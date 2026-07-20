Sursa: ISU Prahova

Reprezentanţii ISU Prahova şi cei ai Secţiei Drumuri Naţionale Ploieşti intervin pentru eliberarea drumului

Poliția Județeană Prahova a transmis faptul că drumul național 1 este blocat pe două tronsoane la ora transmiterii acestei ştiri, în urma ploilor torenţiale. Circulaţia este restricţionată pe sensul Ploieşti-Braşov, între kilometrii 99 şi 100, în localitatea Nistoreşti şi la km 107 în oraşul Comarnic.

În acest context, reprezentanţii ISU Prahova şi cei ai Secţiei Drumuri Naţionale Ploieşti intervin pentru eliberarea drumului.

„În urma fenomenelor meteorologice manifestate prin averse însemnate cantitativ, pompierii prahoveni intervin pe DN1, în oraşul Comarnic, pentru evacuarea apei acumulate pe partea carosabilă, astfel încât traficul să se poată desfăşura în condiţii de siguranţă. O parte dintre forţele de intervenţie care acţionează în zonă se deplasau către Buşteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de viitura de duminică după-amiază. Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situaţiei create de noile precipitaţii abundente”, precizează ISU Prahova.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a dispus suplimentarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie

Conform ISU Prahova, pentru remedierea situației din teren și sprijinirea comunităților din orașul Bușteni, care a fost afectat grav de viitura care a avut loc duminică, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a dispus suplimentarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie.

Mai precis, 30 de pompieri de la ISU Bucureşti-Ilfov, Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă (USISU) şi ISU Covasna vor suplimenta echipajele de salvatori ale ISU Prahova, care acţionează pentru restabilirea stării de normalitate.

Totodată, la nivelul ISU Prahova a fost dispusă măsura creşterii capacităţii operaţionale, iar forţele de intervenţie au fost suplimentate şi cu mijloace tehnice, respectiv, două autocamioane şi trei buldoexcavatoare din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov, USISU şi ISU Covasna.

Blocarea celui mai circulat drum din România are loc la o zi după ce o furtună puternică a provocat o viitură în Bușteni, inundând DN1 și mai multe străzi, inclusiv strada Telecabinei, unde au fost raportate pagube semnificative.



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