Procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental, gestionat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), este deja în desfășurare.

Data estimată pentru finalizarea acestei operațiuni este miercuri, 22 iulie. După finalizarea migrării, instituțiile abilitate vor verifica aplicațiile și datele pentru a evalua starea sistemelor și a stabili eventualele măsuri suplimentare necesare.

„Repunerea în funcțiune a aplicațiilor se va face etapizat, în funcție de prioritățile operaționale, după ce vom avea concluziile raportului realizat de instituțiile abilitate”, precizează ANCPI.

Echipele de specialiști ai instituției, alături de experți din alte structuri, lucrează intens pentru a remedia problemele și a relua serviciile în condiții de siguranță.

ANCPI a subliniat că informațiile apărute în spațiul public cu privire la impactul atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea.

„Difuzarea unor informații neverificate poate genera confuzie și afecta încrederea publicului în instituțiile statului”, avertizează reprezentanții instituției.

În cazul unui astfel de incident, prioritatea rămâne protejarea datelor și eliminarea oricăror vulnerabilități. Prin urmare, izolarea sistemelor afectate și remedierea completă a breșelor de securitate sunt esențiale înainte de reluarea activității. Deși măsurile au provocat un disconfort temporar prin întreruperea serviciilor, acestea sunt necesare pentru a asigura siguranța completă a datelor și a utilizatorilor.

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