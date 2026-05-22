Ce a spus Ilie Bolojan despre parteneriatul cu SUA?

Bolojan a clarificat că declarațiile sale au fost interpretate greșit, iar chestiuni distincte precum parteneriatul strategic cu SUA, transferul de tehnologie modernă și implementarea efectivă a proiectului de la Doicești au fost amestecate.

„Aș face câteva precizări ca lucrurile să fie cât se poate de clare și aș face niște comparații. Sunt trei planuri care au fost amestecate în aceste zile. Unul este planul parteneriatului strategic cu Statele Unite, al doilea este planul transferului de tehnologie modernă în România și al treilea plan este pur și simplu proiectul respectiv.

Să vă gândiți la o altă comparație care vine tot din domeniul energiei, la centrala de la Iernut. Să comparăm planurile.

Cred că suntem conștienți că nu se pune problema că în domeniul parteneriatului cu SUA sau în domeniul planului strategic să avem o energie ieftină în România, cineva nu susține acest lucru și acesta este un plan pe care eu și PNL îl susținem și cel legat de parteneriatul strategic și cel pentru energie mai ieftină și mai stabilă în România”, a declarat premierul interimar vineri, în timpul conferinței de presă.

Ilie Bolojan susține că România are nevoie de transferuri de tehnologie modernă

El a mai menționat că România are nevoie de transferuri de tehnologie modernă în multe domenii, subliniind că și tehnologiile nucleare sunt importante și necesită susținere.

„Al doilea plan este cel legat de transferul de tehnologie și cred că România are, în multe domenii, de transfer de tehnologie. Orice tehnologie nouă cred că e bine să fie transferată (…) Tehnologiile din domeniul nuclear sunt tehnologii bune, pe care le susținem”, a mai precizat Bolojan.

Premierul a enumerat problemele proiectului de la Doicești

Când vine vorba despre proiectul minireactoarelor nucleare de la Doicești, premierul a recunoscut că există dificultăți.

„Proiectul propriu-zis are niște probleme pe care nu le putem nega, și timpul va confirma dacă ceea ce am spus este real sau nu”, a declarat Bolojan.

El a comparat situația de la Doicești cu cea de la centrala de la Iernut, care, deși trebuia finalizată în trei ani, a rămas în lucru timp de un deceniu. O altă problemă indicată ține de alocarea resurselor financiare.

„Dintr-o sumă importantă de peste 240 de milioane de dolari pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, avem doar un teren achiziționat la o valoare destul de mare, o companie cu mulți angajați care au cheltuit fonduri considerabile și un studiu de fezabilitate care arată că sunt necesare miliarde de euro pentru implementare, bani pe care nu îi avem”, a explicat Bolojan.

De la ce a pornit întregul scandal politic privind proiectul minireactoarelor de la Doicești

Premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat conducerea Nuclearelectrica de gestionarea defectuoasă a proiectului. Potrivit acestuia, investițiile realizate până acum, în valoare de sute de milioane de euro, nu au generat rezultate viabile.

„Mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent”, a spus Bolojan, recent.

Sorin Grindeanu l-a criticat dur pe Ilie Bolojan după ce a vorbit despre reactoarele de la Doicești

Social-democrații consideră că premierul interimar subminează parteneriatul strategic cu SUA și compromite proiectele strategice ale României. Sorin Grindeanu a declarat că „acțiunile lui Bolojan pun în pericol parteneriatele strategice și slăbesc companiile de stat esențiale”.

Pe de altă parte, fostul ministru al energiei Bogdan Ivan a declarat la Antena 3 CNN că nu are cunoștință despre problemele invocate de Bolojan.

„Toate datele indicau un proiect viabil, pentru care existau chiar promisiuni de finanțare din partea Statelor Unite”, a spus acesta.

Care este poziția oficială a Nuclearelectrica și ce spune despre problemele semnalate de premier

Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a oferit clarificări cu privire la stadiul proiectului de realizare a reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti, dezvoltat în parteneriat cu compania americană NuScale.

Potrivit unui comunicat citat de News.ro, SNN are în vedere atragerea de noi investitori, accesarea de credite de la agenţii de export, granturi şi alte surse pentru finanţarea proiectului.

„Proiectul SMR este conform planificării ca buget şi etape, fiind considerat robust din punct de vedere al securităţii nucleare şi respectat pe plan internaţional. Este dezvoltat de echipe mixte de specialişti din România şi SUA, cu o atenţie deosebită pentru a deveni un reper în industria nucleară”, a declarat Nuclearelectrica.

Compania a mai precizat că decizia finală de investiţie (FID) în proiect a fost adoptată în luna februarie 2026, în urma unei analize riguroase efectuate de experţi români şi internaţionali.

Pentru susținerea financiară a proiectului, SNN a contribuit cu 4 milioane de euro la capitalul social al RoPower Nuclear SA, în mod egal cu partenerul său Nova Power & Gas.

În plus, acţionarii SNN, inclusiv statul român, au aprobat majorarea plafonului împrumutului acordat companiei de proiect până la suma de 243 de milioane de dolari. Accesarea acestor fonduri va avea loc doar în cazul în care nu se identifică alte surse de finanţare, cum ar fi noi investitori sau credite externe. Totuși, constructorii reactoarelor de la Doicești au pierdut 46.000.000 de dolari după ce banii din România s-au oprit.

Localnicii din Doicești, speriați și confuzi după ce au aflat de proiectul nuclear din comună

Mulți dintre locuitorii din Doicești au aflat abia în ultimul moment că vechea termocentrală din comună urma să fie demolată pentru a face loc unui proiect cu reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni.

Oamenii din cartierul Dolan erau revoltați că nu au fost informați de autoritățile locale cu privire la planurile de demolare. Într-un reportaj realizat de Libertatea în 2022, locuitorii din Doicești și-au exprimat nemulțumirea și mai ales îngrijorarea, una dintre principalele temeri fiind și modul în care se va schimba viața lor odată ce reactoarele SMR vor fi ridicate.

„Nici nu știu ce să fac, să las ușa deschisă la casă, o fi mai bine? Să nu zguduie geamurile”, spunea o femeie, vizibil frustrate, în documentarul realizat de Libertatea.

„O să ies din casă, dar vreau să stau să văd, că de când aștept să-l pună jos!”, adaugă ea.

Pentru mulți localnici, momentul demolării a fost unul încărcat de emoție. Termocentrala făcea parte din istoria comunei încă din anii 50, iar numeroși oameni din zonă au lucrat acolo zeci de ani.

„Toată viața am trăit aici”, mărturisea o femeie în vârstă, privind spre turnul care îi umbrește grădina.

Unii s-au temut că noul proiect nuclear le va schimba complet viața și că vor apărea probleme pentru comunitate, în timp ce alții au privit investiția ca pe o posibilă șansă pentru dezvoltarea localității și pentru apariția unor noi locuri de muncă.

„Cenușa o scuturam, se punea pe rufe, le scuturam și gata. Dar ce vine acum, cu nucleara, e altceva. Suntem ținuți în umbră mereu și nu ne spun nimic. De ce să ne spună? Fac ce vor. Acum pe noi o să ne zboare pe toți de aici, o să vedeți, când încep construcția la reactor”, a mai adăugat aceasta.

Locuitorii cereau la acel moment mai multă transparență și implicare din partea autorităților locale, temându-se că proiectul nuclear ar putea avea un impact devastator asupra comunității.

Ce implică proiectul reactoarelor SMR de la Doicești

În ciuda problemelor semnalate, proiectul SMR de la Doicești rămâne un pilon important în strategia energetică a României. Amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune oferă avantaje logistice și economice semnificative, iar tehnologia inovatoare poate plasa România în avangarda energiei nucleare din Europa.

El reprezintă o inițiativă energetică importantă pentru România, ce vizează dezvoltarea primei centrale nucleare de tip SMR (Small Modular Reactors/Reactoare Modulare Mici) din țară și una dintre primele de acest gen din Europa.

Proiectul este implementat de compania RoPower Nuclear (un joint-venture între Nuclearelectrica și Nova Power & Gas) și utilizează tehnologia dezvoltată de compania americană NuScale Power.

Ce înseamnă tehnologia SMR?

Spre deosebire de reactoarele nucleare clasice, așa cum sunt cele de la Cernavodă, reactoarele modulare mici au avantaje specifice. Acestea ocupă o suprafață mult mai mică și au o capacitate instalată mai mică, fiind module de circa 77 MWe fiecare.

Componentele principale sunt fabricate în uzină și transportate la fața locului pentru asamblare, ceea ce reduce costurile și timpul de construcție. De asemenea, tehnologia NuScale folosește sisteme de siguranță pasive. Reactoarele se pot opri și răci singure în caz de urgență, fără intervenție umană, aport de apă din exterior sau energie electrică.

De ce la Doicești?

Amplasamentul a fost ales în județul Dâmbovița, pe locul fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești. Decizia de amplasare a centralei la Doicești a implicat o serie de avantaje logistice.

Această amplasare permite refolosirea infrastructurii electrice deja existente (conexiunea la rețeaua națională) și asigură o tranziție energetică justă pentru regiune, transformând o fostă unitate poluantă într-o sursă de energie curată.

