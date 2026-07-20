Cuplul, care traversează o perioadă plină de schimbări de când viața lor gravitează în jurul copilului, a fost luat prin surprindere de rutina zilnică.

Ilona Brezoianu: „Am împachetat toată casa și am uitat”

Actrița a povestit că pregătirile intense pentru o escapadă la mare, alături de cel mic, au făcut-o să uite complet de semnificația zilei de astăzi. Salvarea a venit din partea unei persoane apropiate, producător la Antena 1, care le-a amintit de aniversare.

„Azi împlinim doi ani de la căsătorie… Suntem în mașină cu tot cu copil, mergem la mare și pentru că am împachetat toată casa, am uitat… Noroc cu Emilia Vlad că ne-a zis «La mulți ani!»”, a mărturisit Ilona Brezoianu, în stilul său caracteristic.

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Odată trezită la realitate, actrița a i-a transmis un mesaj public soțului ei, dar nu a putut să nu strecoare și o glumă legată de prioritățile care se schimbă radical în momentul în care devii părinte. Cu umor, Ilona a recunoscut că dragostea pentru copil este greu de egalat.

„Așa că zic și eu… La mulți ani, Andrei, pentru noi! Te iubesc la fel ca pe Mati. Bine, puțin mai mult pe el”, a încheiat actrița, stârnind zâmbete în rândul comunității sale.

Ilona Brezoianu: „ Vrem să fim mai aproape de casă”

Recent, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, vedeta Antenei 1 ne-a povestit că destinațiile de vacanță le alege în funcție de confortul copilului. Mai mult, a recunoscut că negociază cu soțul o escapadă. „Facem vacanțele în funcție de Matei. Negociez cu Andrei acum să plecăm și două zile singuri. Încă nu mi-a ieșit, dar poate îmi iese, pentru că avem un pic nevoie și de timp pentru noi. Pe de altă parte, ne este foarte greu să ne despărțim de el. Împreună cu el o să mergem în țară, aici, în România, la mare, pentru că am considerat că e cea mai bună variantă. Vrem să fim mai aproape de casă și să nu-l supunem unui zbor, momentan, în afara țării”, ne-a povestit ea.

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