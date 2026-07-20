Update 17.47: ANM a actualizat avertizarea nowcasting de cod portocaliu pentru județul Constanța, extinzând aria localităților vizate. Până la ora 19:00 sunt prognozate averse ce vor acumula 25–40 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2–4 cm), intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70–80 km/h.

Avertizarea este valabilă pentru municipiul Medgidia, orașele Ovidiu, Murfatlar și Negru Vodă, precum și pentru localitățile Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Valu lui Traian, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Vodă, Deleni, Mereni, Comana, Bărăganu, Târgușor, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Grădina și Dumbrăveni.

Cod portocaliu: Constanța și Vâlcea, sub incidența vremii severe

În județul Constanța, localitățile Hârșova, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Topalu, Pantelimon, Saraiu, Horia și Vulturu sunt vizate de un cod portocaliu valabil între orele 16.15 și 17.00. Aici sunt așteptate grindină cu diametrul de 2–4 cm, averse ce pot acumula 25–30 l/mp, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt de 50–70 km/h.

Totodată, un alt cod portocaliu a fost emis pentru județul Vâlcea, în intervalul orar 15.55–16.45. Avertizarea vizează municipiul Râmnicu Vâlcea și localitățile Călimănești, Stoenești, Costești, Bărbătești, Păușești-Măglași, Bujoreni, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Dăești și Vlădești. Se prognozează precipitații de 25–40 l/mp, vânt puternic cu viteze de 50–70 km/h, descărcări electrice și grindină cu diametrul de 1–2 cm.

Cod galben: Alertă meteo în Mureș și Gorj

În județul Mureș, între orele 16.30 și 17.30, localitățile Târgu Mureș, Sângeorgiu de Mureș,

Ungheni, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești,

Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Acățari, Crăciunești, Eremitu, Glodeni, Sântana de Mureș, Ghindari, Gălești, Gheorghe Doja, Petelea, Beica de Jos, Păsăreni, Vărgata, Chibed, Livezeni, Neaua, Corunca, Hodoșa, Măgherani, Bereni sunt sub cod galben. Se așteaptă ploi torențiale, cu acumulări de 15–25 l/mp, intensificări ale vântului de 50–60 km/h, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, de 1–2 cm diametru.

În județul Gorj, între orele 15.00 și 16.00, codul galben vizează orașele Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Bălești, Runcu, Crasna, Scoarța, Stănești, Bălănești, Mușetești, Turcinești, Schela, Săcelu, Lelești și Arcani. Meteorologii avertizează asupra ploilor torențiale de 15–25 l/mp, intensificărilor de vânt de 45–55 km/h, descărcărilor electrice și grindinei de 1–2 cm.

O furtună puternică a provocat duminică după-amiază, 19 iulie, o viitură în Bușteni, fiind inundat DN1 și mai multe străzi, unde au fost raportate pagube semnificative. Imagini de pe Platoul Bucegilor, unde s-a format viitura care a măturat stațiunea Bușteni, au fost surprinse de Sergiu Olteanu, care s-a aflat în acel moment acolo.

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