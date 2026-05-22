Actriță, regizoare și creatoare de proiecte artistice pentru copii și familii, vedeta debutează acum ca autoare de literatură pentru copii și lansează o serie de cărți, proiectul fiind denumit „Parcul Inimioarelor”. Vero Căliman aduce astfel în prim-plan teme precum respingerea, îndoiala de sine și nevoia de a fi văzut și acceptat.

Fosta Fetiță Zurli și-a lansat prima carte

Prima carte din proiect lansată de fosta Fetiță Zurli este „INIminiMIOARA în Colțul Îndoielilor”, care propune o abordare sensibilă, dar sinceră, asupra emoțiilor copiilor, fără să le simplifice și fără să le transforme în lecții.

Cartea este lansată în cadrul în unui turneu care are loc în perioada mai-iunie 2026, urmând ca pe parcursul anului să fie extins în cât mai multe orașe din România.

Vero Căliman va fi prezentă în orașe precum București, Galați, Sibiu, Iași, Ploiești, Brașov sau Timișoara, iar în cadrul fiecărei lansări va susține un atelier de conectare părinte-copil prin joacă, muzică și povești. În orașele București, Sibiu, Brașov și Câmpulung se va alătura și ilustratoarea cărții Amandine Bănescu, pentru cu un atelier de desen.

Cine este Vero Căliman

Parcursul profesional al autoarei îmbină teatrul, educația și dezvoltarea emoțională, construind contexte în care copiii și părinții nu sunt doar spectatori, ci participanți reali.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Timp de peste un deceniu, Vero Căliman a fost una dintre cele mai recognoscibile prezențe din teatrul pentru copii din România, interpretând rolul Fetița Zurli în peste 3.000 de spectacole în țară și în Europa și contribuind la dezvoltarea repertoriului prin interpretarea și înregistrarea a peste 100 de cântece pentru copii.

Această experiență i-a oferit o înțelegere directă și profundă a publicului tânăr, nu din teorie, ci din mii de întâlniri reale. În prezent, vedeta își dezvoltă propria direcție artistică, în care teatrul devine un instrument de explorare emoțională și reconectare.

Vero Căliman este studentă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, specializarea Teatru Comunitar și Terapeutic, unde aprofundează lucrul cu grupuri și utilizarea artei în procese de dezvoltare personală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE