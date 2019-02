(Publicitate) Mamma Mia revine la Bucureşti, pe 15 martie, la Sala Palatului

„Mamma Mia!”, cel mai spectaculos musical produs până acum în România, revine la București cu muzică live, coregrafie originală, costume, decor şi scenotehnica impresionante, în intrepretarea artiștilor Loredana Groza, Bianca Purcărea, Anca Țurcașiu, Ecaterina Ladin, Aurelian Temișan, Horia Brenciu, Ernest Fazekas şi Silviu Mircescu.

De la finalul lunii mai a anului trecut și până în prezent, musicalul Mamma Mia! s-a jucat in faţa a peste 35.000 de spectatori din București, Cluj, Alba Iulia, Bacău, Iaşi, Craiova, Oradea şi Timişoara.

Musicalul „Mamma Mia!” a fost lansat în 1999 la Londra, în West End și apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson și producătoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson și Bjorn Ulvaeus, foști membri ai formației ABBA.

A devenit al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway și al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu peste 6000 de reprezentații. În orice zi au loc cel puțin 7 show-uri „Mamma Mia!”, în jurul lumii.

Datorită succesului înregistrat, povestea a fost adaptată pentru marele ecran în 2008, cu actorii Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth și Stellan Skarsgård în rolurile principale, iar în 2018 a fost lansat și al doilea film „Mamma Mia! Here We Go Again”.

