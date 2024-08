Celebrul rapper american 50 Cent, care va concerta în curând în România, a transmis organizatorilor preferințele sale culinare pentru evenimentul care va avea loc pe 18 august la Romaero, București, în cadrul festivalului Summer in the City. Artistul, în vârstă de 49 de ani, este așteptat cu entuziasm de fanii români, iar solicitările sale gastronomice includ preparate care sunt populare și în România.

Printre mâncărurile solicitate de 50 Cent se numără cheeseburgerii cu castraveți murați și friptură de vită bine făcută, alături de aripioare de pui BBQ, crispy strips, toate servite pe farfurii de porțelan cu tacâmuri de argint. Pentru a asigura prospețimea preparatelor, rapperul a cerut ca mâncarea să fie pregătită cu exact 15 minute înainte de sosirea sa și să fie plasată în tăvi încălzite.

Deși nu este adeptul deserturilor, 50 Cent a specificat că preferă jeleurile acre și ciocolata neagră de bună calitate. De asemenea, în camera de primire, artistul dorește platouri cu fructe precum banane, mandarine, lămâi, afine și nuci caju crude, alături de băuturi precum apă plată Smart Water sau Fiji, băuturi energizante și carbogazoase fără zahăr.

Pentru a-și proteja vocea, rapperul a solicitat ceai verde cu mentă, lămâie, ghimbir și mușețel, precum și bomboane pentru tuse și miere organică. Pe lângă aceste cerințe culinare, 50 Cent și echipa sa au cerut o cameră VIP suite, dotată cu două canapele, fotolii din piele, covoare asortate, palmieri și plante de decor, precum și oglinzi și sisteme reglabile pentru temperatură și lumină.

Concertul din România face parte din turneul global „The Final Lap Tour”, care cuprinde peste 103 spectacole în 35 de țări, și promite să fie un eveniment memorabil pentru fanii din România.

Cine este 50 Cent

Născut în Queens, New York, 50 Cent și-a început cariera muzicală în 1996, iar în anul 2000 a înregistrat albumul de debut „Power of the Dollar” împreună cu casa de discuri Columbia Records.

În 2002, melodia „Guess Whos Back” a fost decoperită de celebrul Eminem care l-a semnat pe 50 Cent la compania sa, Shady Records. De altfel, de-a lungul timpului, 50 Cent a colaborat cu cele mai mari nume din industrie, precum: Timberland, Justin Timberlake, Eminem și mulți alții.

Albumul său de debut, „Get Rich or Die Tryin” a fost lansat în 2003, iar marea lovitură muzicală a fost single-ul „In da club”, premiat cu nouă discuri de platină de Recording Industry Association of America.

În același an, el și-a lansat propria casă de discuri G-Unit Records, unde a semnat rapperi de pe Coasta de Est a Americii. De-a lungul timpului, 50 Cent a vândut peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, primind numeroase premii, precum Grammy, Primetime Emmy, Billboard Music (mai exact 13 la număr), trei distincții (American Music Awards) și patru premii BET.

A fost nominalizat în lista celor mai buni „50 de rapperi” de către Billboard, pe poziția 17, iar revista Rolling Stone a inclus „Get Rich or Die Tryin” în lista celor mai bune 100 de albume din anii 2000.

