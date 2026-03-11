Este locul în care marii câștigători vor închina șampania victoriei, iar nominalizații ghinioniști își vor alina dezamăgirea cu preparate rafinate.

Cifrele unui festin de proporții epice

Pentru al 32-lea an consecutiv, legendarul chef Wolfgang Puck se află la cârma bucătăriei pentru cel mai așteptat eveniment monden al anului.

Marți, în cadrul unei prezentări pentru presă, el a dezvăluit o parte din detaliile culinare ale serii, menționând că echipa sa pregătește nu mai puțin de 25.000 de farfurii.

Cantitățile ingredientelor-vedetă sunt impresionante:

30 de kilograme de caviar

100 de kilograme de cotlete de porc

Zeci de kilograme de trufe proaspete, completate de cantități generoase de somon afumat și pui.

Clasici reinventați, sushi și opțiuni vegane

Meniul din acest an aduce un echilibru perfect între tradiție și noutate. Invitații se vor putea delecta cu preparatele clasice semnate de Puck, cum ar fi celebra tartă cu pui, dar și cu un bufet bogat de sushi à la carte.

„Se poate mânca mâncare japoneză, austriacă, se poate mânca întotdeauna cea mai bună friptură”, a explicat bucătarul-șef, în timp ce flamba un antricot suculent de porc.

Evident, meniul este conceput pentru a fi inclusiv, oferind și o varietate de preparate vegane.

Cât despre obsesia Hollywoodului pentru siluetă și noile tratamente medicamentoase pentru slăbit, Puck a abordat subiectul cu ironie. Aceste pastile pot fi luate „în loc de spanac”, „alături de carnea de vită Miyazaki”, a glumit celebrul chef.

Băuturi internaționale și tradiționalele statuete dulci

Pentru a stinge setea invitaților, organizatorii au pregătit mii de sticle de vin, șampanie, sake și tequila. De asemenea, barmanii vor oferi anul acesta cocktailuri speciale, cu influențe clare din culturile mexicană și italiană.

La desert, atracția principală rămân celebrele statuete Oscar turnate în ciocolată – un detaliu culinar cu valoare simbolică.

„Este atât de dificil să câștigi un Oscar. Prin urmare, să ai unul din ciocolată și să-l duci acasă este ceva foarte special. Și este singurul loc unde poți să ai unul”, a declarat pentru AFP chef-ul patiser Garry Larduinat.

