Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina a oferit momente memorabile atât pe teren, cât și la festivitatea de premiere. Printre persoanele care au urcat pe scena FIFA s-a aflat și o româncă. Nicoleta Atanase, însoțitoare de bord la Qatar Airways, a avut onoarea de a ține trofeul „Best Young Player”, iar ulterior a povestit cum a trăit una dintre cele mai importante experiențe din viața sa.

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O româncă a avut un rol important la ceremonia de premiere a Cupei Mondiale 2026

Seara de 19 iulie a adus finala Campionatului Mondial de Fotbal, disputată între Spania și Argentina. Meciul s-a încheiat cu victoria Spaniei, scor 1-0, iar emoțiile au continuat și după fluierul final, în cadrul festivității de premiere organizate de FIFA.

Printre persoanele care au urcat pe scenă s-a aflat și o româncă. Este vorba despre Nicoleta Atanase, însoțitoare de bord la Qatar Airways și una dintre ambasadoarele de imagine ale companiei aeriene.

Tânăra este cunoscută pe rețelele sociale pentru conținutul pe care îl publică despre viața de stewardesă, iar la finala Cupei Mondiale a avut misiunea de a aduce pe scenă trofeul „Best Young Player”, distincție acordată fundașului spaniol Pau Cubarsí.

Imaginile surprinse în timpul ceremoniei au devenit rapid virale.

Nicoleta Atanase: „Așa emoții n-am avut în viața mea”

La scurt timp după încheierea ceremoniei, Nicoleta Atanase le-a povestit urmăritorilor săi cum a trăit experiența de pe scena finalei Cupei Mondiale.

„Într-adevăr! Da, am fost pe scenă la World Cup 2026, la decernarea premiilor, dar am ținut trofeul de Best Young Player. Și da, am fost acolo. Și mulțumesc tuturor celor care mi-au scris în privat că m-ați văzut și celor care mi-au scris pe Instagram.

Am ajuns la hotel, am fost la cină cu colegii și mă voi demachia și trebuie să dorm puțin pentru că la 6 dimineața plecăm către aeroport și e deja 00.30. O să revin aici cu story time, cum a fost să fiu la finala World Cup. Ce vedete am văzut. Pot să vă spun doar că așa emoții n-am avut în viața mea. Mi-au transpirat și tremurat mâinile cu trofeul acela în mână, mai ales când a intrat și Trump și când l-am văzut pe Messi și l-am văzut pe Lamine Yamal.

Era atât de multă lume pe stadion, încercam să mă uit drept și să zâmbesc, că dacă mă uitam în mulțime și știam că este Shakira, David Beckham, actorul din The Vampire Diaries… A fost foarte emoționată, atât de multă lume importantă, iar eu am decernat premiul. Eu! Da, cred că rămâne cea mai faină experiență din toată viața mea. Nu m-am gândit vreodată că o să…

Am acum trei zile pauză, trebuie să mă întorc la realitate și am plănuit să mă duc puțin acasă, în țară. Am nevoie de puțină pauză pentru că a fost superb. Vă pup și o să revin cu storytime și cu poze și cu de toate”, a spus Nicoleta Atanase, în mediul online.

Trofeul i-a revenit lui Pau Cubarsí

În cadrul ceremoniei organizate după finala Cupei Mondiale 2026, trofeul „Best Young Player” i-a fost acordat fundașului spaniol Pau Cubarsí, unul dintre cei mai apreciați tineri jucători ai competiției.

Nicoleta Atanase a fost cea care a adus trofeul pe scenă și a participat la momentul oficial al decernării premiului, în fața zecilor de mii de spectatori prezenți pe stadion și a milioane de telespectatori din întreaga lume.

Cine este Nicoleta Atanase

Nicoleta Atanase lucrează ca însoțitoare de bord la Qatar Airways și este una dintre ambasadoarele de imagine ale companiei. În mediul online, românca este urmărită de mii de persoane, cărora le prezintă experiențele sale din timpul zborurilor, călătoriile și momente din culisele meseriei de stewardesă.

Nicoleta Atanase este din Sulina și a studiat „Limbi străine” la Universitatea „Ovidius” din Constanța, dar a studiat și la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Participarea la ceremonia de premiere a finalei Cupei Mondiale FIFA 2026 reprezintă una dintre cele mai importante apariții publice din cariera sa, experiență pe care a descris-o drept cea mai emoționantă de până acum.

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