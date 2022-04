George Papagheorghe, cunoscut cu numele de scenă de Jorge, este împlinit cu viața lui profesională, dar și cu cea personală. El este tatăl a trei copii: Karina, David și Ilinca. Karina este fiica acestuia din căsnicia cu Alina Laufer, David este băiețelul cântărețului cu actuala soție, Ramona Prodea, iar Ilinca este fiica soției dintr-o relație anterioară.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Jorge a povestit cum a cunoscut-o pe soția lui. Cântărețul și Ramona Prodea au fost înainte de toate colegi din punct de vedere profesional. S-au întâlnit încă de pe vremea când el era căsătorit cu Alina Laufer. După divorț, ea a fost cea care l-a sprijinit mult, așa că s-au apropiat din ce în ce mai mult, astfel încât din prieteni au devenit iubiți.

„Ea m-a cunoscut pe mine la teatru, ea a venit la repetiție pentru că Ilinca (n.r. fata ei dintr-o relație anterioară), juca și ea la Romeo și Julieta pentru copii. Ea era acolo de fiecare dată când noi repetam, Ramona. Dar noi nu aveam nicio treabă, nu ne gândeam că o să ajungem la asta. Noi și când ne-am întâlnit ne-a făcut cunoștință o prietenă comună.

Ea nu a fost măritată niciodată și nu era în nicio relație atunci. Noi ne-am întâlnit la masă și vorbeam despre un deal, că eu trebuia să îi fac eu niște flori, adică asta a fost. Nu știu ce s-a întâmplat la masă, a fost o chestie de…am stat cu sufletul la gură, eu mă pierdusem. Da, atunci eram căsătorit.

Apoi, după nu știu cât timp iar ne-am văzut, eu lucram într-un bussines. (…) Abia atunci a cunoscut-o și Alina pe Ramona, când făceam afacerile, făceam și întâlnirile. (…) Apoi eu eram fericit că eram singur. Eu nu mai voiam relație, eu am zis că nu mă însor niciodată.

Recomandări VIDEO. Amenințare fără precedent a lui Lavrov: intervievat de un ziarist dintr-o țară nucleară, el spune că Rusia nu va folosi bomba atomică „în această etapă”

Ea m-a ajutat atunci pentru că eu nu mai aveam acces la nimic, la firma mea, la conturile mele, și ea m-a ajutat atunci să trec de hopul ăsta până când eu mi-am făcut altă firmă, mi-am încasat pe firma mea. Se zicea atunci că mi-a luat mașină ea, că m-am dus după bani, dar asta s-a întâmplat. Am făcut un leasing pe firma ei ca să am cu ce să mă mișc și plăteam. Divorțul meu a însemnat blocaj financiar, dar eu aveam proiecte pe TV. Eu am plâns 2 luni în casă, nu mai aveam niciun ban, nu mai aveam nimic. Singurii bani de care dispuneam erau într-un cont pe care mi-l lăsase tata, erau 2.000 de dolari.”, a povestit Jorge.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Divorțat fiind, s-a apropiat din ce în ce mai mult de Ramona Prodea, însă certurile nu îi ocoleau. El se visa bărbat singur, nu credea că o să se mai căsătorească vreodată. Chiar și așa, La un an și trei luni de la divorțul de Alina Laufer, Jorge a cerut-o în căsătorie pe Ramona. Era în aprilie 2013, iar în august au făcut nunta. Abia în decembrie s-au mutat însă împreună.

Recomandări „Au spus că întregul echipaj a fost evacuat. O minciună!” Rudele echipajului dispărut de pe Moskva își strigă disperarea

„Ea era obișnuită singură, a crescut-o pe Ilinca singură până la 8 ani. Era deja autonomă când am venit eu în viața ei. Brusc era cineva în casă, un bărbat și lucrurile au fost 80% benefic și 20% s-a reglat totul pe parcurs.”, a adăugat cântărețul.

De-a lungul relației lor, Jorge și Ramona Prodea au întâlnit multe obstacole. S-au certat des, dar se împăcau rapid. În timp s-au cunoscut, s-au înțeles mai bine unul pe altul. Referitor la certurile din cuplu, Jorge spune că multe dintre ele erau din cauza vârstei. Ea e născută în 1972, el în 1982, ea e cu 10 ani mai mare decât el.

„Viața mea nu ar fi fost mai proastă dacă nu eram cu Ramona. Când sunt doi oameni care o duc bine și câștigă bine, normal că îți permiți și alte lucruri. Dacă amândoi câștigă bine, e normal să faci chestii împreună, să călătorești mai mult, să investești. (…)

Eu am avut chestii, dar nu din cauza banilor, din cauza diferenței de vârstă. Eu când am aflat că ea e cu 10 ani mai mare decât mine, eu am făcut 3 pași în spate. Ea nu mi-a zis mie luni de zile câți ani are. Ea avea un număr la mașină, 76 sau 78 nu știu cât și eu aveam 82. Și eu am presupus că e mai mare decât mine cu 4 ani. Am zis că asta nu contează. Eu aveam anul meu de naștere la mașină și am zis că așa are și ea.

Recomandări Omerta celor de la Protecţia Copilului. Cum a fost trecut sub tăcere un caz de abuz sexual dintr-un centru de plasament: „Ce să spunem la poliție? Erau zvonuri”

Am văzut apoi buletinul ei, și când am văzut că e în 72…eu nu am întrebat-o. Noi la început nu aveam treabă unul cu altul. Ăla a fost momentul în care am conștientizat că e cu 10 ani mai mare decât bine. Asta după divorț. Când am văzut asta, am zis că eu nu vreau, că eu vreau să golănesc, să fiu liber. Mă chemau atunci la emisiunea Burlacul, aveam și Te cunosc de undeva! Eu aveam viața mea, mă distram, câștigam bine. Atunci ne certam și ne tot împăcam din cauza vârstei, nu din cauza banilor.”, a mai declarat el.

Jorge i-a declarat dragostea soției de multe ori, e pe deplin fericit alături de ea și de copiii lor.

GSP.RO Anunț INCREDIBIL în familia fotbalistului care s-a combinat cu nepoata fostei sale soții!

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Joe Biden îi intoarce spatele lui Volodimir Zelenski. Mesajul transmis de Casa Albă, în urmă cu puțin timp

Observatornews.ro A fost identificat cel mai tânăr soldat rus ucis în Ucraina. "Mi-aș fi dorit să pot să îmi iau rămas bun de la tine, pentru ultima oară"

HOROSCOP Horoscop 19 aprilie 2022. Racii ar fi bine să plece, astăzi, de la o idee bună, un gând bun pe care să-l susțină întreaga zi

Știrileprotv.ro Ucrainenii au doborât un elicopter rusesc de 15 milioane de dolari cu o rachetă de 100 de dolari

Orangesport.ro Părinţii unui rus de pe Moskva, descoperire sinistră ajunşi la spitalul unde Rusia a anunţat că i-a trimis pe marinari. "Îmi vor şterge mesajul" şi a cerut copierea textului

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană