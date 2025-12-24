Moș Crăciun a împărțit cadouri în Aeroportul Otopeni

Moş Crăciun a fost prezent în Ajunul Crăciunului pe Aeroportul Henri Coandă, unde a adus bucurie călătorilor prin oferirea de cadouri. Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) au informat despre eveniment pe pagina oficială de Facebook.

„Moș Crăciun se află în aeroport. A verificat lista, a inspectat toate cadourile 🎁 și, între timp, a reușit să scoată copilul interior chiar și din cei mai serioși adulți”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București.

În videoclipul postat pe Facebook se vede cum Moș Crăciun împarte cadouri în aeroport și stă de vorbă cu pasagerii și angajații. Moșul își face apariția încărcat de cadouri, pe care nu le duce oricum, ci cu un cărucior pentru bagaje.

Moș Crăciun a dirijat avioanele pe pistă

Spre seară, Moșul le-a adus o surpriză și piloților aflați în timpul curselor. La aterizare, unii dintre piloții avioanelor au trăit un moment de excepție, atunci când au văzut că îi dirijează chiar Moș Crăciun, direct de pe pistă, potrivit News.ro.

Totuși, reprezentanții CNAB au ținut să precizeze că persoanele din imagini sunt angajaţi ai departamentului Trafic Sol, singurii autorizaţi să ghideze aeronavele pe aeroport.

Moșul a plecat cu sania de la Otopeni să împartă cadouri în toată lumea

La finalul zilei, Moș Crăciun și-a reluat traseul, „s-a urcat în sanie” și a plecat să împartă cadouri copiilor din toată lumea.

„Acum se pregătește de decolare pentru a împărți darurile celor care au fost cuminți. Magia Crăciunului este programată pentru această noapte. Crăciun fericit tuturor”, a mai transmis Compania Națională Aeroporturi București.

Traseul saniei trasă de reni a lui Moș Crăciun poate fi urmărit pe aplicația Flight Radar, în noaptea de Ajun. Moșul parcurge aproximativ 510 milioane de kilometri în 24 de ore.