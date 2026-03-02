După ce, în ultimele zile, a postat pe Facebook mai multe fotografii în care era surprins plimbând un cărucior, vedeta a decis acum să împărtășească cu fanii și o imagine cu bebelușul.

De această dată, Răzvan Exarhu a publicat o fotografie emoționantă în care își ține copilul în brațe. Micuțul apare cu spatele la cameră, într-un cadru intim, surprins în oglindă, semn că prezentatorul își dorește să păstreze discreția în privința celui mic.



„Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare. Pe tata îl candoare mușchișorii, Morning Glory, Morning Glory”, a scris el pe contul de socializare.

Răzvan Exarhu este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio din România. A devenit celebru pentru emisiunile Rondul de dimineață și Rondul de noapte, difuzate la Pro FM în urmă cu peste două decenii, când a cucerit publicul cu vocea și stilul său unic.



În prezent, Exarhu este gazda matinalului Morning Glory cu Răzvan Exarhu la Rock FM, o emisiune apreciată pentru ritmul alert, umorul inteligent și conversațiile spontane cu ascultătorii.



În 2025, Răzvan Exarhu a revenit în lumea televiziunii cu La bine și la roast, potrivit Pro Tv. De asemenea, Exarhu a făcut parte în trecut din juriul MasterChef România.

