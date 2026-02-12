„De Ziua Îndrăgostiților, lansăm piesa «Jumătatea mea» – un cântec pop, cald și luminos, despre iubirea care te face întreg. «Jumătatea mea» vorbește despre emoții simple și reale: despre fericirea de a găsi omul potrivit, despre momentele trăite în doi și despre promisiunea de a merge împreună mai departe. O piesă dedicată tuturor celor care iubesc și cred în puterea sentimentelor adevărate”, spun membrii trupei Proconsul.

„Jumătatea mea” surprinde atmosfera relațiilor construite în timp: de la lumina pe care o aduce celălalt în viața ta, până la rutina frumoasă a lucrurilor împărtășite zi de zi – amintiri comune, brațe care nu obosesc să strângă și dimineți începute cu o cafea în doi.

Bodo de la Proconsul, viață fericită de familie

Bodo, solistul trupei Proconsul, și Loredana Marin, soția sa, au adoptat în 2017 doi băieți. Este vorba despre Daniel și Filip.

În fiecare an, pe 2 iunie se sărbătorește Ziua Națională a Adopției, așa că părinții au făcut dezvăluiri cu această ocazie. Bodo de la Proconsul a povestit că el și soția sunt doi părinți fericiți alături de copiii lor înfiați. Băieții cresc pe zi ce trece. Totodată, cântărețul a avut câteva sfaturi pentru cei care își doresc să înfieze un copil.

„Ceea ce trebuie să predomine în decizia celor care vor să adopte este iubirea, este dragostea, pentru că, atunci când ești îndrăgostit, îți cam pierzi capul, nu îți mai e frică de nimic. Și atunci când te îndrăgostești de copiii pe care vrei să îi adopți, îți cam dispar fricile.

La vremea respectivă ne-au dispărut fricile, nu ne-am gândit nici că sunt de etnie romă, nici dacă vom putea să le oferim un viitor celor doi băieți, dar ne-am sprijinit pe Dumnezeu și acum suntem în momentul în care putem să spunem: suntem niște părinți fericiți.”, a declarat el conform click.ro.

Artistul s-a plâns însă că procesul de adopție durează prea mult. „Îmi doresc foarte mult să se simplifice legea adopției în România, pentru că ea s-a simplificat în ultimul timp, de cât noi am devenit părinți. Se poate ajunge la un timp mai scurt de așteptare, să se reducă din birocrație”, a mai punctat Bodo.

