La scurt timp după ce telespectatorii au aflat că prezentatorul Cătălin Măruță rămâne fără emisiune, PRO TV a făcut un nou anunț important: Euroliga de baschet, cea mai prestigioasă competiție de club din Europa, se vede exclusiv pe VOYO!

Noua achiziție a celor de la PRO TV vine după ce postul din Pache Protopopescu a cumpărat drepturile, tot pentru a fi difuzate pe VOYO, a altor competiții sportive importante: Premier League, Ligue 1 sau turneele mondiale de handbal.

Transmisiunile Euroligii de baschet au debutat pe VOYO joi, 29 ianuarie 2026, fanii urmând să poată urmări cele mai importante meciuri ale competiției, de la duelurile decisive din sezonul regulat până la fazele finale.

Euroliga de baschet este cea mai spectaculoasă competiție de club din Europa la baschet, reunind, sezon de sezon, cluburi legendare precum Real Madrid, FC Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce sau Anadolu Efes, în meciuri urmărite de milioane de fani din întreaga lume.

De-a lungul timpului, parchetul Euroligii a fost scena pe care au strălucit jucători excepționali precum Luka Doncic, Nikola Mirotic, Vasilije Micic, Shane Larkin sau Sergio Llull, nume care au transformat competiția într-un reper absolut de performanță și spectacol.

Playoff-urile Euroligii vor începe marți, 28 aprilie 2026, și se vor desfășura până cel târziu miercuri, 13 mai 2026. Cele opt echipe calificate, primele șase din sezonul regulat și cele două câștigătoare din Play-In, vor disputa patru serii de tip „cel mai bun din cinci meciuri”. Câștigătoarele seriilor vor obține calificarea în faza supremă a competiției.

Punctul culminant al sezonului îl reprezintă Final Four-ul Euroligii 2026, programat în al patrulea weekend din luna mai. Semifinalele se vor juca vineri, 22 mai 2026, iar marea finală, care va decide campioana sezonului 2025–2026, va avea loc duminică, 24 mai 2026.

