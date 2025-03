Nu a ascuns niciodată faptul s-a născut într-o familie modestă și că a încercat să fie independentă financiar încă de pe la 16 ani, când și-a luat primul job. A muncit enorm pentru cariera pe care o are în momentul de față, dar și pentru nivelul de trai pe care l-a creat, însă susține că asta nu înseamnă că nu se uită la bani atunci când vine vorba de propriile plăceri. „Eu cred că piese faine și valoroase sunt de căutat și de găsit peste tot. Nu este importantă sursa lor, nu este lucrul cel mai important. Ce este important este dacă ți se potrivesc, dacă îți completează un stil, o ținută, un vibe. Așa că poți să mă găsești la tot felul de târguri, de vintage-uri, de second handuri, vintage-uri de colecție. Am niște niște piese la care țin foarte mult. Am o capă din mărgele, cred că o purtam în anii trecuți și o țin pentru că se păstrează absolut impecabil, este foarte veche și este foarte prețioasă. Cred că este găsită la un târg de piese hand-made. De acolo cred că mi-am mai luat și niște pălării”, a povestit Monica Bîrlădeanu pentru Libertatea despre modul în care își alege piesele vestimentare sau accesoriile. Ba chiar, recunoaște că de cele mai multe ori chiar negociază la preț, mai ales atunci când vine vorba de bijuterii din argint. „Negociez la piese de argint. Absolut. De obicei în târgurile din străinătate. În România nu prea negociez. Sinceră să fiu. Nu știu dacă din vreun motiv anume. Cred că nici nu am cumpărat piese de argint din România. Dar știi de ce negociez la argintărie? Pentru că știu din principiu cât este prețul argintului”, a completat actrița.

Monica Bîrlădeanu participă la gale caritabile

În această etapă a vieții ei, actrița pune accent pe alte lucruri, și, deși recunoaște că investește în haine și bijuterii, iar acest lucru se vede în aparițiile ei, preferă ca din banii câștigați să ajute și persoanele mai nevoiașe. Indiferent că participă la gale caritabile în rol de gazdă, ori că este simplu invitat, nu închide ochii la suferințele altora. Cel mai recent eveniment la care a participat și care a impresionat-o extrem de tare, a fost „Gala Bunei Vestiri”, care a avut loc la Iași. „A fost un moment absolut senzațional pentru că s-au adunat 700 de oameni care au fost efectiv îngeri păzitori pentru mamele și copiii aflați într-o dificultate financiară îngrozitoare. Vorbesc despre o gală de caritate care sprijină mamele care au fost, să zicem, presate să avorteze, au ales să nu o facă și au născut bebelușii, iar astăzi sunt în imposibilitate financiară. Toată lumea de acolo a donat, și pe loc, dar și prețul biletului a fost o donație în sine. Toate aceste mici gesturi ne-au unit într-o cauză comună, încât s-a simțit efectiv că eram conectați la ceva foarte profund. Așa experiență eu nu am mai avut de multă vreme cu un public”, ne-a povestit Monica Bîrlădeanu, completând că indiferent de încărcătura emoțională care are loc la astfel de evenimente, nu poate privi nepăsătoare. „Să mă uit la durere nu înseamnă să întorc capul doar pentru că mă afectează pe mine. Nu. Fac tot efortul să dăruiesc toată dragostea de care sunt capabilă eu, la momentul respectiv. Și este ok. Sunt pe pace după asta că am dat tot ce am avut de dat la momentul respectiv”.

Video: Radu Costin

