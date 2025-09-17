La aproape trei săptămâni de când a născut, Corina Năstase a apărut cu bebelușul ei! Într-o după amiază însorită de septembrie, în București, alături de Mihnea, băiatul cel mic al lui Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, tânăra mămică a bifat prima plimbare cu fiul nou născut.

Corina și Mihnea Năstase, cu bebelușul la plimbare

Pe 29 august, Corina și Mihnea au devenit părinții unui băiețel, iar acum au ieșit la o plimbare în familie! Libertatea i-a surprins pe străzile din Capitală într-o ipostază nouă, nu se mai afișează în cuplul iubitor, ci în părinții preocupați pentru bebelușul lor.

Amândoi îmbrăcați în negru din cap până în picioare, cu ochelari de soare la ochi, și-au condus fiul pe străzile din București. De-o parte a fost Corina Năstase, care arată impecabil după sarcină. Cu părul lung aranjat pe spate, cu geanta Chanel pe umăr, a fost preocupată mai ales ca bebelușul să se simtă confortabil în cărucior.

Mihnea Năstase i-a stat alături, privirea având-o către bebeluș și iubita soție. Doar animalul lor de companie a fost cel care i-a mai distras atenția. Minute în șir și-au plimbat bebelușul, căruia i-au ales un nume special: Theodor Ioan.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
 corina mihnea nastase si bebelusul (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Semn că plimbarea le-a priit, Corina și Mihnea Năstase și-au aruncat zâmbete reciproc, bucurându-se de rolul lor de părinți.

Adrian Năstase, bunic pentru a treia oară

Pe 29 august, în zi de sărbătoare, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Corina și Mihnea Năstase au devenit părinți pentru prima oară. Băiețelul a primit nota 10 la naștere. Vestea fericită a fost împărtășită de Adrian Năstase, pe blogul lui.

La ceas de seară, acesta a scris: „De azi, avem încă un nepot”. Adrian Năstase și soția lui mai au încă doi nepoți din partea lui Andrei, fiul cel mare.

Apoi el a continuat cu dezvăluirile spunând și ce nume are nepoțelul nou-născut. „Începând de astăzi, Mihnea și Corina au un fiu iar noi avem încă un nepot – Theodor Ioan. Să fie sănătos, să aibă noroc și un destin luminos. Este o zi de bucurie pentru toată familia!”.

Până la acest moment, familia Năstase nu a anunțat niciun detaliu despre botezul mezinului, însă cu siguranță evenimentul va fi unul elegant și discret.

Corina și Mihnea Năstase, poveste frumoasă de iubire

În septembrie 2021, Mihnea Năstase a luat-o de soție de Corina Corolevschi, fiica unui influent om de afaceri de la malul mării. Aceasta este cu patru ani mai mare decât el și este originară din Constanța.

Corina Corolevschi a fost sportivă de performanță. Ea a început la 9 ani sportul de performanță, dar s-a oprit în 2011. A devenit campioană balcanică la ștafeta de 4×100 de metri, dublă campioană națională la 60 de metri, campioană națională la 200 de metri și campioană națională cu ștafeta de 4x3x2x1. Din cauza unei accidentări însă, a fost nevoită să se retragă din această activitate.

corina nastase si mihnea (4)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

La nunta din 4 septembrie 2021, Corina a purtat două ținute. La cununia civilă a îmbrăcat o rochie albă, scurtă, părul l-a avut prins în coc, iar în picioare a purtat sandale deschise la culoare. Și mirele și-a asortat ținuta cu a soției. La cununia religioasă și la petrecere, Corina a purtat o rochie albă, dintr-un material special. Părul l-a avut aranjat pe spate. Și mirele s-a schimbat, el a îmbrăcat un costum negru și cămașă albă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu abia acum iese la iveală. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit imediat când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Viva.ro
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu abia acum iese la iveală. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit imediat când au auzit. Ce răsturnare de situație!
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
GSP.RO
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.RO
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Libertateapentrufemei.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Toto Dumitrescu, arestat preventiv. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la locul accidentului și a ieșit pozitiv la cocaină și la INML
Știri România 18:24
Toto Dumitrescu, arestat preventiv. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la locul accidentului și a ieșit pozitiv la cocaină și la INML
Ungurii de la MVM nu mai vor să cumpere E.On România, după 9 luni de suspiciuni de implicare a Rusiei, dar au lăsat o portiță
Știri România 18:19
Ungurii de la MVM nu mai vor să cumpere E.On România, după 9 luni de suspiciuni de implicare a Rusiei, dar au lăsat o portiță
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025”. „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil”
Stiri Mondene 17:49
Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025”. „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil”
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
ObservatorNews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
GSP.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
Parteneri
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax.ro
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Alex, un român de doar 35 de ani, din Italia, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă: „Nu am cuvinte! Rămâi mereu în inima mea!”
KanalD.ro
Alex, un român de doar 35 de ani, din Italia, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă: „Nu am cuvinte! Rămâi mereu în inima mea!”

Politic

Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”
Politică 17:26
Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”
Ilie Bolojan nu exclude ca plafonarea la alimentele de bază să continue după 1 octombrie. Ce a cerut în coaliție
Politică 15:21
Ilie Bolojan nu exclude ca plafonarea la alimentele de bază să continue după 1 octombrie. Ce a cerut în coaliție
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult