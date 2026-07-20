România își va dubla producția de gaze

România, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, își va dubla producția odată cu începerea exploatării zăcămintelor din Neptun Deep. Platforma „Neptun Alpha” este amplasată în Marea Neagră, la o adâncime de aproximativ 120 de metri, cântărește 16.500 de tone și are o înălțime de peste 225 de metri.

„Instalarea platformei de producție în Marea Neagră reprezintă una dintre cele mai importante etape ale proiectului și confirmă progresul constant al acestuia. De asemenea, am finalizat 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum și instalarea conductei de 160 km care face legătura cu țărmul”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Platforma a fost instalată cu a treia cea mai mare navă-macara din lume

Atât structura de susținere (jacket), cât și structura superioară (topsides) au fost construite de compania Saipem în șantierele din Italia și Indonezia.

Platforma a fost instalată cu ajutorul navei semi-submersibile Saipem 7000, a treia cea mai mare navă-macara din lume, utilizând tehnologii avansate de ridicare și poziționare offshore.

Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru explorare și producție, a descris această etapă drept „o operațiune foarte complexă și de mare precizie”.

Structura de susținere a fost ancorată pe fundul mării cu ajutorul a opt piloni, fiecare având un diametru de peste 2 metri. Platforma este complet automatizată și poate fi operată de la distanță, iar în sprijinul său, se construiește și o navă suport pentru operare și mentenanță, capabilă să găzduiască până la 90 de persoane.

Ce include proiectul Neptun Deep

Proiectul Neptun Deep include 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud și Domino, trei sisteme de producție submarine, o conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor. Instalarea platformei marchează un pas major, alături de finalizarea conductei submarine de 160 km, în timp ce construcția stației de la Tuzla continuă.

„Astăzi marcăm finalizarea unei etape cheie a proiectului Neptun Deep, ceea ce ne aduce mult mai aproape de prima producție de gaze naturale în 2027. Platforma Neptun Alpha este epicentrul offshore al proiectului, aici sunt montate toate echipamentele și instalațiile care vor trata gazele naturale ce vor fi extrase din zăcăminte”, a subliniat Aristotel Jude, Director General Adjunct al Romgaz.

Proiectul Neptun Deep se remarcă prin mobilizarea unei flote de nave de construcție offshore de o magnitudine fără precedent în România și Uniunea Europeană. Acesta reprezintă o colaborare globală de inginerie, fabricare și instalare maritimă, un succes care va transforma semnificativ piața energetică regională.

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