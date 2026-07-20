Potrivit datelor pentru primul semestru din 2026, Grecia, Spania, Portugalia, Italia și Franța domină căutările sezoniere, iar Japonia, Vietnam, China, Tanzania, SUA și America de Sud confirmă interesul tot mai mare pentru experiențe personalizate, cu bugete mai ridicate și itinerarii construite din timp.

„Vedem un turist mai atent la context și mai pragmatic în decizie. Pentru vacanțele apropiate, criteriile principale sunt accesibilitatea, disponibilitatea și ușurința rezervării. Pentru destinațiile îndepărtate, însă, decizia se ia după mai multe etape de documentare, comparații și ajustări ale itinerarului. Aici, consultanța face diferența, pentru că ajută clientul să transforme o idee de vacanță într-un traseu realist și adaptat bugetului”, a spus Ana Maria Gherasim, Head of Sales Eturia.

Europa de Vest, în topul căutărilor de vară

În luna iunie, destinațiile europene au generat cea mai mare parte a căutărilor pe Circuiterra. Grecia, Spania, Portugalia, Italia și Franța se află în topul preferințelor, confirmând comportamentul sezonier al turiștilor români: vacanțele europene de vară sunt rezervate, de regulă, în luna anterioară plecării.

Pentru Grecia și Portugalia, românii rezervă cu aproximativ 3-4 săptămâni înainte, pentru Spania cu 4-5 săptămâni înainte, iar pentru Franța cu aproximativ trei săptămâni înainte de plecare. Bugetele medii explorate pentru principalele destinații europene se situează între 750 și 900 de euro per persoană.

Destinațiile exotice și circuitele long-haul sunt planificate cu mult timp înainte. Japonia, Indonezia, Thailanda, Vietnam și Coreea de Sud au fost prezente constant în căutările din primul semestru, cu bugete mai mari și un nivel ridicat de planificare.

Japonia rămâne una dintre destinațiile asiatice cu cel mai ridicat buget mediu explorat, de aproximativ 2.900 de euro per persoană, iar Vietnam se remarcă prin cel mai lung orizont de planificare, cu plecări vizate la peste cinci luni distanță. China conduce în continuare topul cererilor directe, cu programe complexe, de 11-14 nopți, care includ mai multe orașe și regiuni.

Tahiti, Bora Bora și Moorea sunt căutate de turiști care își planifică vacanța cu cel puțin șase luni înainte, fără comportament de tip last-minute. Bugetul mediu explorat pentru Polinezia Franceză este de aproximativ 4.700 de euro per persoană, iar pachetele totale ajung la circa 12.000 de eur

Tanzania și Kenya confirmă interesul pentru safari

Africa rămâne relevantă pentru vacanțele complexe, iar Tanzania s-a numărat printre destinațiile bine reprezentate în căutările din iunie. Românii aleg frecvent itinerarii cu safari în Tanzania și relaxare în Zanzibar, planificate, de regulă, cu peste șase luni înainte. Kenya se menține, de asemenea, în preferințele românilor pentru safari, fiind aleasă adesea alături de destinații de coastă sau insule din Oceanul Indian.

Interesul pentru America de Nord și America de Sud, observat încă din primăvară, se confirmă la nivelul primului semestru. SUA, Brazilia, Peru, Costa Rica și Mexic au fost prezente constant în căutările românilor, mai ales pentru vacanțe complexe de toamnă și iarnă.

SUA se află printre destinațiile căutate în iunie, cu un buget mediu explorat de aproximativ 2.500 de euro per persoană și o planificare medie de peste trei luni. America de Sud atrage tot mai mult turiști cu experiență, interesați de natură, cultură, trasee complexe și vacanțe personalizate.

Vacanțele de Crăciun și Revelion se rezervă din vară

Un semnal important al lunii iunie este creșterea cererilor pentru plecările din noiembrie și decembrie. Cele mai căutate destinații de iarnă planificate din vară sunt Maldive, Thailanda, Republica Dominicană și Mauritius. În același timp, Finlanda, prin programele de tip charter în Laponia, apare constant în cererile pentru decembrie.

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