Astăzi, Uğur Aslan este un actor de succes și un bărbat împlinit, dar drumul său spre celebritate a fost presărat cu obstacole și suferință. Originar din Hatay, Turcia, el provine dintr-o familie numeroasă, fiind cel mai mic dintre nouă frați. Povestea lui este a unui „copil al satului”, care a crescut în mijlocul naturii și a pierdut mare parte din familie în tragicul cutremur care a zguduit Turcia la începutul acestui an.

Fratele sau, matusa, nepoatele si copiii nepotilor sai care locuiau in Hatay au fost gasiti fara suflare sub daramaturile cumplitului cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter ce a lovit Turcia in dimineata zilei de 6 februarie si a luat vietile a zeci de mii de oameni, in timp ce alte cateva sute de mii au ramas fara agoniseala de o viata, sub cerul liber.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

O alta mare cicatrice din viața lui Uğur Aslan rămâne despărțirea de părinții săi la vârsta de șapte ani, dupa cum povesteste chiar acesta. El a fost trimis la internat pentru a beneficia de o educație mai bună, o decizie care a schimbat cursul vieții sale. Cu lacrimi în ochi, actorul a facut mărturisiri tulburatoare.

Recomandări Ce creșteri de taxe își asumă Guvernul Ciolacu. Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege – DOCUMENT

„Anii de internat au fost interesanți. Am simțit în fiecare zi dorul mamei și al tatălui meu. Mi-a fost greu. Mă uit la copiii mei și mă întreb cum au putut părinții mei să mă trimită la internat când aveam doar 7 ani. Tatăl meu și-a dorit foarte mult să studiez, iar internatul era singura opțiune, deoarece nu își permitea să vină să mă ia acasă în fiecare zi.

Îmi amintesc un moment în care, în primul an de liceu, am scăpat și i-am întrebat pe părinții mei: . Am văzut cum s-a schimbat fața tatălui meu și regret profund această întrebare.

Încă mai simt o durere profundă în inima mea, pentru că îmi doream să fiu mereu aproape de tatăl meu, să petrec timp cu el. Am înțeles cât de prețios era atunci când a murit”, a povestit actorul pentru sursa citata.

Cu toate dificultățile pe care le-a întâmpinat, Uğur Aslan a devenit cunoscut în întreaga Turcie și în lumea întreagă pentru talentul său actoricesc remarcabil.

În serialul „Secrete de familie”, el interpretează rolul lui Eren, un polițist empatic, cu un simț al umorului remarcabil, care a câștigat simpatia publicului din întreaga Românie și Turcia.

Uğur Aslan, în vârstă de 51 de ani, este un artist dedicat și un om de familie iubitor. El a studiat actoria la Universitatea Ankara și a debutat pe micul ecran în 2005, câștigând aprecierea publicului pentru performanțele sale captivante.

Recomandări Probleme cu testele antidrog ale Poliției: Ce spune firma care a vândut către MAI aparate acuzate că dau rezultate fals pozitive. Cum motivează cazul bărbatului prins cu 7 droguri, apoi „curat” la IML

Actorul Uğur Aslan este căsătorit cu scenarista Sema Ergenekon din 1999 și au împreună trei copii, doi fete și un băiat.

Playtech.ro Cu cine se iubește văduva tinerică a lui Sergiu Nicolaescu. Femeia și-a refăcut viața

Viva.ro Anamaria Prodan, prima reacție când a aflat că Laurențiu Reghecampf va fi din nou tată: 'Noi îi urăm tot ce este...'

PUBLICITATE Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

FANATIK.RO Descoperire fantastică în cimitirul Bellu: “Este un miracol că nu l-am pierdut”

Știrileprotv.ro Doi profesori universitari din Iași au lăsat după ce au murit, prin testament, zeci de mii de euro pentru studenți

Observatornews.ro Cine sunt victimele tragediei de pe autostrada A1. Toți cei cinci bărbați au murit într-un microbuz strivit de două TIR-uri, la Ciorogârla

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Cum arăta cea mai frumoasă femeie din România în 1929. Orfana Magda Demetrescu i-a impresionat pe americani la concursul Miss Univers