am plecat de tot.”, a dezvăluit creatoarea de pantofi.

Ea a locuit o perioadă cu mama ei în România, însă apoi s-au îndreptat spre Italia unde s-au și stabilit.

Mai întâi în București, apoi în Focșani. Apoi am plecat în Italia, unde oricum îmi petreceam toate vacanțele, la sora mamei. Cred că mama nu m-a văzut niciodată trăind în Focșani. Tot timpul îmi spunea că vrea că eu să studiez în altă parte. Și o înțeleg. Cred că o tânăra de 16 ani care trăiește într-un oraș mare e total diferită de una care trăiește într-un oraș mic.

Ești expus unor lucruri și experiențe la care eu nu aveam acces. Am plecat la Brescia, apoi m-am mutat la Milano, la facultate, și am absolvit Institutul European de Design. Știam ce vreau să fac încă de când aveam vreo nouă ani. Știam că vreau să lucrez în modă, nu aveam nici un fel de îndoială.”, a mai povestit Amina Muaddi care și-a transformat visul în realitate.

„Am vrut să fac pantofi pentru că asta îmi plăcea cel mai mult. Când eram mică îi furăm mamei pantofii (chiar am încercat să ies din casă cu pantofii ei cu platforme, dar am fost prinsă la timp și întoarsă din drum).

Vreau să spun că nu m-am trezit într-o zi din senin că vreau linia mea de pantofi. Am știut mereu ce vreau să fac. Câteodată oamenii se tem să-și urmeze visele, dar eu mi le-am urmat cu strășnicie.”, a mai spus ea în același interviu.

Amina Muaddi încalță vedete celebre de la Hollywood, dar și din România. Ilinca Vandici și Cristina Ich îi poartă pantofii. Prețul unei perechi de pantofi sau de sandale create de aceasta pornește de la 600 de euro și poate ajunge la mii de euro, în funcție de model.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Citeşte şi:

„Îți moare mama, rămâi orfan, îți moare soțul, rămâi văduvă. Când îți moare copilul, ce rămâi?”. Ce fac autoritățile pentru a preveni accidentele rutiere

Echilibristică politică în familie: Soția – șefă la USR – apare în acte și la PSD. Soțul – fost șef la „Doi și-un sfert” – propus în Guvern de PNL

Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă, după ce au cucerit argintul olimpic: „E un vis devenit realitate”

PARTENERI - GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?

Playtech.ro Cine este de fapt amanta lui Reghe. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală! Cadouri extravagante și...

Observatornews.ro Un turist român, care a intrat cu mașina pe plaja din Halkidiki și a rămas blocat, a fost scos de soldați

HOROSCOP Horoscop 29 iulie 2021. Gemenii sunt invitați la toleranță, nu la replici mai acide decât cele adresate lor

Știrileprotv.ro Proprietarul unei livezi a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a rămas din munca lui: “Uite și tu mână de om nenorocit”

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE (Publicitate) Când merită să îți plătești creditele în avans