La aproape trei săptămâni de când a născut, Corina Năstase a apărut cu bebelușul ei! Într-o după amiază însorită de septembrie, în București, alături de Mihnea, băiatul cel mic al lui Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, tânăra mămică a bifat prima plimbare cu fiul nou născut.

Corina și Mihnea Năstase, cu bebelușul la plimbare

Pe 29 august, Corina și Mihnea au devenit părinții unui băiețel, iar acum au ieșit la o plimbare în familie! Libertatea i-a surprins pe străzile din Capitală într-o ipostază nouă, nu se mai afișează în cuplul iubitor, ci în părinții preocupați pentru bebelușul lor.

Amândoi îmbrăcați în negru din cap până în picioare, cu ochelari de soare la ochi, și-au condus fiul pe străzile din București. De-o parte a fost Corina Năstase, care arată impecabil după sarcină. Cu părul lung aranjat pe spate, cu geanta Chanel pe umăr, a fost preocupată mai ales ca bebelușul să se simtă confortabil în cărucior.

Mihnea Năstase i-a stat alături, privirea având-o către bebeluș și iubita soție. Doar animalul lor de companie a fost cel care i-a mai distras atenția. Minute în șir și-au plimbat bebelușul, căruia i-au ales un nume special: Theodor Ioan.

Semn că plimbarea le-a priit, Corina și Mihnea Năstase și-au aruncat zâmbete reciproc, bucurându-se de rolul lor de părinți.

Adrian Năstase, bunic pentru a treia oară

Pe 29 august, în zi de sărbătoare, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Corina și Mihnea Năstase au devenit părinți pentru prima oară. Băiețelul a primit nota 10 la naștere. Vestea fericită a fost împărtășită de Adrian Năstase, pe blogul lui.

La ceas de seară, acesta a scris: „De azi, avem încă un nepot”. Adrian Năstase și soția lui mai au încă doi nepoți din partea lui Andrei, fiul cel mare.

Apoi el a continuat cu dezvăluirile spunând și ce nume are nepoțelul nou-născut. „Începând de astăzi, Mihnea și Corina au un fiu iar noi avem încă un nepot – Theodor Ioan. Să fie sănătos, să aibă noroc și un destin luminos. Este o zi de bucurie pentru toată familia!”.

Până la acest moment, familia Năstase nu a anunțat niciun detaliu despre botezul mezinului, însă cu siguranță evenimentul va fi unul elegant și discret.

Corina și Mihnea Năstase, poveste frumoasă de iubire

În septembrie 2021, Mihnea Năstase a luat-o de soție de Corina Corolevschi, fiica unui influent om de afaceri de la malul mării. Aceasta este cu patru ani mai mare decât el și este originară din Constanța.

Corina Corolevschi a fost sportivă de performanță. Ea a început la 9 ani sportul de performanță, dar s-a oprit în 2011. A devenit campioană balcanică la ștafeta de 4×100 de metri, dublă campioană națională la 60 de metri, campioană națională la 200 de metri și campioană națională cu ștafeta de 4x3x2x1. Din cauza unei accidentări însă, a fost nevoită să se retragă din această activitate.

La nunta din 4 septembrie 2021, Corina a purtat două ținute. La cununia civilă a îmbrăcat o rochie albă, scurtă, părul l-a avut prins în coc, iar în picioare a purtat sandale deschise la culoare. Și mirele și-a asortat ținuta cu a soției. La cununia religioasă și la petrecere, Corina a purtat o rochie albă, dintr-un material special. Părul l-a avut aranjat pe spate. Și mirele s-a schimbat, el a îmbrăcat un costum negru și cămașă albă.

