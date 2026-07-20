O oportunitate rară apare în cantonul Graubünden: o casă de vacanță complet mobilată, scoasă la vânzare pentru doar 130.000 de franci elvețieni (aproximativ 139.000 de euro). Aceasta este cea mai ieftină proprietate de vacanță complet utilată din regiune, însă vine cu anumite compromisuri, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

Situată la 1.400 de metri altitudine, în zona montană Frascoscela, deasupra localității Roveredo din valea Misox, proprietatea are 3,5 camere, o terasă, un șopron și un teren de 725 de metri pătrați. Construită în 1979, casa este descrisă ca fiind „rustică, dar complet echipată pentru o vacanță la munte”, după cum menționează agenția Geiersberger Immobilien.

Locuința dispune de o pivniță generoasă, o bucătărie deschisă către living, dotată cu șemineu, două dormitoare și o baie. Racordurile la apă potabilă și canalizare sunt deja instalate, însă lipsa unui duș și necesitatea montării unui sistem fotovoltaic pentru electricitate pot reprezenta provocări pentru cumpărători. „Luxul constă în natură și liniște”, subliniază agenția imobiliară.

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Accesibilitatea casei este limitată. Aceasta poate fi atinsă doar pe jos, pe o potecă forestieră, iar cea mai apropiată parcare se află la 20 de minute de mers pe jos, pe timp de vară. Deși izolată, locația oferă avantajul de a fi la doar 35 de minute cu mașina de cantonul Ticino, cunoscut pentru climatul său însorit, și la o jumătate de oră de telecabinele din San Bernardino.

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