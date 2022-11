După ce a divorțat, Livia Graur s-a concentrat mai mult asupra ei și a reușit să se îngrașe câteva kilograme, așa cum își dorea. Prezentatoarea era nemulțumită pentru că considera că este mult prea slabă. Deși înainte a încercat mai multe metode de a lua câteva kilograme în plus, ea a urmat o cură cu vitamine, care s-a dovedit a fi foarte benefică.

„Am pus kilograme, se vede. Eu mă văd și mă bucur în fiecare zi. Am început programul de alergat pe bandă și nu doar că mă simt mai bine, dar în ultima vreme, mi-a dat și poftă de mâncare. Am și luat niște suplimente din astea cu vitamina C, care probabil că mi-au creat poftă de mâncare și lucrez intens la asta, adică mănânc intensiv.

Am pus vreo 2 kg, poate chiar 3 kg, pentru că simt la haine. Am rochii la serviciu, de exemplu, în garderobă, care în toamnă stăteau pe mine ca pe gard și acum sunt mulate chiar. Sunt foarte mândră și mă plimb peste tot și le arăt tuturor. M-am mai îngrășat puțin, toată lumea se uită strâmb la mine”, a declarat entuziasmată Livia Graur, pentru Unica.ro.

Livia Graur ajunsese să cântărească 48 de kilograme la 1.68 înălțime. Când a văzut că este foarte slabă, ea a luat măsuri.

„Inclusiv pe spate se vedea coloana, aveam coastele mi se vedeau, era cam trist așa, dar mă uitam și la față că mă trăsesem tare și nu mi-a plăcut. Uite, că dacă te hotărăști și îți pui în cap, până la urmă iese. Cred că cel mai bine mă simt undeva pe la 52-53 poate 54 kg. Acum cred că am 51 kg, mai am 1-2 kg cel puțin de pus”, a spus Livia Graur.

Și sportul a ajutat-o foarte mult pe vedetă. Livia și-a luat o bandă acasă și a început să facă mișcare.

„Îmi doream de mult să fac sport, doar că nu am reușit niciodată să-mi pun programul la punct, astfel încât să reușesc să ajung la sală. Până la urmă am reușit să îmi iau o bandă acasă. Având soluția asta care este foarte la îndemână, pentru că nu trebuie să mă deplasez, nu trebuie să mă schimb la sală, pot să fac bandă și în pijama, oricând, la orice oră când am un sfert de oră, 20 de minute, jumătate de oră la dispoziție, pot să fac chestia asta. Era o chestie pe care doream să o fac și iată că am reușit”, a declarat prezentatoarea.

