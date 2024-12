În cadrul unui interviu pentru Viva!, Anna Lesko a dezvăluit care este povestea costumelor ei de scenă De asemenea, a mai vorbit și despre momentul în care a simțit că viața ei intră pe făgașul potrivit și că greutățile devin controlabile.

„ Eu nu le fac singură efectiv, eu le creez împreună cu Andreea Corvin. Andreea este cea care, cu mânuțele ei, creează toate cele. Discutăm traiectoria, direcția, totul, creăm de aproape 20 de ani tot ce port, atât ce port pe scenă, cât și ce am în garderoba personală. Andreea e cea care le creează efectiv.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Eu oricum vin dintr-o familie în care coseam și croșetam toți. Nu îmi e deloc străină această arie. Consider că bazele elementare trebuie să le știe orice fată. Nu trebuie să fii maestră, trebuie să știi să croiești, să coși și de mână, și la mașină. Trebuie să știi de toate. Când scoți din casă o fată, fata aia trebuie să fie brici, să le știe pe toate”, a declarat Anna Lesko pentru revista VIVA!

Recomandări Culise și scenarii privind un candidat comun al partidelor proeuropene pentru prezidențiale

Anna lesko spune că odată cu trecerea anilor, viața ei s-a schimbat mult. Mai exact, după vârsta de 30 de ani, când a devenit mult mai sigură pe ea.

„Odată cu trecerea timpului, cam pe la 30 de ani, am devenit mult mai sigură, munceam pe rupte, deși am avut foarte multe decepții: în domeniul artiștilor a intervenit criza, s-au împuținat concertele, am avut colaborări în care am fost mințită, nu am mai avut niciun manager și am devenit propriul manager. Fiecare om a avut aportul lui la tot ce a însemnat cariera mea, iar astăzi sunt aici datorită tuturor evenimentelor, datorită oamenilor.

Întotdeauna mulțumesc Universului, altfel nu puteam fi astăzi aici, nu puteam gândi așa și nu puteam fi atât de fericită și de împlinită. Eu din copilărie știam că pot să mă bazez pe mine. Întotdeauna am fost un sprijin, un pilon în familia mea. Eu mă bazam pe mine foarte mult și aveam curajul acesta de a mă arunca în provocările vieții”, a mai adăugat vedeta.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News