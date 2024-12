Anul 2024 a fost unul plin pentru Monica Bîrlădeanu. Actrița a bifat mai multe reușite pe plan profesional, iar pe plan personal s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță. Cei doi au intrat deja în spiritul sărbătorilor, și-au decorat sufrageria de Crăciun, iar acum a dezvăluit cum arată pentru ea sărbătorile ideale.

„Cu zăpadă, în primul rând, ha, ha; chiar a ajuns pe lista de dorințe de Crăciun în ultimii ani. Mi-e dor de iernile cu troiene din copilărie. Apoi, ideal e să fie masa de Crăciun acasă, cu familia, și de restul vacanței de iarnă să ne bucurăm undeva de la munte, preferabil într-un loc unde se poate schia ziua, să mergem la spa seara și să bem o cană de vin fiert în fața unui șemineu în care arde focul.

Monica Bîrlădeanu: „Oamenii să-și ceară iertare unii de la alții”

Să miroasă a scorțișoară și portocale reci și să cânte mereu un New York Jazz în surdină”, a zis Monica Bîrlădeanu, care va petrece Revelionul la munte, la fel ca în anii trecuți. „În ultimii ani, Revelionul m-a prins la munte; anul ăsta nu cred că va fi altfel. Nu am superstiții sau ritualuri, însă mi s-ar părea o idee bună ca oamenii să-și ceară iertare unii de la alții pentru orice lucru mic care le-a scăpat și poate a deranjat și, în felul ăsta, să intrăm în armonie cu toții în noul an”.

Întrebată și care a fost cea mai mare realizare pe 2024, ea a explicat: „M-am căsătorit, am jucat într-un serial de comedie fabulos, am mers într-un turneu în 7 orașe unde am vorbit cu femei din toată țară, am terminat încă un an de facultate și mi-am luat licența de scuba diving. A fost un an excelent!”.

Cine este Valeriu Gheorghiță, soțul Monicăi Bîrlădeanu

Medicul Valeriu Gheorghiţă a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19. În prezent, el face parte din echipa medicală a Serviciului Român de Informații, potrivit informațiilor publicate de Adevărul. Valeriu Gheorghiţă este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, domeniul medicină generală (militară), cu specializarea boli infecţioase.

Monica Bîrlădeanu a confirmat în 2023 relația cu Valeriu Gheorghiță, după ce s-a speculat că acesta ar fi fost căsătorit. „Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățișez tare!”.

În octombrie, Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit la Palatul Snagov.

