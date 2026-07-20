ANM a emis 4 avertizări de caniculă și vijelii. Harta zonelor vizate de avertizările meteo de vreme extremă

Cod galben de caniculă

ANM anunță că luni, 20 iulie, în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34…35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19…20 de grade.

În 20 iulie, ANM a emis un cod galben de caniculă. Foto: ANM

Cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică

ANM a emis și o avertizare de cod galben valabilă luni, 20 iulie, în intervalul 10.00 – 22.00. Sunt vizate zone din Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu viteze la rafală de peste 70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de până la 30 l/mp și izolat de 50 l/mp.

De asemenea, luni, 20 iulie, cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali, se află sub cod portocaliu de instabilitatea atmosferică accentuată.

Aceasta ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice.

În 20 iulie, ANM a emis un cod portocaliu și unul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Foto: ANM

În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25… 50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60…70 l/mp.

Cum va fi vremea marți, 21 iulie

În noaptea de luni spre marți, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridionali, este în vigoare o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

În noaptea de luni spre marți, 21 iulie, ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Foto: ANM

Totodată pentru marți, 21 iulie, în intervalul 10.00-22.00, ANM a emis un alt cod galben de instabilitate atomsferică în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură.

În aceste zone, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h).

În 21 iulie, ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Foto: ANM

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte

de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi izolat de peste 40 l/mp.



