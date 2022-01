Cântăreața a fost la un pas de eliminare în ediția din 25 ianuarie de la „Survivor România” 2022. Atunci, ea a dezvăluit care e motivul pentru care participă la competiția filmată în Republica Dominicană. Așa a făcut și primele declarații despre procesul pe care îl are cu fostul ei impresar.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Eu am venit aici în special pentru a mă autodepăși, pentru a deveni mai puternică, pentru a uita de problemele pe care le am acasă, de procesul pe care îl am, de toată trauma prin care am trecut cu fostul management care, să zic așa, m-a lăsat fără nimic după șapte ani de muncă, și am avut o muncă destul de spectaculoasă.

Am venit aici să mă iubesc mai mult și să fiu mai bărbătoasă. Și să nu mai las pe nimeni să profite de mine și să mă mintă”, a declarat Otilia Bilionera la PRO TV.

Astfel, Daniel Pavel a întrebat-o „Simți că ai avansat?”, iar ea a răspuns: „Cât de cât am avansat. Puțin acolo, nu la potențialul maxim, dar cât de cât văd o schimbare în mai bine”.

Culisele procesului Otiliei Bilionera cu fostul impresar

Cântăreața şi-a dat în judecată fostul impresar, Jhaps Record, punând astfel capăt unei colaborări în urma căreia susţine că nu şi-a primit banii cuveniţi. „Colaborarea mea cu Jhaps Records a luat sfârșit! Călătoria mea muzicală continuă și vă mulțumesc tuturor pentru susținerea de-a lungul timpului!”, au anunțat, în noiembrie 2020, Otilia Bilionera și Mario Joy, artistul care e în aceeași situație ca Otilia.

„Am tot încercat să negociem din momentul despărțirii, dar nu ne-am înțeles. Noi ceream banii care ni se cuvin, el a refuzat de fiecare dată să ne dea”, a explicat, pentru FANATIK, Mario Joy, colegul de breaslă al Faimoasei de la „Survivor România” 2022.

Așadar, Otilia Bilionera a apelat la justiţie, în joc ar fi vorba despre sute de mii de euro datorate artistei, ale cărei piese „Bilionera” şi „Diamante” au avut succes şi peste hotare. Fostul impresar al artistei neagă toate acuzaţiile, rămâne de văzut ce se va decide la proces.

Succesul Otiliei Bilionera în muzică

Otilia Bilionera sau Otilia Brumă, pe numele ei real, e născută la Suceava, în iunie 1992. Încă de mică și-a descoperit talentul muzical, dar, inițial, nu a făcut studii în acest domeniu. Cântăreața a absolvit Facultatea de Științe Politice în București, dar apoi și-a dat seama că muzica este, de fapt, marea ei dragoste.

În anul 2014 a cunoscut cu adevărat succesul. Aceasta a lansat atunci melodia „Bilionera”. Piesa a fost difuzată la radiourile din Bulgaria, Turcia, Grecia, Pakistan și India, unde în scurt timp a ajuns pe locul 1 în topuri. Abia apoi, „Bilionera” a fost preluată de radiourile din România. Pe YouTube, melodia are peste 511 milioane de vizualizări.

PARTENERI - GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”

Playtech.ro Produsul care s-a vândut în Lidl la preț de chilipir, deși valorează o avere. E de 40 de ori mai scump, ce s-a întâmplat în Anglia

Observatornews.ro Om de afaceri sibian, găsit mort în pădurea Băneasa din București. Alexandru Coman era dispărut de trei luni

HOROSCOP Horoscop 26 ianuarie 2022. Taurii au prins aripi și le e greu să se oprească acum și să privească aceste întreruperi ca pe o pauză

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat în Rusia după ce Putin a trimis armata la granița cu Ucraina. Probleme uriașe

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată