Program TV de Paște 2026 la PRO TV. Ediții speciale „Vorbește Lumea” și „România, te iubesc”

Vineri, 10 aprilie 2026, „Vorbește Lumea” a pregătit momente speciale și invitați surpriză. De la ora 10.30, Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Șurubel se vor întâlni cu părintele Vasile Ioană și vor vorbi despre cea mai tristă zi a creștinismului: Vinerea Mare. Irina Loghin va dezvălui cum arăta Paștele în familia ei și cum va sărbători anul acesta.

Seara, de la ora 20.30, o nouă ediție „Românii au Talent” aduce momente incredibile puse în scenă de cei mai talentați români, în sezonul 16. Iar de la miezul nopții, cei de acasă vor putea vedea filmul Ultima ispită a lui Iisus.

Filme speciale în Ajunul Paștelui

Ajunul Paștelui vine cu o serie de filme speciale, printre care animația „Împăratul împăraților”, de la ora 11.00, „Ben-Hur”, de la ora 20.00, și „Iisus din Nazareth”, de la ora 22.30.

Ca în fiecare an, aproape de miezul nopții, de la ora 23.45, telespectatorii vor putea urmări în direct la PRO TV slujba de Înviere. Alex Dima va fi gazda transmisiunii de la Mănăstirea Antim.

„E deja o tradiție frumoasă și tare mult mă bucur că se întâmplă și în acest an. Vom aduce în casele oamenilor vestea că Hristos a Înviat! Transmit în primul rând cu gândul la cei care nu au cum să ajungă la biserică în acea noapte, la bolnavi, la cei care sunt la lucru ori sunt plecați departe de țară”, a spus Alex Dima.

Duminică, 12 aprilie 2026, în ziua de Paște, de la ora 18.00, la „România, te iubesc!”, într-o ediție specială, Alex Dima ajunge în Munții Neamțului pentru a descoperi oameni care au ales să trăiască departe de lume.

„În Duminica Învierii, la «România, te iubesc!» avem o ediție de și pentru suflet. Am fost în munții Neamțului, la mănăstirea Sihla și în mănăstirile din jur, și am stat de vorbă cu oameni care au ales să trăiască departe de lume, dar să se roage neîncetat pentru ea. Ce îl mână pe un om să renunțe la tot și să se călugărească, dar și cum putem să fim un strop mai buni? Sunt principalele întrebări la care căutăm și aflăm răspuns.

Am trăit acolo, în munți, preț de câteva zile, într-o atmosferă fascinantă. Am stat de vorbă cu oameni care au ales să trăiască retrași în pădure, printre stânci, am participat la tunderea în monahism, la slujbe lungi de noapte și la ascultările călugărilor. E o poveste care dezvăluie o lume și îți dă de gândit. Sper”, a spus Alex Dima.

Seara se va încheia cu o serie de filme de excepție. De la ora 20.00, „Taken 2: Teroare în Istanbul”, de la ora 21.45, „Samaritan”, iar de la ora 23.45, „Reminiscența”.

„Desafio: Aventura”, în a doua zi de Paște

A doua zi de Paște vine cu surprize pentru telespectatori. O nouă ediție „Batem palma”, de la ora 18.00, iar de la ora 20.30 un nou episod din show-ul „Desafio: Aventura”. Seara se încheie cu filmul „Jaful perfect 2”, difuzat de la ora 23.30.

