Primele două ediții de la Survivor România 2023 au fost un real succes. Concurenții se adaptează la condițiile din jungla din Republica Dominicană și încearcă să reziste fără tehnologie și produse de îngrijire personală.

Au apărut deja primele conflicte între concurenți. Jorge și Răzvan Danciu au fost trimiși pe Insula Exilului, după prima probă. Cei doi au îndurat frigul și au stat în condiții dificile.

„Am înțeles ce vrea să spună vorba «mușcă mâna care te hrănește». Am fost prietenos cu Răzvan. I-am gătit, i-am dat pătura mea. Am găsit o soluție să stăm sub pelerina mea, pentru că el nu are nici pătură, nici pelerină, și el mă înțeapă. M-a înțepat și în prima zi, l-am lăsat, azi m-a înțepat iarăși, că suntem demoralizați, că sigur vom pierde la joc.

Recunosc că m-am enervat, m-am enervat teribil pentru că nu mi-am imaginat că un copil care are o față de înger poate să muște atât de puternic. M-a durut! Recunosc că încă nu am învățat lecția că nu trebuie să am încredere în oameni, însă sunt optimist. Eu voi rămâne prietenos în continuare și sper să își dea seama că genul acesta de intimidări… Sper să rămân întreg la minte”, a spus Jorge la Consiliul de Nominalizare.

„Mie mi se pare că joacă două roluri Jorge. De față cu mine, e total altfel. Ceea ce numește el că l-am înțepat este faptul că am spus că războinicii sunt mult mai tari și m-am bucurat că am adus primul și ultimul punct. Efectiv, la 20 de ani demonstrez mai multă educație decât tine”, a fost replica acidă pe care i-a dat-o Răzvan lui Jorge. „Voi săriți ca hienele, pentru că el nu se poate apăra”, le-a spus Răzvan Danciu concurenților din echipa Faimoșilor.

Maria Lungu, discuții aprinse cu colegii din echipa Războinicilor

În echipa Războinicilor nu este deloc liniște și pace. Maria Lungu s-a certat cu o parte dintre colegii săi. „Sunt multe caractere diferite și nu vrea nimeni să cedeze. Și nici eu. De ce să tac? Eu v-am zis că-i spargem și așa a fost. Chiar dacă nu vă prea suport. Și nici voi pe mine”, le-a spus Războinica celorlalți din tribul ei.

Maria Lungu este acuzată de colegii săi că nu îi respectă suficient și caută motiv de ceartă din orice. „Tu nu respecți pe nimeni și vrei respect. Maria crede că noi am făcut grupuri diferite. Ea nu vrea să se muleze, toți trebuie să lăsăm de la noi. E gălăgioasă, îi place cearta. Eu nu pot”, a spus Lucianna.

Maria Lungu a continuat cearta: „Nu am cerut de la voi! Sunt 3 inși care conduc toată turma. Robert, Alexandra și Daria. În momentul în care 10 persoane au aceeași părere este efectul de turmă”

