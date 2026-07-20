„Ritmul muzicii afectează cât de repede ne mișcăm prin magazin și starea noastră generală de spirit sau nivelul de energie”, explică Skinner. Ea subliniază că magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede.

Această strategie este doar una dintre multele tactici psihologice folosite de retaileri pentru a încuraja clienții să petreacă mai mult timp în magazin și, implicit, să cumpere mai mult. Muzica difuzată în timpul săptămânii și cea din weekend sunt alese cu grijă. Studiile arată că în timpul zilelor lucrătoare, melodiile ambientale au un impact mai pozitiv asupra stării de spirit a cumpărătorilor, influențându-le comportamentul de consum.

Dar acest truc nu este singurul. „Mărirea coșurilor de cumpărături ne poate duce la umplerea lor mai mult, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin”, explică Skinner. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama.

Un alt exemplu este rearanjarea constantă a produselor în magazine. „Schimbarea frecventă a aspectului magazinului crește incertitudinea cu privire la locația articolelor și încurajează consumatorii să se implice în produse sau modalități noi de cumpărături”, spune psihologul. Acest lucru determină clienții să petreacă mai mult timp în magazin, expunându-i la o gamă mai mare de produse și, implicit, la mai multe tentații.

Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Toate aceste elemente sunt concepute pentru a crea o experiență de cumpărături plăcută, dar și pentru a încuraja achizițiile neplanificate.

„Majoritatea magazinelor alimentare sunt concepute având în vedere obiceiurile de cumpărare ale consumatorilor, așa că, chiar dacă s-ar putea să nu fie vorba de a ne dori să cheltuim mai mult decât era planificat, este cu siguranță o prioritate să ne asigurăm că experiența de cumpărături este împlinită și plăcută pentru consumatori”, concluzionează Skinner. Deși aceste tactici pot părea inofensive, ele demonstrează cât de mult pot influența detaliile aparent neînsemnate comportamentul nostru de consum.

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