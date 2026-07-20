„În mod evident, prioritatea numărul unu a României în acest moment este situația economică. Punct. Nu jocurile de culise, nu funcțiile și nicidecum orgoliile politice. România nu trebuie să fie terenul de joacă al nimănui. Românii s-au săturat să vadă cum partidele își măsoară orgoliile la televizor în timp ce legile din PNRR trenează și afectează și mai mult stabilitatea economică a țării. De aceea, transmit un avertisment serios tuturor partidelor. Să lase politica deoparte și să arate că singura preocupare este legată de economie și PNRR”, a afirmat Sorin Grindeanu, aflat la Parlament.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților a adăugat că în Parlament au fost depuse doar patru proiecte dintre cele șase restante din PNRR. „În continuare, legea salarizării și Legea integrității nu au fost depuse”, a precizat el, după care a explicat cum votează PSD proiectele restante din PNRR.

„În urma analizei pe care am făcut-o cu specialiștii noștri, vă pot spune așa: Legea privind modificarea Codului Administrativ este OK și o susținem. Legea privind sistemul de recompensare a performanței pentru angajații din ANAF și VAMĂ este OK și o susținem. Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, care a picat în iunie la Senat din lipsă de voturi, o susținem în forma cu amendamentele depuse de PSD și UDMR. Codul Urbanismului este OK și îl susținem, dar cu mențiunea că pentru București, autorizațiile de construire trebuie să treacă la Primăria Capitalei, conform Referendumului, dar din mandatul următor. Nu suntem de acord să susținem acest demers acum, când în funcția de primar se află un om care este anchetat de DNA tocmai pentru că ar fi luat șpagă ca să dea autorizații”, a punctat Grindeanu, cu referire la Ciprian Ciucu, primarul PNL al Capitalei.

„În ceea ce privește Legea Salarizării, am fost informat de Florin Manole (n.red. fostul ministru PSD al Muncii) că a finalizat întâlnirile cu Sindicatele. PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente, prin care să facem o lege mai echitabilă care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în actuala formă, PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, medicilor sau militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet, exclus”, a subliniat președintele social-democraților.

„Iar în ceea ce privește Legea Integrității, așteptăm ca acest proiect să ajungă până la urmă în Parlament. Și vă asigur că PSD va susține doar o variantă care nu slăbește la ordin politic din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil”, a mai afirmat Grindeanu, referindu-se la președintele USR, Dominic Fritz.

El a adăugat că România este neguvernată, iar „instituțiile statului sunt paralizate din cauza crizei guvernamentale”, motiv pentru care a făcut o propunere către partidele politice: „Propun înființarea unei ”Comisii de criză” la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Amendamentele propuse de „Comisie de criză” vor alcătui, alături de legile din PNRR, tematica principală pentru o sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil”.

În opinia lui Grindeanu, Comisia de criză trebuie să funcționeze până la instalarea unui guvern cu puteri depline.

Ce prevede noul proiect al legii salarizării

Pe 17 iulie, Ministerul Muncii, condus interimar de liberalul Dragoș Pîslaru, a publicat proiectul actualizat al legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Ministerul a susținut că salariile nu vor scădea. Proiectul prevede șase gradații în funcție de vechimea în muncă, iar majorările salariului de bază vor varia între 2,5% și 7,5%, potrivit noii variante publicate în dezbatere de Ministerul Muncii.

Pe de altă parte, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a transmis că noul proiect are prevederi care duc la diminuarea unor drepturi salariale: „FSSR susţine reforma salarizării, dar numai cu condiţia ca aceasta să protejeze veniturile reale aflate în plată şi să nu producă scăderi pentru angajaţii din Sănătate. În forma comunicată la 17 iulie, proiectul legii salarizării, deşi preia o parte dintre solicitările anterioare ale FSSR, menţine prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părţi importante a personalului”.

La rândul lor, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” au transmis că proiectul este „o nouă ofensă adusă personalului din învăţământ”. Sindicaliștii au mai spus că proiectul ignoră legea adoptată după greva generală din 2023 privind salariul profesorului debutant și promisiunea ca salariul maxim al unui profesor din preuniversitar cu gradul I și vechime maximă să fie egal cu cel al unui medic specialist.

„Parlamentul are obligaţia de a corecta această gravă nedreptate. Un vot pentru această lege este un vot împotriva şcolii româneşti, împotriva profesorilor şi împotriva viitorului copiilor noştri. Parlamentarii care vor vota acest proiect îşi vor asuma întreaga responsabilitate politică şi morală pentru accentuarea crizei din educaţie, degradarea sistemului de învăţământ şi compromiterea atractivităţii profesiei didactice. Nu poate exista educaţie de calitate cu profesori umiliţi, descurajaţi şi remuneraţi necorespunzător, fără să ţină cont de importanţa muncii pe care o desfăşoară”, au transmis sindicatele din Educație.

Legea salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice urmează să intre în vigoare pe 1 decembrie 2026.

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