Ziua de marți nu a fost tocmai bună pentru cântăreață. Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital, după ce a căzut cu rolele și s-a lovit cu fața de bordură. În urma loviturii, vedeta de la Antena 1 va rămâne cu o cicatrice deasupra buzei superioare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

A ieșit împreună cu cele două fetițe să se plimbe cu rolele, însă într-un moment de neatenție a căzut. Andreea Bălan a postat pe una dintre rețelele de socializare o imagine cu spintecătura pe care și-a făcut-o deasupra buzei.

„Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe față mea (la propriu). La trei minute după ce am făcut această poză veselă am pupat bordura la propriu. Că de, am crezut că pe role e la fel ca pe gheață, dar am aflat că e mai greu și căzăturile sunt mai dureroase. Rămâi lipit de asfalt, nu aluneci. Am avut nevoie de cusături în urgență, iar doctorul Zamfirescu mi-a cusut buza de sus.

Oftica mare e că am căzut așa simplu în fața casei după 3 luni în care am făcut acrobații și nebunii pe gheață.

În concluzie, câteodată nu sunt chiar wonderwoman, mai și cad (la propriu și la figurat), dar mă ridic și merg la doctor, sau îmi sun grupul de suport (psihic) și îmi revin instant, îmi iau pelerina și zbor iar. Noroc că am filmări la «Te cunosc de undeva» săptămâna viitoare și până atunci îmi trece. Stay safe & take care when skateing. Love you all”, a scris Andreea Bălan pe contul de Instagram.

Artista a mers la spital și a primit îngrijiri medicale. Doctorii au cusut-o de urgență, însă o cicatrice va rămâne în urma acestei lovituri. Accidentul a avut loc chiar în fața casei sale, chiar în fața celor două fetițe, Ella și Clara. Săptămâna viitoare, Andreea Bălan are filmări pentru show-ul „Te cunosc de undeva” și speră că până atunci rana să se vindece.

GSP.RO VIDEO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce își înșelase soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după mulți ani

Playtech.ro Avertismentul terifiant care zdruncină liniștea României. Rusia pregătește un atac masiv cu rachete asupra Transnistriei. Ce mesaje au primit locuitorii

Observatornews.ro "Dumnezeu să te odihnească, suflet bun şi drag". Ovidiu, un profesor din Satu Mare, a murit la 43 de ani într-un accident rutier. Trei copii au rămas orfani de tată

HOROSCOP Horoscop 27 aprilie 2022. Capricornii sunt înconjurați de oameni speciali, care îi pot inspira să dea frâu liber unor dorințe vechi

Știrileprotv.ro Moldova spune că va lupta dacă va fi invadată de Rusia. ”Cât de mici am fi, trebuie să ne facem datoria față de casa noastră”

Orangesport.ro Ce i-a pus Vladimir Putin tinerei din imagine . Fata s-a ruşinat şi a avut o replică timidă

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești