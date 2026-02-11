Pe contul de socializare, Tj Miles a dezvăluit și numele fetiței sale, pe care până astăzi l-a ținut secret. „CLARA LIA bine ai venit în familia BIG BLANA”, a scris Tj Miles pe contul de socializare.

Francisca și TJ Miles au dezvăluit sexul bebelușului, în cadrul unei petreceri, după ce aceștia s-au căsătorit religios într-un cadru restrâns. Fostul concurent la Survivor România și soția lui sunt mai fericiți ca niciodată și au împărtășit cu fanii de pe contul de pe conturile de socializare, bucuria lor.

După ce s-au căsătorit civil în urmă cu ceva timp, TJ Miles și Francisca au decis să își unească destinele și religios. Cei doi au împărtășit vestea pe rețelele de socializare, alături de o serie de imagini încărcate de emoție, făcute în biserică.

„Un DA în fața lui Dumnezeu, înainte ca miracolul nostru să vină pe lume. Ne-am dorit ca acest moment să fie simplu, sincer și plin de sens. După ce ne-am unit sufletele și în fața legii, am simțit că e timpul să o facem și în fața lui Dumnezeu, pentru noi, pentru iubirea noastră și pentru sufletul care urmează să vină pe lume”, a scris Francisca pe Facebook, în luna noiembrie a anului trecut.

Artista a ținut să le mulțumească public celor care le-au fost alături într-o zi atât de specială: „Mulțumim din suflet nașilor noștri Cătălin Moroșanu și Georgiana Moroșanu pentru că ne sunteți alături și pentru toată dragostea voastră! De acum suntem o familie! Mulțumim și fotografului nostru pentru că a surprins aceste momente așa cum le-am trăit: curate și pline de emoție! This is the first day of the rest of our lives!”.







