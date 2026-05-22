Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat că traficul rutier pe DN 5C Giurgiu – Zimnicea, în apropierea municipiului Giurgiu, este complet blocat, iar circulaţia a fost deviată pe DJ 504.

„O cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă şi trei vagoane, de asemenea încărcate cu motorină”, a transmis ISU Giurgiu. În urma impactului, locomotiva şi cisterna au fost serios avariate, însă vagoanele trenului nu au fost afectate.

Echipaje de pompieri, poliţie, reprezentanţi ai Gărzii de Mediu şi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti au intervenit la faţa locului. „Şoferul cisternei şi mecanicul locomotivei au fost monitorizaţi de echipajul SAJ la locul evenimentului”, au mai precizat pompierii. În prezent, se desfăşoară operaţiuni de transvazare a motorinei pentru a preveni eventuale incendii.

Misiunea este în dinamică.

