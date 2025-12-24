Ora la care este proclamată „pacea de Crăciun”

Finlanda este țara care găzduiește casa lui Moș Crăciun, în orașul Rovaniemi, capitala provinciei Laponia. Finlandezii se mândresc cu mai multe tradiții deosebite de Crăciun.

Leena Liukkonen are o experiență de 36 de ani în diplomație și înainte de a veni în România a lucrat printre altele pentru ambasadele Finlandei de la Moscova, New York, Roma și Budapesta.

După cum spune aceasta, cea mai specială tradiție de Crăciun din Finlanda este Declarația de Pace de Crăciun.

„Pacea de Crăciun este declarată la ora 12.00 în ajunul Crăciunului, de la balconul conacului Brinkkala din Piața Mare Veche din Turku, vechea noastră capitală, atât în finlandeză, cât și în suedeză. Declarația este o tradiție aproape neîntreruptă din anii 1300, iar pentru multe familii, declararea păcii de Crăciun marchează momentul în care pot începe sărbătorile.

O puteți urmări online sau la televizor în Finlanda sau o puteți asculta la radio. Când declarația este citită cu voce tare pentru a ne reaminti că pacea de Crăciun a început, suntem încurajați să fim amabili unii cu alții, oricine amenință pacea va fi pedepsit sever și, cel mai important, tuturor li se urează Crăciun fericit”, explică ambasadoarea Leena Liukkonen.

Ambasadoarea Finlandei în România, Leena Liukkonen. Foto: Sanna Kaesmae

Iată și care este textul Declarației de Pace de Crăciun: „Mâine, cu voia lui Dumnezeu, este sărbătoarea grațioasă a nașterii Domnului și Mântuitorului nostru; și astfel se declară o perioadă de Crăciun pașnică pentru toți, sfătuindu-i să fie devotați și să se comporte altfel în liniște și pace…”.

Cele mai frumoase colinde

Pentru Leena Liukkonen, tradiția preferată de Crăciun constă în participarea la un eveniment la care se cântă împreună cele mai frumoase colinde de Crăciun în timpul Adventului. Această tradiție a fost inițiată de Misiunea Evanghelică Luterană Finlandeză în 1973 și este extrem de populară în Finlanda, zeci de mii de oameni participând în fiecare an.

Ambasadoarea Finlandei în România a dezvăluit și care a fost prima sa dorință în prima sa scrisoare trimisă lui Moș Crăciun: „Nu mai sunt sigură, dar probabil am cerut o păpușă nouă sau o carte pe care părinții mei să mi-o citească înainte să învăț să citesc singură”.

Ce locuri din Finlanda merită vizitate de Crăciun

În afară de Rovaniemi, ambasadoarea Leena Liukkonen recomandă și alte locuri deosebite din Finlanda celor care doresc să vină acolo în perioada Crăciunului.

„Sunt atât de multe locuri minunate de vizitat în Finlanda, încât este destul de dificil să alegi. Toată Laponia dincolo de Rovaniemi este magică în perioada Crăciunului. Dacă preferi o escapadă în oraș, pe lângă Helsinki, frumoasa noastră capitală, și Turku și Tampere, ca orașe mai mari, sunt întotdeauna alegeri bune. Dar ce zici de partea de est a țării, mai ales dacă ești în căutarea unei vacanțe mai liniștite cu familia? Aer curat, multă natură în jur. Și ar trebui să menționez că anul viitor, Oulu, unul dintre orașele noastre cele mai nordice, va fi Capitala Europeană a Culturii. Vor avea un program cultural fantastic pe tot parcursul anului, iar Crăciunul 2026 va fi cu siguranță o experiență unică”, precizează ambasadoarea Finlandei în România.

Ca preparate culinare speciale pentru Crăciun, în familia sa se coace șuncă și se pregătește caserola tradițională finlandeză cu napi. Ca desert, se servește terci de orez cu supă de prune uscate. În terci se ascunde exact o migdală – persoana care găsește migdala în farfurie va avea noroc în anul următor!

„Nu există vreme rea, ci doar haine nepotrivite!”

Ambasadoarea Finlandei în România a recomandat și „antidoturi” celor care nu se simt în largul lor cu vremea extrem de rece din perioada Crăciunului: „În Finlanda avem o zicală care spune că nu există vreme rea, ci doar haine nepotrivite! Cu toate acestea, ne place să stăm confortabil în casă și sunt multe lucruri distractive de făcut, cum ar fi jocurile de societate cu familia și prietenii”.

Leena Liukkonen a împărtășit pentru Libertatea impresiile și gândurile sale despre tradițiile românești de Crăciun în comparație cu tradițiile finlandeze: „Cred că avem similitudini importante, cum ar fi petrecerea timpului cu familia și prietenii – și mâncarea bună!”.

Conform statisticilor oficiale oferite de Visit Finland, 4,9 milioane turiști străini au vizitat Finlanda în 2024, aceștia cheltuind acolo 3,7 miliarde de dolari.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE