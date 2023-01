„Fericită. Poate nu e cea mai reușită poză, dar pentru mine e o mare realizare. Împărtășesc asta cu voi pentru că a fost unul din visurile mele. Să-mi iau apartamentul meu. Mereu v-am încurajat să vă urmați visul și să munciți pentru asta.

Am muncit mult, foarte mult, dar nu am renunțat niciodată la această idee. Am căutat si am vizionat atâtea apartamente încât dacă mă las de televiziune, clar mă pot face agent imobiliar. Știu tot ce înseamnă zonă, zidărie, metraj, etc.

Mai am multe de pus la punct, dar eu am învățat un lucru și asta mă face mereu să fiu optimistă: să mă bucur de ce am și nu să mă întristez de ce nu am. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru tot”, a scris Majda pe contul de socializare.

Cum a slăbit Majda 30 de kilograme

Majda Aboulumosha a avut probleme cu greutatea la un moment dat, însă a reușit în timp să slăbească 30 de kilograme. Vedeta a spus cum a scăpat de kilogramele în plus.

Cu ajutorul dietei și al sportului, Majda a reușit să slăbească 30 de kilograme. Acum, fosta prezentatoare de la PRO TV are o greutate de aproximativ 60 de kilograme. Ea nu mai ține cont de numărul kilogramelor de pe cântar, ci de ceea ce vede în oglindă.

„Având în vedere că am avut aproape 90 de kilograme, singura care m-a ajutat să ajung la forma actuală a fost dieta. Dar și sportul. Sportul este esențial.

În prezent, am în jur de 59-60 kg. Dar am învățat să nu mă mai intereseze numărul kilogramelor, cât felul în care se așază acele kilograme pe mine.

Îmi doresc ca femeile să aibă încredere în ele, să se simtă frumoase și dacă consideră ele că vor să slăbească, atunci își vor găsi motivația, dacă nu, atunci să se bucure de felul lor”, a declarat Majda pentru VIVA!

