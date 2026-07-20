Lumea teatrului și a filmului românesc este în doliu după moartea actriței Dana Tapalagă. Artista, cunoscută publicului și pentru rolul din filmul „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu, s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul. De-a lungul vieții, a trecut prin mai multe încercări, însă nu a renunțat niciodată la scenă și la pasiunea pentru actorie.

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Dana Tapalagă a murit la 57 de ani, după o lungă luptă cu boala

Moartea actriței Dana Tapalagă lasă un gol în lumea teatrului și a culturii din Botoșani. Una dintre cele mai cunoscute artiste ale Teatrului „Mihai Eminescu” s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă de ani de zile cu cancerul.

Cunoscută publicului larg și pentru rolul din filmul „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu, Dana Tapalagă a fost diagnosticată cu cancer în anul 2014. În ciuda problemelor de sănătate, și-a continuat activitatea profesională.

În ultimii șase ani, artista a înregistrat reclame și documentare chiar din salonul de spital, continuând să lucreze în ciuda tratamentelor. În ultima săptămână, starea sa de sănătate s-a agravat, iar duminică seara a încetat din viață, potrivit stiri.botosani.ro.

O viață dedicată teatrului și filmului

Născută la Botoșani, pe 21 decembrie 1968, Dana Tapalagă și-a început activitatea la Teatrul „Mihai Eminescu” încă din anul 1987, înainte de a urma cursurile Academiei de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care le-a absolvit în 1994.

În același an și-a făcut debutul în cinematografie, în filmul „Confesiune”, iar ulterior a jucat în producții precum „Ivan Turbincă” (1996), „Aerisirea” (1997) și „După dealuri” (2012), film premiat la Festivalul de la Cannes și regizat de Cristian Mungiu.

Cu toate acestea, scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani a rămas locul în care și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei.

Și-a pierdut soțul într-un accident rutier

Viața personală a actriței a fost marcată de o tragedie petrecută în anul 2010. Soțul ei, jurnalistul Patric Petre Marin, realizator al emisiunii „Bugetul meu” de la TVR 2, și-a pierdut viața într-un accident rutier.

Pe 8 decembrie 2010, acesta se deplasa spre Buzău pentru filmările unui nou episod, când autoturismul în care se afla a fost lovit frontal de o mașină care intrase pe contrasens. Potrivit anchetei, vehiculul în care se afla jurnalistul circula regulamentar, iar celălalt șofer a recunoscut că avea o viteză peste limita legală într-o curbă periculoasă. Instanța a încadrat fapta drept ucidere din culpă, iar șoferul a primit o pedeapsă cu suspendare, potrivit stiri.botosani.ro.

Dana Tapalagă și Patric Petre Marin aveau împreună trei copii.

Cum a ajuns să joace în filmul lui Cristian Mungiu

După pierderea soțului, actrița a primit propunerea de a face parte din distribuția filmului „După dealuri”, experiență despre care a vorbit cu sinceritate.

„Eram cioburi, îmi pierdusem jumătatea… Soțul meu, actorul Patric Petre Marin, fusese victima unui accident oribil provocat de un individ fără suflet… și nu reușeam să-mi revin. Cristian m-a luat în filmul lui atunci când toată lumea – mai puțin familia mea – m-a abandonat. Unii poate au crezut că moartea se ia, alții nu doreau oameni triști alături… Cristian a avut încredere în mine. Alături de el și de colegii mei am reînvățat să râd, am scăpat de cortizon, am învățat să merg înainte.”

Ultimul mesaj public transmis de Dana Tapalagă

În ciuda tuturor încercărilor prin care a trecut, actrița a continuat să vorbească despre bucuria de a trăi și despre lucrurile pe care le considera importante.

În 2025, pe Facebook, publica unul dintre ultimele sale mesaje:

„Habar nu avem cât de fericiți suntem. Suntem în UE. Putem pleca oriunde dorim. Putem călători în peste 100 de țări fără viză. Avem libertate maximă. Putem critica, putem ieși în stradă pentru drepturile noastre. Avem acces la literatură, la istoria adevărată, la muzică, la cultură, la informație…. Avem lumină( sau poate ați uitat), avem centrale termice, panouri fotovoltaice, avem mâncare pe alese, avem joburi bine plătite, avem mașini, copiii noștri pot învăța la orice universitate din UE, avem aceleași drepturi ca toți cetățenii UE. Ce ne nemulțumește atât de rău? De ce vrem să stricăm totul? De ce ni s-a urât cu binele?”

Mesajul actriței Nuami Dinescu după moartea Danei Tapalagă

Dispariția Danei Tapalagă a fost urmată de numeroase mesaje de condoleanțe din partea colegilor și a celor care au cunoscut-o.

Printre acestea s-a numărat și mesajul transmis de actrița Nuami Dinescu. „Nu cred că există fotografie care să redea blândețea și bunătatea ei”, și-a început aceasta mesajul, spunând despre Dana Tapalagă că a fost „un om rar”, care și-a purtat atât viața, cât și suferința cu discreție, fără să își împovăreze vreodată apropiații.

Actrița și-a amintit întâlnirile petrecute împreună și felul în care simpla prezență a Danei Tapalagă schimba atmosfera din jur. „În prezența ei nu aveam motiv să fiu agitată sau furioasă, felul în care era ea schimba și aerul din încăpere”, a scris Nuami Dinescu.

Mesajul s-a încheiat cu un ultim gând adresat actriței: „Nu o să te uit niciodată, Dana… Dumnezeu să-ți dea odihna după toată durerea pe care ai dus-o.”

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