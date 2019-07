Prezentatorul și regizorul show-ului “Te cunosc de undeva!”, Cosmin Seleși și Cătălin Bugean, pe patul de spital ” | FOTO

Cei doi s-au operat de deviație de sept la același spital și în aceeași zi și au împărțit aceeași rezervă.

”Amândoi am avut aceeași problemă, deviație de sept, și ne-am sincronizat să ne operăm în aceeași zi și să stăm în aceeași rezervă. Doar medicii au fost diferiți. M-a uimit la Cosmin faptul că era mai fricos și foarte sensibil, așa că a fost foarte bine să fim amândoi, pentru că ne-am susținut unul pe altul. Ne-am operat luni, iar el a intrat în operație înaintea mea. Operația a durat o oră și jumătate și a fost făcută laparascopic. Când ne-am trezit din anestezie, eram atât de veseli amândoi că se minunau și doamnele asistente. Ne simţeam foarte bine! A fost o veselie în rezerva noastră în ziua aia… Iar când am respirat prima dată pe nas după operație, m-a luat amețeala, căci problema mea cu deviația de sept era veche de zece ani, timp în care am fost dependent de picăturile nazale”, spune Cătălin Bugean.



”Amândoi aveam probleme cu deviația de sept şi a fost foarte bine că ne-am sincronizat în privința operației. În rezervă am stat la povești, ne-am uitat la TV, ne-am relaxat. A fost foarte bine cu el acolo. Ne-am internat duminică seara, iar marți ne-am externat, dar un timp va trebui să venim periodic la control”, spune Cosmin Seleși.



Prezentatorul și regizorul emisiunii Te cunosc de undeva! se simt bine după intervenția chirurgicală și și-au reluat activitățile cotidiene. Din această toamnă, telespectatorii Antenei 1 îl vor revedea pe Cosmin Seleși în postura de prezentator, alături de Alina Pușcaș, în cel de-al 14-lea sezon al show-ului transformărilor.

Citește și:

Zbuciumul unei familii ai cărei copii au crescut între Spania și România: „M-am transformat într-o mamă fără trăsături pe chip”

Citește mai multe despre Cosmin Seleşi și Spital pe Libertatea.