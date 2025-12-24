Ora la care este proclamată „pacea de Crăciun”

Finlanda este țara care găzduiește casa lui Moș Crăciun, în orașul Rovaniemi, capitala provinciei Laponia. Finlandezii se mândresc cu mai multe tradiții deosebite de Crăciun.

Leena Liukkonen are o experiență de 36 de ani în diplomație și înainte de a veni în România a lucrat printre altele pentru ambasadele Finlandei de la Moscova, New York, Roma și Budapesta. 

După cum spune aceasta, cea mai specială tradiție de Crăciun din Finlanda este Declarația de Pace de Crăciun.

„Pacea de Crăciun este declarată la ora 12.00 în ajunul Crăciunului, de la balconul conacului Brinkkala din Piața Mare Veche din Turku, vechea noastră capitală, atât în finlandeză, cât și în suedeză. Declarația este o tradiție aproape neîntreruptă din anii 1300, iar pentru multe familii, declararea păcii de Crăciun marchează momentul în care pot începe sărbătorile. 

O puteți urmări online sau la televizor în Finlanda sau o puteți asculta la radio. Când declarația este citită cu voce tare pentru a ne reaminti că pacea de Crăciun a început, suntem încurajați să fim amabili unii cu alții, oricine amenință pacea va fi pedepsit sever și, cel mai important, tuturor li se urează Crăciun fericit”, explică ambasadoarea Leena Liukkonen.

Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România”
Ambasadoarea Finlandei în România, Leena Liukkonen. Foto: Sanna Kaesmae

Iată și care este textul Declarației de Pace de Crăciun: „Mâine, cu voia lui Dumnezeu, este sărbătoarea grațioasă a nașterii Domnului și Mântuitorului nostru; și astfel se declară o perioadă de Crăciun pașnică pentru toți, sfătuindu-i să fie devotați și să se comporte altfel în liniște și pace…”.

Cele mai frumoase colinde

Pentru Leena Liukkonen, tradiția preferată de Crăciun constă în participarea la un eveniment la care se cântă împreună cele mai frumoase colinde de Crăciun în timpul Adventului. Această tradiție a fost inițiată de Misiunea Evanghelică Luterană Finlandeză în 1973 și este extrem de populară în Finlanda, zeci de mii de oameni participând în fiecare an.

Ambasadoarea Finlandei în România a dezvăluit și care a fost prima sa dorință în prima sa scrisoare trimisă lui Moș Crăciun: „Nu mai sunt sigură, dar probabil am cerut o păpușă nouă sau o carte pe care părinții mei să mi-o citească înainte să învăț să citesc singură”. 

Ce locuri din Finlanda merită vizitate de Crăciun

În afară de Rovaniemi, ambasadoarea Leena Liukkonen recomandă și alte locuri deosebite din Finlanda celor care doresc să vină acolo în perioada Crăciunului. 

„Sunt atât de multe locuri minunate de vizitat în Finlanda, încât este destul de dificil să alegi. Toată Laponia dincolo de Rovaniemi este magică în perioada Crăciunului. Dacă preferi o escapadă în oraș, pe lângă Helsinki, frumoasa noastră capitală, și Turku și Tampere, ca orașe mai mari, sunt întotdeauna alegeri bune. Dar ce zici de partea de est a țării, mai ales dacă ești în căutarea unei vacanțe mai liniștite cu familia? Aer curat, multă natură în jur. Și ar trebui să menționez că anul viitor, Oulu, unul dintre orașele noastre cele mai nordice, va fi Capitala Europeană a Culturii. Vor avea un program cultural fantastic pe tot parcursul anului, iar Crăciunul 2026 va fi cu siguranță o experiență unică”, precizează ambasadoarea Finlandei în România.

Ca preparate culinare speciale pentru Crăciun, în familia sa se coace șuncă și se pregătește caserola tradițională finlandeză cu napi. Ca desert, se servește terci de orez cu supă de prune uscate. În terci se ascunde exact o migdală – persoana care găsește migdala în farfurie va avea noroc în anul următor!

„Nu există vreme rea, ci doar haine nepotrivite!”

Ambasadoarea Finlandei în România a recomandat și „antidoturi” celor care nu se simt în largul lor cu vremea extrem de rece din perioada Crăciunului: „În Finlanda avem o zicală care spune că nu există vreme rea, ci doar haine nepotrivite! Cu toate acestea, ne place să stăm confortabil în casă și sunt multe lucruri distractive de făcut, cum ar fi jocurile de societate cu familia și prietenii”.

Leena Liukkonen a împărtășit pentru Libertatea impresiile și gândurile sale despre tradițiile românești de Crăciun în comparație cu tradițiile finlandeze: „Cred că avem similitudini importante, cum ar fi petrecerea timpului cu familia și prietenii – și mâncarea bună!”.

Conform statisticilor oficiale oferite de Visit Finland, 4,9 milioane turiști străini au vizitat Finlanda în 2024, aceștia cheltuind acolo 3,7 miliarde de dolari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți înainte de Crăciun. Primele imagini cu bebelușul

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Cutremur în coaliție! Ce i-a transmis Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Cuvintele lui fac acum înconjurul presei, iar Guvernul se zgâlțâie. Final de an plin de șocuri pentru români
Viva.ro
Breaking news! Cutremur în coaliție! Ce i-a transmis Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Cuvintele lui fac acum înconjurul presei, iar Guvernul se zgâlțâie. Final de an plin de șocuri pentru români
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Știri România 12:38
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Ninge de ore bune în mai multe zone din țară. La Rânca s-a aşternut deja strat de zăpadă, drumarii au ieșit cu utilajele pe Transalpina
Știri România 11:24
Ninge de ore bune în mai multe zone din țară. La Rânca s-a aşternut deja strat de zăpadă, drumarii au ieșit cu utilajele pe Transalpina
Parteneri
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Adevarul.ro
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți înainte de Crăciun. Primele imagini cu bebelușul
Stiri Mondene 14:31
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți înainte de Crăciun. Primele imagini cu bebelușul
Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă”
Stiri Mondene 14:00
Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
ObservatorNews.ro
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax.ro
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
StirileKanalD.ro
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Wowbiz.ro
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 23 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)