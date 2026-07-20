Cu cât cresc lefurile politicienilor pe noua lege a salarizării. Președintele țării, 8.000 de lei în plus

Creștere etapizată

Noua formă a legii salarizării aduce modificări față de discuțiile purtate în ultimele luni, cea mai mare noutate fiind creșterea etapizată. Cel mai mare salariu în statul român rămâne cel al șefului statului, cel care are la finalul creșterilor, în 2031, un coeficient de 8, ceea ce îi va aduce un salariu brut de 32.800 de lei. În prezent, șeful statului are un brut de 24.960 de lei.

Prima creștere este cea pentru anii 2026-2027, când potrivit noii legi a salarizării brutul ajunge 26.527 de lei, în 2028 va ajunge în 28.085 de lei, în 2029 la 29.684 de lei, iar în 2030 leafa ajunge la 31.242 de lei. În 2031, pentru Nicușor Dan sau un alt președinte, în cazul în care Dan nu e reales, indemnizația va fi de 32.800 de lei.

La Guvern, tonul este dat de prim-ministru. De la cei 23.920 de lei în prezent, în anul 2031 va ajunge la 30.750 de lei. Practic va fi o creștere de 28%. Însă prima augmentare, pentru 2026-2027, va fi de 5%, adică leafa brută va fi de 25.297. Apoi, pas cu pas va ajunge la 26.650 de lei (2028), 28.003 lei (2029) și 29.397 (2030).

Cresc salariile și în cazul miniștrilor. De la 21.840 de lei cât este leafa acestora în prezent, salariu brut, miniștrii vot ajunge în 2031 la 26.650 de lei. Așadar, cu 22%. Însă pentru moment, pentru anii 2026-2027, indemnizația ar trebui să crească doar până la 22.796 de lei, adică aproximativ 1.000 de lei, sumă brută.

Și secretarii de stat vot avea o creștere semnificativă. De la 16.640 de lei cât au indemnizația în prezent vot ajunge la 20.910 lei în 2031. Este o creștere de 25% pe cinci ani. Însă pentru 2026-2027 nu va fi nicio creștere, ci doar din 2028. Mai precis, indemnizația lor va ajunge la 17.097 de lei în 2028.

Cum arată noile lefuri ale parlamentarilor

Mult mai bună este situația la nivelul demnitarilor din Parlament. Șefii Camerei Deputaților și Senatului au în prezent o indemnizație de 23.920 brut, dar în 2031 vor ajunge la 30.750 de lei. În procente înseamnă 28% în cinci ani . Prima creștere, pentru 2026-2027, la 25.297 de lei. Apoi în fiecare sumă va fi augmentată suma cu 1.000 de lei cel puțin până la valoarea din 2031.

Vicepreședinții Camerei și ai Senatului vor trece de la 22.256 de lei la 26.650 de lei în 2031. Prima mărire va fi pentru 2026-2027, la 23.124 de lei. Ulterior, vor fi alte creșteri treptate.

Deputați și senatorii fără funcții de conducere vor trece de la o indemnizație brută lunară de 18.720, cât este în prezent, la 24.600 de lei în 2031. Prin urmare, creștere tot de 31%, la fel ca în cazul șefului statului. Doar că prima mărire va fi doar până la 19.885 de lei.

Pe de altă parte, lideri de grup ai partidelor parlamentare vor trece de la o indemnizație lunară brută de 20.800 de lei la 26.650 de lei în 2031. Peste 1.000 de lei va fi prima mărire din 2027, până la 21.976 de lei.

Legea salarizării, trimisă la Parlament

Ministerul Muncii a venit cu noua grilă salarială, fiin trimis proiectul către Parlament. În condițiile în care guvernul e interimar, acest proiect are nevoie clar de votul din legislativ, fiind singura soluție.

Pentru moment, PSD face o serie de consultări pe tema legii salarizării, fiind împotriva formei propuse de ministrul interimar Dragoș Pîslaru.

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