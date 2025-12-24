Ce invitați de renume vor urca pe scena de la TVR

Pentru a marca această bornă simbolică, ediția de Revelion de la TVR 1 aduce pe aceeași scenă artiști din generații diferite, într-o producție construită din contraste și întâlniri memorabile: experiență și prospețime, emoție și energie pură. „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova, de la ora 21.30.

Reper al audiovizualului românesc, Televiziunea Română a pus pe hartă artiști, a lansat cariere și a adunat generații întregi în fața ecranelor. Revelion 2026 propune o producție specială – o întâlnire între cei care au scris file importante în divertisment și cei care îl duc mai departe, cu energie proaspătă și limbajul noii generații. Un dialog între trecut și viitor, construit din spectacol, emoție și amintiri nemuritoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Printre invitații serii se numără Dan Badea, Lora, Andreea Marin, Ramona Bădescu, Iuliana Tudor, Doru Todoruț, Paul Surugiu – Fuego, Pavel și Cleopatra Stratan, Paula Mitrache, Nico, Alexandra Ungureanu, Voltaj, Body & Soul, ASIA, Adrian Enache, vedetele din juriul „Vedeta familiei”, Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică, Sanda Ladoși, reprezentanți ai României la Eurovision – Paula Seling, Ovidiu Anton, Nico, Luminița Anghel, Andrei Ursu, Mandinga, Mihai Trăistariu – alături de artiști în plină ascensiune precum Johny Romano, Shift, Uddi sau Bibi, care vor urca pe scenă în duete inedite cu legende precum Corina Chiriac sau Stela Enache. Lor li se alătură și personalități ale sportului, precum Aurel Țicleanu.

Cine prezintă Revelion 2026 la TVR

Gazda serii va fi Dan Badea, un MC obișnuit să pună în mișcare petreceri de anvergură, căruia i se va alătura un invitat-surpriză, pregătit să tulbure – cu umor – ordinea lucrurilor. Prezentatori de marcă ai Televiziunii Naționale au pregătit momente artistice speciale, ca omagiu adus marilor artiști care au făcut istorie la TVR de-a lungul anilor: Ștefan Bănică, Gică Petrescu, Toma Caragiu, Marin Moraru, Amza Pellea. Împreună ei vor conduce o gală în care vedete din generații diferite se întâlnesc, cântă, povestesc și se joacă pe scena unde au debutat sau unde, la un moment dat, au trecut în prim-plan.

La Gala de Revelion nu vor lipsi nici mesajele transmise de personalități care mulțumesc Televiziunii Naționale pentru rolul pe care l-a avut în viața lor: Nadia Comăneci, Gică Popescu, Horia Brenciu, Cătălin Măruță, Ștefan Bănică jr, astronautul Dumitru Prunariu, Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Emil Grădinescu, Horațiu Mălăele, și mulți alții. Toți se vor alătura cu bucurie celor care sărbătoresc intrarea într-un an aniversar. Emoția este personajul principal al acestei nopți.

Nu va lipsi nici muzica de petrecere, cu interpreți precum Constantin Lătărețu, într-un duet spectaculos cu Freddy Camacho, Junii Sibiului, Ion Paladi, Marian Mexicanu, sau Marius Mihalache, cu țambalul său fermecat. Punctul culminant al serii va avea loc exact la ora 0.00, moment transmis în simulcast pe toate canalele TVR – un gest simbolic care deschide oficial anul în care instituția marchează șapte decenii de existență.

Un moment dedicat deopotrivă celor care au pus piatra de temelie și celor care vor scrie următoarele povești. Acesta este doar începutul unui an aniversar. Restul – îl veți descoperi în noaptea de Revelion.

Maraton de comedie românească la TVR 2

TVR 2 dedică seara și noaptea de Revelion filmului românesc de comedie, cu unele dintre cele mai iubite producții ale anilor 70-80. De la ora 20.05, telespectatorii se reîntâlnesc cu Brigada Diverse, în trei filme devenite clasice: „B.D. intră în acțiune” (1970), „B.D. în alertă” (1971) și „B.D. la munte și la mare” (1971).

După miezul nopții, incursiunea în comedia de satiră socială continuă cu două filme semnate de Geo Saizescu – „Secretul lui Bachus” și „Secretul lui Nemesis” – în interpretări memorabile ale marilor actori români.

Revelion cu suflet românesc la TVR 3

În noaptea dintre ani, TVR 3 deschide porțile Arhivei de Aur și propune un Revelion construit din emoție, umor și farmec autentic. Programul începe la ora 20.00 cu spectacolul de teatru „Tache, Ianche și Cadâr” de Victor Ion Popa, în regia lui Ion Finteșteanu, o montare emblematică din 1976, cu Alexandru Giugaru, Ion Finteșteanu și Marcel Anghelescu în rolurile principale.

De la ora 22.00, petrecerea continuă cu o selecție a celor mai iubite momente de divertisment din arhiva TVR, aducând pe ecran nume legendare precum Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Amza Pellea, Stela Popescu sau Anda Călugăreanu. Muzica ocupă un loc central, prin prezența unor artiști precum Corina Chiriac, Gică Petrescu, Angela Similea, Sofia Vicoveanca, Irina Loghin, Gabi Luncă sau Fărâmiță Lambru.

Concerte și documente de patrimoniu la TVR Cultural

TVR Cultural întâmpină Anul Nou cu un program-eveniment dedicat excelenței muzicale și culturale. De la ora 21.15, pe 31 decembrie, telespectatorii pot urmări, în premieră, opereta „Liliacul” de Johann Strauss-fiul, producție a Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Noaptea continuă cu momente de referință: documentarul „Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani”, concerte legendare sub titlul „Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci”, o întâlnire cu rafinamentul absolut al unuia dintre cei mai mari pianiști ai lumii: Radu Lupu la Ateneul Român, două concerte dirijate de Sergiu Celibidache la Ateneul Român și un concert-document al Corului Madrigal, de la prima ediție postdecembristă a Festivalului Internațional „George Enescu”.

Atmosferă de epocă și sărbătoare la TVR Folclor

De Revelion 2026, TVR Folclor propune o premieră culturală: spectacolul „Poveste din Bucureștiul de Odinioară”, difuzat de la ora 21.00. Un concert conceput ca un film muzical, cu Miruna Ionescu și Valentin Albeșteanu, alături de Orchestra de Cameră a Filarmonicii „Râmnicu Vâlcea” și Taraful de Oraș, recreează farmecul Bucureștiului interbelic. Melodii compuse de Ion Vasilescu, Nicolae Kirculescu, Ionel Fernic, Henry Mălineanu, Elly Roman, Gherase Dendrino, alături de partituri semnate de Grigoraș Dinicu, Georges Boulanger și Fritz Kreisler, redau atmosfera sonoră a Bucureștiului interbelic.

(În prima zi din an, începând cu ora 3.25, programul „Poveste din Bucureștiul de Odinioară” poate fi urmărit și la TVR 1).

TVR Sport propune, pe 31 decembrie, un program special dedicat marilor legende ale sportului. De la ora 20.00, „Retrosport special” readuce în prim-plan imagini rare din cariera Nadiei Comăneci, urmate, de la ora 21.00, de documentarul „Nadia Comăneci: gimnasta și dictatorul”, coproducție Arte-TVR. Programul continuă cu documentare dedicate unor figuri emblematice ale sportului mondial, precum Diego Armando Maradona.

„TVR 70 RETRO”, retrospectiva anului la TVR INFO

TVR INFO întâmpină anul 2026 cu programul special „TVR 70 RETRO”, o amplă retrospectivă a anului 2025. De la ora 21.00, „TVR 70 RETRO / POLITIC” readuce în atenție momentele decisive ale anului electoral, urmat de „TVR 70 RETRO / CAMPANII”, o privire asupra campaniilor cu impact social major desfășurate de TVR: „Împreună facem bine” – ajutorarea persoanelor afectate de inundații, „Omul Anului”, o inițiativă emblematică a TVR, dedicată celor care prin generozitate și implicare au schimbat comunități și au inspirat societatea.

„Via Transilvanica”, campania de strângere de fonduri pentru copii cu probleme de sănătate, a fost un proiect care a mobilizat comunitățile din întreaga țară. Sub mesajul „Prietenii noștri, sprijinul nostru”, campania pentru protecția animalelor a promovat empatia și responsabilitatea față de animale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE