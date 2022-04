Program TV de Paște 2022. Ce se va difuza la televizor de sărbătoarea Învierii

Program TV de Paște la Pro TV

Program Pro TV vineri 22 aprilie

De la ora 10.30, așa cum ne-au obișnuit, Adela Popescu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu apar cu emisiunea „Vorbește lumea”. Eu vor avea invitați speciali și povești excepționale. De la ora 15.00, Cătălin Măruță îi așteaptă pe telespectatori să îi urmărească emisiunea.

Seara, de la 20.30, o nouă ediție a show-ului „Românii au talent” va fi difuzată. Noi concurenți îi vor impresiona pe jurați, dar și pe telespectatori.

Program Pro TV sâmbătă 23 aprilie

Mai multe filme vor fi difuzate sâmbătă, la Pro TV. De la ora 11.00 pe post e filmul „Aventurile căpitanului Underpants”, de la 12.45 „Refugiu pe viață”.

Seara, de la 20.00, telespectatorii pot urmări „Zeii Egiptului”, iar de la 22.30 filmul „Contele de Monte Cristo”

Program Pro TV duminică 24 aprilie

Chiar în ziua de Paște, de la ora 13.45, telespectatorii pot urmări animația „Peter Iepurașul”. Ea e urmată de filmul „Vrei să te însori cu mine?”, cu Sandra Bullock în rol principal.

De la ora 20.00, „Survivor România” 2022 e la Pro TV. Vulturii și Tigrii au parte de o nouă confruntare în Republica Dominicană.

Program Pro TV luni 25 aprilie

De la ora 10.15 filmul „Hotel Transilvania” intră pe post. De la ora 16.00, telespectatorii Pro TV pot vedea pelicula „Ca în Rai”.

Recomandări „Ce înseamnă dispărut fără urmă? Fiul meu a murit?”. Mamele recruților din crucișătorul scufundat Moskva își caută copiii

După știrile Pro TV de la ora 19.00, la 20.30 începe o nouă ediție „Survivor România” 2022.

Program TV de Paște la Antena 1

Program Antena 1 vineri 22 aprilie

De Paşte, echipa Super Neatza cu Răzvan şi Dani a pregătit o serie de ediţii speciale. Încă din Vinerea Mare, o zi cu o semnificaţie aparte pentru creştini, de la 08:00, matinalii îşi invită telespectatorii să urmărească ce tradiţii şi obiceiuri urmează românii la această sărbătoare. În vreme ce reporterii Super Neatza le vor arăta telespectatorilor cum se pregătesc românii pentru sărbătorile pascale, invitaţi speciali vin cu momente de suflet în platoul emisiunii.

Dr. Anca Hâncu va vorbi despre cât de sănătos este postul negru, iar teologul Ionuţ Cătălin Bîrsan şi părintele Gabriel Cazacu vor povesti despre semnificaţia zilei de Vinerea Mare. Tot atunci, Ruxandra Luca va veni cu sfaturi despre cum pot învăţa cei mici să fie generoşi, iar psihologul Alina Iliescu va explica despre pericolul de a te simţi singur în cuplu. Cum se pregătesc românii de sărbătoare, ce destinaţii au ales pentru minivacanţa de Paşte, dar şi ce amintiri au Paula Seling, Marcel Pavel şi Petrică Mureşan, telespectatorii vor putea urmări vineri, 22 aprilie, de la 08:00, la Antena 1.

Recomandări Fotografii tulburătoare. O bătrână din Ucraina a făcut autostopul mai bine de o săptămână pentru a-și găsi fiul mort

Seara, de la 20.30, e difuzat filmul „Iisus din Nazareth”, iar de la 23.00 „Exodus: zei și regi”.

Program Antena 1 sâmbătă 23 aprilie

De la ora 12.00, emisiunea „Medicool” apare pe post cu o nouă ediție.

De Sărbătoare, echipa emisiunii „Mireasa” le-a pregătit telespectatorilor două ediţii speciale ale reality show-ului matrimonial de la Antena 1. Concurenţii aflaţi în cursa pentru marele premiu în valoare de 40.000 de Euro vor face ultimele pregătiri pentru sãrbãtorile pascale, pe care le vor petrece împreunã în casã, dar vor avea parte şi de o serie de provocări total neaşteptate. Irina Loghin le va fi alături la masa de sărbătoare, în a doua zi de Paşte.

Deja tradiţie la „Mireasa”, concursul de cozonaci nu va lipsi nici în acest an din gala de sâmbăta aceasta, de la 13:30, la Antena 1. Fetele şi băieţii înscrişi în competiţie se vor întrece în pregătirea celui mai apetisant şi gustos cozonac, iar deliberarea o va face nimeni altul decât chef Cătălin Scărlătescu. Premiul este unul pe măsură – o cină specială oferită de către chef Scărlătescu echipei câştigătoare la restaurantul lui. Tot de un concurs cu un premiu special vor avea parte şi băieţii, care vor porni în căutarea oului de aur. Cel care va găsi oul de aur va putea să îşi aleagă partenera alături de care să petreacă prima noapte în afara casei Mireasa, în vreme ce concurentul care va găsi cele mai multe ouă se va bucura de o excursie la mare. Emoţiile îşi vor face şi ele simţite prezenţa, deoarece chiar şi în prag de sãrbãtoare concurenţii vor primi mesaje emoţionante de la cei dragi, prin videocall.

Recomandări „Vânătorul de CV-uri” spune de la ce partid a găsit doi oameni „pe care i-aș vota cu drag”

În noaptea de Înviere, Lumina Sfântă va ajunge şi în casa Mireasa, iar concurenţii vor putea urmări slujba de Înviere. Duminică vor lua masa în familie în casa Mireasa, masă de la care nu vor lipsi preparatele tradiţionale. Luni, în a doua zi de Paşte, de la ora 15:00, într-un decor de sărbătoare, Irina Loghin le va trece pragul Simonei Gherghe şi a concurenţilor Mireasa. Urmăritor al proiectului, Irina Loghin va lua masa împreună cu aceştia şi va dezbate alături de ei momente din cadrul reality show-ului matrimonial, în direct, la Antena 1.

Tot sâmbătă, de la 15.30 e difuzată a doua parte a filmului „Iisus din Nazareth”.

Seara, de la ora 20.00 are loc finala „Dancing on Ice”, emisiunea prezentată de Ștefan Bănică și Irina Fodor. Cele trei echipe finaliste ale primului sezon Dancing on Ice – Vis în doi, Sore și Grațiano, Oase și Andreea, Jean Gavril și Ana, vor susține ultimele dansuri pe gheața emisiunii. Ediția finală a sezonului va fi complexă, tema principală a serii fiind musical-urile celebre jucate pe Broadway. Interzisa povestea de dragoste dintre Romeo și Julieta va fi interpretată de perechea formată din Sore și Grațiano, Oase și Andreea vor pune stăpânire pe patinoarul emisiunii aducând la viață scenele cunoscute din Lion King ( Regele Leu) și povestea care a ținut Parisul cu „sufletul la gură”, Fantoma de la Operă, va fi dansată pe gheață de Jean Gavril și Ana. Mai mult, sâmbătă, telespectatorii vor avea ocazia să vadă live, încă o dată, cele mai bune dansuri executate de finaliști pe parcursul celor opt săptămâni de competiție. Cel de-al treilea dans, și ultimul pe care Sore și Grațiano, Oase și Andreea și Jean Gavril și Ana îl vor susține în cadrul emisiunii, va da posibilitatea echipelor să creeze un moment demn de marea finală având o coloană sonoră comună, melodia lui Pink – What About Us.

Tot sâmbătă, cu 15 minute înainte de miezul nopții, Octavia Geamănu îi întâmpină pe telespectatori, în direct: „Lumina străbate întotdeauna întunericul. Iar, de cele mai multe ori, e suficient să credem ca să putem vedea și trăi minuni. În Noaptea Sfântă a Învierii, vă invit să simțim, împreună acest miracol, într-o Ediție Specială de Paște, la ora 23.45.” – Octavia Geamănu.

Mădălina Iacob va fi martor la aprinderea Luminii Sfinte, în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim și va transmite, în direct, emoția miracolului Învierii: „Suntem onorați să fim, și anul acesta, martori la cel mai așteptat eveniment. Vom transmite, de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, momentul în care Lumina Sfântă este împărțită spre întreaga lume. Cu siguranță că, în Țara Sfântă, Sărbătorile Pascale se simt mai intens decât oriunde. Miracolul Luminii care se coboară din cer nu poate fi descris în cuvinte, iar la Biserica Sfântului Mormânt, chiar reușești să vezi lumina din fiecare om.” – Mădălina Iacob, reporter Observator

Andreea Milea primește Lumina Sfântă la Mănăstirea Cașin din București, o capodoperă arhitecturală românească, ridicată la inițiativa Reginei Maria în memoria eroilor din Primul Război Mondial; „Lumină este mereu și peste tot doar că, de Paște, flacăra arde mult mai puternic și este de datoria noastră să o ținem aprinsă tot anul. În aceste vremuri tulburi, slujba de la Mănăstirea Cașin, un lăcaș ridicat după ce, timp de doi ani, Regele Ferdinand și Regina Maria au fost pe frontul de la Cașin, în primul Război Mondial, are o însemnătate parcă și mai mare. Lumea întreagă are nevoie de Pace.” – Andreea Milea, reporter Observator

Bianca Iacob transmite emoția Învierii de la unul dintre cele mai îndrăgite locuri de pelerinaj ale românilor – Mănăstirea Ghighiu: „Învierea este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Este sărbătoarea speranței și a bucuriei. Anul acesta, pentru noaptea de Înviere, am ales o oază de liniște, unde mii de credincioși merg în pelerinaj, Mănăstirea Ghighiu, lângă Ploiești. Este un lăcaș încărcat de istorie, iar icoana Maicii Domnului «Siriaca» atrage mii de credincioși. Când tradiția înseamnă credință și credința înseamnă speranță, Sărbătoarea Paștelui ne strânge pe toți, pentru rugăciune.” – Bianca Iacob, reporter Observator

Ediția Specială Observator de Înviere începe, la Antena 1, de la 23.45, imediat după finala show-ului „Dancing on ice”, și va fi urmată de a treia parte a filmului „Iisus din Nazareth”, în regia lui Franco Zeffirelli.

Program Antena 1 duminică 24 aprilie

În prima zi de Paşte, de la ora 09:00, cei mai simpatici matinali îi invită pe telespectatori să petreacă Sfânta zi împreună, în familia Super Neatza. Gaşca de weekend, Florin, Ilona, Diana, Cuza, Nicolai, Cătălin si Bianca sunt gazdele unei super petreceri tradiţionale. Nu lipsesc nici invitaţii speciali: Diana Matei şI Taraful Cleante, Gelu Voicu, Maria Cârneci şi Jean de la Craiova.

De la ora 14.30, pe post e filmul „Oglindă, oglinjoară”, iar de la 20.30 o nouă ediție „iUmor”, în care Maria Popovici e al patrulea jurat al emisiunii.

Program Antena 1 luni 25 aprilie

Luni, de la ora 08:00, Răzvan şi Dani celebrează a doua zi de Paşte alături de Nicole Cherry, Ana Maria Ababei, Codruţa Sanfira şi Provincialii. Răzvan şI Dani se întrec în bucătărie, iar la finalul emisiunii telespectatorii vor afla „Cine găteşte mai bine”. Liderii diminetilor perfecte aduc astfel atmosfera festivă în casele tuturor românilor, într-o ediţie specială, de sărbătoare, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, la Antena 1.

De la ora 15.00 e difuzată emisiunea „Mireasa”, prezentată de Simona Gherghe, iar de la 20.30 „Chefi fără limite” cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Program TV de Paște TVR 1

Program TVR 1 vineri 22 aprilie

Pe 22 aprilie, la TVR 1, de la ora 12.30, e difuzat documentarul „Arsenie Boca – de la biografie la sinaxar” şi continuă, la ora 17.30, cu „Zorii Învierii”. Acesta e realizat de Victor Dochia şi Părintele Necula în Ţara Sfântă, despre urcuşul duhovnicesc al Săptămânii Patimilor, pornind de la intrarea Domnului în Ierusalim şi până la răstignirea şi învierea Sa.

Seara, Iuliana Tudor îi invită pe telespectatori la un program special de cântece pascale vechi, interpretate de coruri celebre de teologi şi mari artişti de folclor. Programul e difuzat de la ora 21.00, la TVR 1.

Mai târziu, povestea ultimelor 12 ore din viața pământească a lui Iisus Hristos poate fi urmărită în filmul „Patimile lui Hristos” (THE PASSION OF THE CHRIST – SUA, 2004), regia Mel Gibson, cu Jim Caviezel, Monica Bellucci şi Maia Morgenstern, de la ora 22.10. Producţia a avut trei nominalizări la premiile Oscar: pentru imagine, coloană sonoră şi machiaj.

Program TVR 1 sâmbătă 23 aprilie

De la ora 12.00, Orchestra de Cameră a Filarmonicii din Slovenia va prezenta spectacolul „Armonii veneţiene”. Concertul include lucrări semnate de Antonio Vivaldi: Uvertura operei „L’Olimpiade”, Concertul pentru flaut şi orchestră „La Notte”, Concertul pentru coarde în sol major.

Mai târziu e difuzată emisiunea „La masa de Paşti”. Iuliana Tudor îi așteaptă pe telespectatori la ediţia aniversară „La masa de Paşti”, după slujba de Înviere (partea I) şi pe 25 aprilie, de la ora 14.40 (părţile a II-a şi a III-a), la TVR 1. „La masa de Paşti este singurul program folcloric din piaţa media din România în care artiştii se întâlnesc în număr atât de mare să depene amintiri, într-o atmosferă caldă, relaxată, de prietenie şi colegialitate. La masa de Paşti rămâne şi unul dintre programele mele de suflet, la care vă aştept cu drag să ne bucurăm împreună, şi de această dată, la TVR 1”, a declarat prezentatoarea.

De la ora 15.30, poate fi urmărit filmul „Corul” (LES CHORISTES – Franţa, Elveţia, Germania, din 2004), regia Christophe Barratier. În Franţa anului 1948, un profesor de muzică şomer acceptă să lucreze şi să-i „disciplineze” altfel pe băieţii unui internat de reeducare pentru minori. Înarmat cu răbdare şi convins de impactul pozitiv al muzicii asupra sufletului omenesc, profesorul îi va iniţia pe copii în tainele cântului coral, schimbându-le vieţile. Tânărul solist Jean-Baptiste Maunier a devenit un adevărat star în Franţa după ce a jucat rolul adolescentului rebel Pierre Morhange.

Seara, de la 21.10, poate fi văzută actrița britanică Helen Mirren în rolul Reginei Elizabeth II, în filmul „Regina” (The Queen, 2006), rol care i-a adus primul premiu Oscar din carieră şi Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă.

Program TVR 1 duminică 24 aprilie

De la 11.45 şi de la 13.00 e difuzată emisiunea „Tezaur folcloric”. De 40 de ani, „Tezaurul folcloric” este şi rămâne aproape de credințele și tradițiile noastre şi, ca întotdeauna, marile sărbători ale creştinătăţii se regăsesc în programele Televiziunii Române.

În duminica de Paști, „Tezaurul folcloric” va reuni membri ai Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Tg. Jiu, reprezentanți de seamă ai folclorului bucovinean – Grupul Folcloric „Obcina Stânișoarei” din Mălini, Suceava, coordonator Vasile Ungureanu (Tezaur Uman Viu), precum şi artişti ai Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” al Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava, dar şi mari interpreți ai foclorului românesc: Irina Loghin, Gheorghe Turda, Gheorghe Roșoga, Daniela Condurache, Matilda Pascal Cojocarița, Alin Pascal, Ștefan și Horațiu Cigu, Georgiana Pană și Taraful „Tudor Pană”, condus de Petrică Pană, Alexandru Pugna.

În ziua de Paşti, de la ora 14.30, poate fi urmărit un recital vibrant susţinut de Lupii lui Calancea şi Surorile Osoianu.

Pe 24 aprilie, fetele din Naţionala de Handbal a României joacă în compania reprezentativei Austriei, în preliminariile Campionatului European de Handbal. Meciul desfăşurat la Râmnicu Vâlcea şi care decide calificarea României la CE 2022 este în direct la TVR 1, de la 18.00.

Pe 24 aprilie e difuzată și prima ediție din sezonul 8 al show-ului „Vedeta populară”. Timp de nouă săptămâni, duminică de duminică, descoperim concurenţii noului sezon, în şapte ediţii de concurs, urmate de semifinală şi finală. De la masa juriului, Grigore Leșe, Cornelia Rednic, Niculina Stoican, Elise Stan şi Bogdan Mihai Simion vor urmări cu ochi de specialişti evoluţia pe scenă a concurenţilor.

Emisiunea se vede la TVR 1, de la ora 21.00. Printre noutăţile sezonului: revenirea Mariei Buză, îndrăgitul personaj Floarea din cuplul „Floarea şi Gheorghe”, care stârnea râsul în scenete de umor cu ani în urmă. Maria Buză aduce momente surpriză în culise la „Vedeta populară”.

Program TVR 1 luni 25 aprilie

De la ora 10.25, TVR 1 difuzează, în a doua zi de Paști, Concertul extraordinar al Orchestrei Filarmonice din Viena, susținut la Sagrada Família, în Barcelona. Condusă de Christian Thielemann, orchestra interpretează Simfonia nr. 4 în Mi bemol major a lui Anton Bruckner și o lucrare în primă audiție mondială, „Elysium”, scrisă de câștigătorul premiului Ernst von Siemens, canadianul Samy Moussa.

A doua zi de Paști, „Exclusiv în România” începe la TVR 1. Luni, 25 aprilie, ora 13.10, în prima ediţie, Cristian Tabără şi echipa sa invtă telespectatorii prin Oltenia de sub Munte.

Pe 25 aprilie, de la 16.40, realizatorul şi prezentatorul Charlie Ottley aduce la TVR 1 un film încântător: produs în 2021, filmul „Dunărea sălbatică” (Wild Danube) surprinde Delta Dunării, un Amazon al Europei cu o suprafaţă de peste 4.000 kilometri pătraţi, în cele patru anotimpuri şi prezintă rezervaţia atât cu biodiversitatea ei, cât şi cu problemele cu care se confruntă comunităţile.

Luni, 25 aprilie, de la 21.10, TVR 1 programează „Între două lumi”, o dramă fantasy, cu Kirsten Dunst, povestea de iubire a doi tineri care provin din două lumi complet diferite.

Program TV de Paște TVR 2

Program TVR 2 vineri 22 aprilie

De la ora 20.00 e difuzată o nouă ediție a emisunii „Câștigă România”, cu Virgil Ianțu. Mai târziu, de la 21.10 e pe post documentarul „Părintele Arsenie Boca, omul lui Dumnezeu”, în regia lui Nicolae Mărgineanu, narator: Maria Ploae. O incursiune în viața unuia dintre cei mai cunoscuți teologi și duhovnici ai secolului trecut.

Program TVR 2 sâmbătă 23 aprilie

Sâmbăta, 23 aprilie, de la ora 8:00, documentarul „Aceasta este calea” îi poartă pe telespectatori în orașul cel mai vechi din lume, care este, până în zilele noastre, un simbol al perenităţii unei lumi ce a fost adeseori pustiită de zarva oamenilor sau de contorsionate mişcări telurice.

„Ce așteptăm? Așteptăm Învierea”, spune prof. univ. dr. Vasile Gavrilă, invitatul Danielei Zeca Buzura la „Mic dejun cu un campion”, sâmbătă, 23 aprilie, de la ora 10:00. Slujitor la Biserica Sfântul Nicolae Ghica – Paraclis Universitar din Bucureşti şi profesor de teologie, părintele Gavrilă foloseşte puterea exemplului personal, atât la şcoala „Sfinţii Trei Ierarhi”, pe care a înfiinţat-o, cât şi la Paraclisul Universitar, unde este paroh.

De la ora 12:30, echipa „Cap compas” a pregătit: „Temelii pentru Ierusalim”.

Ediția specială „Femei de 10, Bărbaţi de 10”, de la ora 15:00, îi întâmpină pe telespectatori cu folclor şi obiceiuri de Paşte. În colaborare cu Primăria Municipiului Suceava, platoul emisiunii Marinei Almăşan se transformă în „uliţa satului” iar Mihaela Bârsan, iniţiatorul caravanei „10 pentru folclor”, va prezenta meştesugarii şi artiştii locului, dar şi o expoziţie culinară în care invitaţii, veniţi din toate zonele ţării, vor arăta ce se pune pe masa de Paşte. Invitaţi speciali vor fi: Gheorghe Turda, Ştefania Rareş, Nicolae Furdui Iancu şi fiul său, Tudor. Vor fi şi oaspeţi de peste hotare, care, în costume populare, vor cânta melodii din folclorul românesc. Printre aceştia, Fang Shuang.

Sâmbătă, 23 aprilie, în așteptarea Învierii, telespectatorii pot vedea de la ora 20:10, „Cele zece porunci” (THE TEN COMMANDMENTS – SUA, 2006, partea I). Speriat de profeţia că un copil va deveni Prinţul Egiptului, faraonul îi ucide pe toţi nou-născuţii de parte masculină. Dar fiul unui sclav evreu, Moise, este salvat şi crescut în casa regală ca un prinţ adevărat. Aflând care este originea sa şi inspirat de un mesaj de la Dumnezeu, Moise începe lupta disperată e eliberării poporului său din robia Egiptului. Regia este semnată de Robert Dornhelm. În distribuție: Dougray Scott, Omar Sharif și Naveen Andrews.

Program TVR 2 duminică 24 aprilie

Spectacolul „Legenda Iepurașului” poate fi urmărit duminică, 24 aprilie, de la ora 11:00.

Ediţie specială va fi și la „Sănătate cu de toate” (ora 12:00), sub genericul „Împreună de Paşte”.

Corina Dănilă şi Dragoş Huluba apar pe post în ediţia specială „Gala umorului”, difuzată duminică, 24 aprilie, de la ora 13:00. Râsul poate fi cel mai bun medicament alături de îndrăgiţii actori Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Tamara Buciuceanu, Horaţiu Mălăele, Dorel Vişan, Coca Bloos şi Dem Radulescu. Nu vor lipsi momentele „de sezon” – „Cum dai mielul?” (1994), „A venit Iepuraşul” (1997) – şi nici momente de colecţie precum „Cină la Tusalema” (2002). Ediţia de Paşte va conţine momente de umor „la zi”, „La bufetul Parlamentului”, o adaptare tv de Eugen Dumitru după „Împărţeala” de Constantin Pavel, în interpretarea actorilor Dragoş Huluba şi Marius Rizea şi „Pe cont propriu” cu Dorel Vişan, Dragoş Huluba şi Corina Dănilă.

De Paști, la TVR 2, de la ora 15.00, Paul Surugiu-Fuego propune un concert. Este vorba despre spectacolul „Iubirea înflorește primăvara”, susținut la Chișinău, un eveniment de marcă cu folclor autentic, energie pozitivă și momente de referință. Paul Surugiu-Fuego va fi acompaniat de Orchestra Fraților Advahov, celebri pe ambele maluri de Prut și reprezentanți ai Moldovei la Eurovision. Invitați speciali vor fi artiști din Basarabia – Adriana Ochişanu, Surorile Oşoianu, Olga Ciolacu și maestrul Eugen Doga.

De la ora 20:10, telespectatorii TVR 2 se pot delecta cu aventurile pistolarilor Cat Stevens şi Hutch Bessy, în westernul „Aur şi circ” (LA COLLINA DEGLI STIVALI-Italia, 1969), regia: Giuseppe Colizzi, cu: Terence Hill, Bud Spencer, Victor Buono. Cat Stevens şi Hutch Bessy îşi unesc din nou forţele împotriva răufăcătorilor, cu ajutorul unei trupe de circari ambulanţi. De data aceasta, lupta se dă împotriva primarului corupt al unui orăşel, care angajase o bandă de gangsteri să terorizeze localnicii, bănuind că terenurile lor conţin zăcăminte de aur.​

Program TVR 2 luni 25 aprilie

De la ora 13.00, pe TVR 2 va fi difuzată emisiunea „Cultura minorităților”. Seara, de la 19.10, pe post e filmul „Comisarul Rex”. De la ora 21.00 începe „Rețeaua de idoli”.

Program TV de Paște Kanal D

Program Kanal D vineri 22 aprilie

De la ora 08.00, pe post intră matinalul „Dimineața cu noi”, prezentat de Viviana Sposub, Bursucu și George Tănase. De la ora 10.00, Andreea Mantea e pe micul ecran cu show-ul matrimonial „Casa iubirii”.

De la ora 15.00 are loc o ediție specială a emisiunii „Teo Show”. Seara, de la 20.00, e difuzat un nou episod al serialului „Mă numesc Zuleyha”, iar de la 22.30, Dan Negru apare la Kanal D cu a treia ediție „Jocul cuvintelor”.

Program Kanal D sâmbătă 23 aprilie

La ora 11.30 e difuzată emisiunea „Sport, dietă și o vedetă”. Mai târziu, de la ora 15.00, pe post începe emisiunea „ROventura”, care deschide larg porțile Ineului, urbe ardelenească atât de încărcată de tradiții, pentru a petrece împreună, prin intermediul emisiunii, Sărbătorile Pascale, în Țara Zărandului!

George Mihai și Andreea Străvoiu le vor arăta telespectatorilor hora, dansul popular care se joacă la fel de peste 100 de ani, dar și meșteșugurile vechi din Ineu. Bucătarii își vor proba și ei iscusința, pentru o masă cu adevărat de sărbătoare, într-unul din cele mai frumoase conace din Ardeal. Pornesc printre tradițiile pascale locale chiar din locul în care acestea stau la loc de cinste, sub ocrotirea Sfântului Sava Brancovici.

La conac, pregătirile pentru masa de sărbătoare sunt în toi, iar curtea familiei este singurul atelier de împletituri din nuiele din Ineu, un loc în care și turiștii pot să deprindă tainele meșteșugului. Materialele tradiționale, naturale și lucrul cu mâna sunt prețuite și păstrate cu sfințenie. Distanța scurtă față de oraș, dar mai ales liniștea și aerul curat sigur vor transforma Dealul Viilor într-o zonă de vacanță căutată de tot mai mulți arădeni.

Mai târziu, de la ora 16.00 e difuzată „Casa iubirii”. Seara, de la 20.00, începe filmul „Iisus”.

Program Kanal D duminică 24 aprilie

În ziua de Paște, telespectatorii pot urmări la Kanal D, de la ora 11.30, emisiunea „Apel la consilier”. Seara, de la ora 20.00, pe post intră show-ul „Roata norocului”.

De la 22.30, o nouă ediție a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” va fi difuzată. Părintele Constantin-Valer Necula este invitatul emisiunii. Unul dintre cei mai populari și îndrăgiți preoți ai Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Constantin-Valer Necula, ne va ajuta, prin intermediul celor 40 de întrebări din cadrul interviului realizat de Denise Rifai, să lămurim aspecte importante legate de credință, ortodoxie, mai ales într-o perioada atât de încărcată de spiritualitate cum este cea a Paștelui.

Preot, duhovnic, doctor în Teologie, conferențiar Universitar, Consilier Misiune Pastorală și Imagine, Președinte al Asociației Crucea Albastră, realizator de emisiuni, autor a 53 de cărți, Părintele Constantin-Valer Necula e cunoscut în rândul enoriașilor ca sau spiritual.

În plan personal, Părintele Constantin-Valer Necula este căsătorit și are doi copii, un fiu și o fiica. “Ce grad are Constantin Necula în armata lui Dumnezeu?”, “Este preoția o meserie bănoasă?”, “Vă mai ia gura pe dinainte?”, “Cât costă mântuirea neamului?”, “Se va schimba ritualul de Botez?”, “Ce are în fișa postului un Înger Păzitor?”, “Când pomana este făcută … de pomană?”, “Pot moaștele să facă minuni?”, “V-ați îndoit vreodată de planul lui Dumnezeu?”, acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care Părintele Constantin-Valer Necula va oferi răspunsuri, în cadrul ediției speciale a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, în prima zi de Paști, duminică, 24 aprilie, de la ora 22:00, la Kanal D.

Program Kanal D luni 25 aprilie

Luni, de la 08.00, începe matinalul „Dimineața cu noi”. Cei trei prezentatori vor avea invitați speciali. De la ora 15.00 și Teo Trandafir va fi prezentă pe post cu emisiunea sa, „Teo show”.

De la ora 20.00 poate fi vizionat un nou episod al serialului turcesc „Fiica ambasadorului”.

Program TV de Paște Prima TV

Program Prima TV vineri 22 aprilie

De la ora 10.00, la Prima TV e difuzat filmul Ringo. După amiază, de la ora 15.00, Cristi Brancu apare pe post cu emisiunea „Exclusiv VIP”. Seara, de la 20.00, telespectatorii pot urmări emisiunea „Cronica cârcotașilor”.

Program Prima TV sâmbătă 23 aprilie

În această zi sunt difuzate mai multe filme. De la ora 11.30 pe post intră pelicula „Prințesa furată”, de la ora 13.30 „Operațiunea monstrul”, de la ora 19.00 „Căsătorie cu repetiție”. Seara, în direct e difuzat meciul de fotbal Liga 1: FC Rapid – Sepsi, de la ora 21.00.

Program Prima TV duminică 24 aprilie

În ziua de Paște pe post, de la ora 12.00 e difuzată emisiunea „Insider politic”. La ora 14.00 Mircea Dinescu intră cu emisiunea „Poezie și delicatețuri”.

Seara, la Prima TV, de la ora 20.00 poate fi văzut filmul „Capcana”.

Program Prima TV luni 25 aprilie

În prima parte a zilei, la Prima TV, sunt difuzate două filme. De la ora 10.00 este filmul „Mihail, câine de circ”, iar de la ora 12.00 „Fetița și vulpea”.

La ora 15.00 pe post este emisiunea „Exclusiv VIP”, iar de la 19.30 „Flash monden”. De la 20.00 începe show-ul „Aventurieii gustului”.

GSP.RO S-a lăsat de tenis și apare în filme pentru adulți. Fostul număr 39 WTA a surprins pe toată lumea

Playtech.ro Liderul cecenilor, anunț ȘOC din Ucraina! Orașul care intră în posesia Rusiei 'înainte sau după prânz'

Observatornews.ro Şi-a ucis soţia plonjând intenţionat cu maşina în râu. Italianul a înotat până la mal, lăsând-o pe mama copiilor lui să strige după ajutor până s-a înecat

HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2022. Vărsătorii sunt principala sursă de stres pentru ei prin consumul dezorganizat al resurselor

Știrileprotv.ro Veste bună pentru toți salariații din România. Parlamentul tocmai a adoptat Legea

Orangesport.ro Incredibil | Ce s-a întâmplat pe un stadion din Siberia. Ruşii, extrem de furioşi din cauza războiului din Ucraina

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu