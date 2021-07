„Aș fi vrut să fiu stewardesă și educatoare”. Povestea Ioanei Cosma, prima femeie comentator la Euro 2020

Ioana Cosma a lucrat la începutul carierei în presă pe domeniile social și politic, apoi a fost adusă la sport, la PRO TV. A fost reporter, a realizat emisiuni sportive, a fost redactor șef, iar în mai 2019 a comentat primul meci de fotbal, finala Cupei României la fotbal feminin.

Acum, în 2021, a primit una dintre cele mai neașteptate propuneri. Să devină comentator la Euro 2020. Nu a stat pe gânduri și a acceptat.

Am discutat cu aceasta despre viața sa pe micul ecran, dar și despre cea din spatele reflectoarelor.

Libertatea: De unde această pasiune pentru sport? De fiecare dată când apari pe micul ecran povestești cu atâta entuziasm evenimentele sportive.

Ioana Cosma: Pasiunea aceasta este încă din copilărie. Bunicul meu, cea mai importantă persoană din viața mea, era fan fotbal. Am început să mă uit împreună cu el la meciuri și el mi-a „livrat” pasiunea asta, am primit-o de la el. Ne uitam la meciuri, comentam și el îmi explica de ce un jucător n-a făcut bine într-un anumit moment sau de ce a făcut bine. S-a stins acum foarte mulți ani, dar îl iubesc exact ca în copilărie și îi mulțumesc pentru că m-a crescut și din punct de vedere profesional.

-Cum ți-a venit ideea de a prezenta știrile din sport? De ce nu meteo sau știrile politice, de actualitate? Care e povestea?

-Nu prea prezint știri din sport, ci fac emisiuni despre sport. După ce ani de zile am fost reporter, am trecut la alt nivel. Mă bucur de fiecare emisiune, am entuziasm. În ziua în care nu o să mai am niciun pic de entuziasm o să îi las pe alții care vin din spate.

Politica mă pasionează, sunt un mare consumator de politică, știu tot ce se întâmplă. În ceea ce privește partea de meteo, eu mă uit la meteo exact ca un om care dorește să fie informat și până la urmă orice ai face n-ai cum să ajungi la nivelul lui Busu.

Povestea e una simplă. La un moment dat se înființase TV Sport, PRO TV manageria postul respectiv și așa am apărut și eu cumva. A întârziat cineva la o emisiune și m-au ales pe mine pentru că m-au văzut cât sunt de entuziasmată.

-Ce sporturi îți plac?

-Fotbalul, tenisul, handbalul, baschetul, atletismul cu toate ramurile lui, mă uit la Jocurile Olimpice. Urmăresc și canotaj, lupte greco-romane, orice ține de competiție.

În copilărie eram mare fan Formula 1, îmi plăcea foarte tare Ayrton Senna, iar după ce s-a stins am avut ocazia să ajung în Brazilia, la Sao Paulo. M-am dus la cimitirul unde este înmormântat și i-am spus, emoționată, „Mulțumesc pentru că mi-ai marcat copilăria!”

-Ce sportivi admiri și de ce?

-Hagi, pentru tenacitatea și talentul pe care le-a avut și pentru că a fost dedicat 100%. El știe atât de multe și vrea să împărtășească tot ce știe. Omul acesta e plin de fotbal.

Simona Halep, pentru determinare, muncă, efort, pentru ceea ce a făcut. Ne-a făcut pe noi românii atât de mândri de ea, nu ne datorează nimic. Îi mulțumim pentru ce a făcut și pentru că ne-a făcut să ne uităm cu atât de multă plăcere la tenis.

Îl admir pe Mircea Lucescu, este doxă de fotbal și e un om care nu poate sta departe de teren. Mircea Lucescu e o poveste de viață, un om educat, care a încercat să îi educe și pe fotbaliști. Creează caractere, oameni, nu numai fotbaliști.

Paolo Maldini rămâne pentru mine un personaj marcant. Am făcut la un moment dat un interviu cu el, după ce a pierdut finala Champions League de la Istanbul, cu Liverpool. A avut amabilitatea și educația de a sta de vorbă cu niște jurnaliști din altă țară timp de 15 minute. A fost minunat.

-În copilăria ta ai practicat vreun sport? Dar acum?

-Am făcut puțin handbal și mai mult fotbal în curtea școlii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

-Cum ai trăit întreaga experiență de la Euro 2020 în postura de comentator?

-Fantastic. Fabulos. Senzațional. Magic. M-am bucurat de fiecare moment și m-am simțit ca un copil care primește foarte multe cadouri.

La meciul Franța – Elveția am avut senzația că a intrat fotbalul în mine. Aveam atât de multă energie că dacă mai dura încă trei ore meciul, tot acolo eram. La început am avut emoții, dar și o ușoară reținere, iar ulterior m-am relaxat.

-Mulți au apreciat comentariile tale la EURO 2020, dar la fel de mulți te-au și criticat. Te-ai lăsat afectată? Îți pasă de gura lumii?

– Gura lumii nu ar trebui băgată în seamă. Pe de altă parte, părerile oamenilor trebuie luate în calcul. Nu am stat să citesc cu foarte multă atenție și nu m-am încărcat negativ cu toate comentariile. Am văzut câteva dintre sfaturile și criticile primite și am încercat să iau ce e mai bun.

Acolo nu eram o fată care comenta, ci un comentator și atât, deci oamenii au avut dreptul să își spună părerea, pentru că a fost vorba despre un serviciu, prestat bine sau nu. Trebuia luat contextul în ansamblu, eu am comentat 7 meciuri în toată viața mea, cu cele de la Euro, ceilalți comentatori aveau sute, așa că există un ecart foarte mare din acest punct de vedere.

-Cine e Ioana Cosma dincolo de micul ecran?

– Sunt un CNP din România care începe cu 2 pentru că sunt femeie, sunt un jurnalist, un om obișnuit, o femeie care gătește în timpul liber.

Când am timp fac voluntariat și cred că oamenii peste 40 de ani trebuie să întoarcă ceva în societate și să facă voluntariat. Sunt un om simplu care merge la piață, la cumpărături, nimic altceva. Sunt fix la fel ca dumneavoastră, ca oricare dintre cititori.

-Ce îți place să faci în timpul liber?

-Îmi place să citesc, să merg la teatru, mi-a lipsit în ultimul an și jumătate. Îmi doresc să mai merg la operă, vreau la mare, îmi plac soarele, plaja și mi-aș dori să mă dau cu tiroliana.

-Dacă nu ai fi avut o carieră în televiziune, ce altă meserie crezi că ți s-ar fi potrivit?

-Aș fi vrut să fiu stewardesă și educatoare. Mi-aș fi dorit să călătoresc foarte mult, pe de o parte și pe de altă parte îmi plac foarte mult copiii și aș fi vrut să lucrez cu ei. Admir foarte mult educatorii și mi se par minunați pentru că reușesc să lucreze cu copiii și să îi educe.

Din fericire, am cea mai frumoasă meserie din lume, cea de jurnalist sportiv.

Citeşte şi:

Piedone din spatele Facebook: campania de PR a primarului și Sectorul 5 în viața reală

AUDIO. Răspunsul primit de la 112 de o femeie din Galați când a reclamat dispariția fiicei sale minore: „Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul!”

Tânăra spulberată de o mașină în stația de autobuz din Baia Mare a murit

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro IREAL! Ce s-a aflat acum despre moartea afaceristului din Arad. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro A murit Denisa, tânăra spulberată de un BMW în stația de autobuz, la Baia Mare. Soțul ei, în continuare în spital

HOROSCOP Horoscop 6 iulie 2021. Taurii au la dispoziție o zi care le oferă ocazia de a opri unele temeri, îndoieli sau regrete

Știrileprotv.ro Elevă cu 10 la BAC: „În România nu există nicio facultate care să-mi satisfacă dorinţele”

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Hai la master la UPG, dacă îți dorești să ai șanse pe piața muncii! (PUBLICITATE)