Povestea lui Addie Andrews, o tânără care a renunțat la religie pentru a se dedica cinematografiei pentru adulți

De Daria Maria Diaconu,

Până în anul 2017, Addie Andrews a fost membră a unei biserici mormone dintr-un oraș din nord-vestul Americii. Însă din cauza regulilor din cadrul bisericii și a faptului că sexul era văzut ca un păcat, tânăra a decis să renunțe la religie și să-și schimbe radical viața.

Astăzi, Addie Andrews are 30 de ani și de curând a fost numită „Pet of the Mont” de revista Penthouse. Este considerată una dintre actrițele în plină ascensiune din industria XXX.

Addie avea 17 ani când a intrat în rândul mormonilor. „Biserica a fost foarte primitoare cu mine”, a declarat tânăra pentru New York Post, citat de Infobae. A respectat toate regulile bisericii, însă faptul că sexul era privit ca un păcat a deranjat-o foarte tare.

„Problema nu este doar că este interzis sexul înainte de căsătorie, ci că este privit ca un păcat și ca ceva rușinos. Cu cât eram mai dedicată bisericii, cu atât mă îndepărtam de personalitatea mea”, a afirmat ea.

A decis să renunțe la religie pentru a se dedica pasiunilor sale. Voia să cânte, să danseze și să joace în filme.

S-a mutat în California și la început a fost dansatoare erotică. „Au început să mă caute foarte mulți agenți din industria XXX”, a povestit Addie, care acum are o carieră în acest domeniu.

Familia ei a acceptat noua ei viață.

„Fratele meu mi-a spus: „Nu voi urmări niciodată filmele tale, dar pari mai fericită ca niciodată, așa că îți respect decizia”, a afirmat Addie Andrews.

FOTO: Hepta