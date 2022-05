Pe Instagram, acolo unde e foarte activă, Andreea Bălan s-a filmat. Și-a arătat chipul și semnul pe care îl are la buză după ce medicul i-a scos firele. În scurt timp recuperarea va fi completă. „În sfârșit mă arăt la față. Mi-am scos firele de la buzișoară, se vindecă foarte frumos și cred că o să am un semn mic, mic de tot.

Nu mă doare nimic, pot deja să zâmbesc ca înainte cu gura până la urechi”, a zis Andreea Bălan în mediul online.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Se știe că Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital marți, 26 aprilie. Artista a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a căzut din neatenție cu rolele și s-a lovit cu fața de bordură.

A ieșit împreună cu cele două fetițe să se plimbe cu rolele, însă într-un moment de neatenție a căzut. Andreea Bălan a postat pe una dintre rețelele de socializare o imagine cu spintecătura pe care și-a făcut-o deasupra buzei. „Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe față mea (la propriu). La trei minute după ce am făcut această poză veselă am pupat bordura la propriu. Că de, am crezut că pe role e la fel ca pe gheață, dar am aflat că e mai greu și căzăturile sunt mai dureroase.

Rămâi lipit de asfalt, nu aluneci. Am avut nevoie de cusături în urgență, iar doctorul Zamfirescu mi-a cusut buza de sus. Oftica mare e că am căzut așa simplu în fața casei după 3 luni în care am făcut acrobații și nebunii pe gheață. În concluzie, câteodată nu sunt chiar wonderwoman, mai și cad (la propriu și la figurat), dar mă ridic și merg la doctor, sau îmi sun grupul de suport (psihic) și îmi revin instant, îmi iau pelerina și zbor iar. Noroc că am filmări la «Te cunosc de undeva» săptămâna viitoare și până atunci îmi trece. Stay safe & take care when skateing. Love you all”, a scris Andreea Bălan pe contul de Instagram.

GSP.RO FOTO Este una dintre cele mai dorite românce. A pus pe jar toți fotbaliștii cu cele mai recente fotografii

Playtech.ro Lovitură CRUNTĂ pentru Vladimir Putin! Joe Biden a făcut marele anunț în plin război Rusia - Ucraina. E oficial!

Observatornews.ro ”O singură lansare, Boris, și Anglia nu mai există”. Rușii, în delir la TV, arată cum ar scufunda UK cu drona nucleară Poseidon

HOROSCOP Horoscop 2 mai 2022. Peștii nu sunt în apele lor astăzi, dar acesta nu poate fi un motiv suficient ca să-și complice viața

Știrileprotv.ro The Times: Rusia ar fi decis să atace Republica Moldova

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești