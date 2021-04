Povestea de dragoste pe care o trăiește Anca Sigartău la 53 de ani. Merge cu soțul și în vacanțe, și la biserică

Actriţa Anca Sigartău a fost căsătorită ani buni cu Tito, iar în urma primului mariaj au rezultat trei copii frumoși de care e tare mândră. Artista spune că fiecare dintre ei îi seamănă, toți au moștenit câte ceva din trăsăturile ei. Nu de cariera ei e cea mai mândră, ci de copii.

„Am trei copii extrem de diferiți. Nu numai fizic, ci și struc­tural vorbind. Fiecare în parte este o fațetă a mea. Sonia-Ecaterina este aparent extrem de fragilă, dar are forță, ambiție, curaj. Este impulsivă, în căutarea echilibrului. Nu știu dacă am fost o mamă atât de bună, dar când mă uit la ea, știu cu siguranță cum arată o mămică extraordinară: ea fiind mama ne­poţelei mele, Anastasia Maria. Sofian Teodor este leul fa­miliei noastre. Un suflet mare, cu un simț artistic dezvoltat și o fire boemă. Iubește animalele și călătoriile. Suferă în momentul în care se simte încorsetat de rigorile de orice fel, dar, asemeni mie, se bucură de fiecare zi. Iosif Ioan, prâslea, greu de spus… Întotdeauna îl voi vedea ca pe cel mic, el reprezintă bucuria ascunsă a timpului petrecut în afara rigorilor sociale. Este bucățica de singurătate de care am nevoie…

Copiilor nu le place să vorbesc prea mult despre ei, aşa că vă pot spune doar că sunt buni. Te fac să vezi soare acolo unde tu vedeai nori, cred în tine atât de tare, încât începi să crezi și tu în tine, te iubesc pentru că exiști. Aceștia sunt copiii mei! În comparație cu toate lucrurile impor­tante pe care le-am primit în pro­fesie, pot spune cu mâna pe inimă că, de departe, copiii sunt cel mai extraordinar dar din viața mea. Deci, până și aici nu mă remarc cu nimic ca mamă, sunt absolut ca toate ma­mele care își văd copiii ca fiind cei mai cei”, a spus actrița pentru Formula As.

De tatăl copiilor a divorțat, a trecut peste separare, iar apoi și-a cunoscut actualul soț, pe Dragoș Pandele. Cei doi se respectă enorm, el e bărbatul care o înțelege și o ajută mereu, și, în plus, amândoi împart aceleași valori. De aproximativ șapte ani sunt căsătoriți. Merg împreună și în călătorii, și la biserică.

„Pentru soțul meu, muzica este foarte im­portantă. Dragoş (Dragoş Pandele – n. red.) e un om cu pasiune pentru muzică, apreciază și încurajează «concertele» mele ad-hoc. Este fe­ricit când cânt și asta mă bucură foarte ta­re. La noi în casă este aproape în perma­nen­ță muzică, fie cla­sică, fie jazz. Ne fa­cem cadou unul al­tuia mici audiții mu­zicale. Gândim pro­iecte artistice împre­u­nă, pe armoniile cvar­tetului lui David Brubeck, sau plă­nu­im să ne reîntoarcem în Portugalia, pe rit­murile de fado ale Ma­rizei sau ale Lui­zei și ale lui Salvador Sobral, ne gândim cum, odată scăpați de pandemie, ne vom lua un rucsac în spate și vom pleca în Cuba sau în Peru… Vivaldi, Albinoni, Queen ne fac să ne gândim cum am putea să ne urcăm la volan și în câteva ore să fim în Grecia.

De multe ori, noi doi ajungem într-o clipă în Barcelona lui Zafon sau în Orientul lui Elif Shafak şi continuăm să ne bucurăm de toate amintirile noastre împreună din Ierusalim, Tel Aviv, Londra, Porto… Lecturile solide, educația serioasă, studiul permanent, binecuvântările Sfin­telor Liturghii de duminică, ce ne luminează începuturile de săptămână, fac din relația noastră o poveste de dragoste pe care amândoi o scriem și o descoperim în fiecare zi…”, a dezvăluit actrița pentru aceeași sursă despre povestea de dragoste pe care o trăiește acum.

