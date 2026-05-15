Documentul necesar în orice călătorie în străinătate: ce este cardul european de sănătate și cum îl obții în 2026

Ce este cardul european de sănătate și de ce ai nevoie de el?

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) este gratuit și îți permite să beneficiezi de tratamente și consultații medicale necesare pe durata unei șederi temporare de până la 12 luni în străinătate.

Important de reținut este faptul că acest card acoperă servicii medicale în aceleași condiții ca pentru cetățenii asigurați din țara respectivă. Totodată, CEASS nu poate fi utilizat pentru tratamente medicale planificate sau pentru afecțiuni preexistente deplasării tale.

Potrivit CNAS, șederea temporară se referă la călătorii de până la șase luni, indiferent dacă acestea sunt pentru vacanțe, studii sau alte motive. Dacă intervine o urgență și cardul nu poate fi emis la timp, casa de asigurări poate elibera un Certificat Provizoriu de Înlocuire a cardului (CIP), în mai puțin de șapte zile lucrătoare.

De asemenea, valabilitatea cardului este de doi ani, iar reînnoirea poate fi solicitată cu cel mult o lună înainte de expirare.

Cine poate obține un card european de sănătate?

Cardul este disponibil pentru toți cetățenii care sunt asigurați în sistemul de sănătate din România și care își achită contribuțiile la zi.

Totuși, este important de știut că, dacă în perioada de valabilitate a cardului intervin probleme în achitarea contribuțiilor, costurile serviciilor medicale utilizate în străinătate vor trebui suportate din buzunar. În acest caz, casa de asigurări care a emis cardul va recupera sumele datorate din partea utilizatorului.

Cum obții cardul european de sănătate în 2026?

Pentru a obține Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) în România, procedura este gratuită și relativ simplă. Acest card îți oferă dreptul la asistență medicală de urgență în țările din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE), Elveția și Marea Britanie, în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective.

Dosarul pentru obținerea cardului trebuie să conțină:

  • Cerere-tip: Se descarcă de pe site-ul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) de care aparții sau al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
  • Copie după Cartea de Identitate (CI) sau certificatul de naștere (pentru minorii sub 14 ani).
  • Doar în anumite cazuri: Documente doveditoare ale calității de asigurat (ex: adeverință de la angajator, talon de pensie, adeverință de student), deși în majoritatea cazurilor calitatea de asigurat este verificată direct în sistemul informatic (PIAS).

Ai la dispoziție trei variante pentru a depune dosarul la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) în a cărei evidență te afli:

  • Online: Cele mai multe Case Județene de Sănătate permit trimiterea cererii și a copiei după CI prin e-mail sau prin platformele dedicate de pe site-urile lor oficiale.
  • Fizic, la ghișeu: Prin prezentarea personală la sediul CAS de care aparții.
  • Prin poștă: Trimițând documentele prin poștă la adresa sediului CAS.

Cardul este emis și livrat, în mod normal, în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Acesta este trimis direct prin poștă, la adresa de domiciliu menționată în cerere.

În plus, cardul european de sănătate este valabil 2 ani (24 de luni) de la data emiterii și eliberarea acestuia este 100% gratuită.

Ce conține cardul european de sănătate?

Informațiile esențiale tipărite pe card includ:

  • Numele și prenumele deținătorului;
  • Codul numeric personal (CNP);
  • Data nașterii;
  • Data expirării;
  • Codul țării care a emis cardul, conform standardelor internaționale;
  • Identificatorul casei de asigurări emitente;
  • Numărul unic al cardului.

În cazul în care pierzi cardul sau acesta nu este recunoscut de un furnizor de servicii medicale, este esențial să contactezi de urgență casa de asigurări care l-a emis. Aceasta îți va trimite un certificat provizoriu de înlocuire (CIP), în maximum 24 de ore, pe adresa menționată de tine.

Ce servicii acoperă cardul european de sănătate?

Cu ajutorul CEASS, vei avea acces la asistență medicală în cadrul sistemului public de sănătate din țara pe care o vizitezi. De exemplu, poți beneficia de tratamente necesare pentru afecțiuni cronice sau preexistente, îngrijiri medicale în timpul unei sarcini sau chiar la naștere.

Atenție, însă: acest card nu acoperă serviciile oferite de clinici private, transportul de urgență către țara de origine sau pierderile materiale.

Un alt aspect de reținut este că, deși CEASS îți oferă servicii medicale în aceleași condiții ca și cetățenii din țara respectivă, este posibil să trebuiască să achiți anumite costuri, cum ar fi coplata, în funcție de specificul sistemului de sănătate al statului respectiv. De exemplu, servicii care sunt gratuite în România pot fi contra cost în alte țări din UE sau SEE.

Ce servicii nu acoperă cardul european de sănătate?

Deși reprezintă un instrument util, CEASS nu este un substitut pentru o asigurare de călătorie completă. Cardul nu acoperă serviciile de sănătate oferite de unități private, transportul medical de urgență în țara de origine sau pierderile de bunuri personale.

În plus, dacă intenționezi să te muți definitiv în altă țară, va trebui să te înregistrezi în sistemul de sănătate local, deoarece CEASS nu este valabil pentru șederile permanente.

Așadar, dacă planifici o deplasare în străinătate în 2026, este esențial să verifici valabilitatea cardului european de sănătate sau să aplici pentru emiterea unuia nou. Este un pas simplu, dar care poate face diferența în cazul în care ai nevoie de asistență medicală pe parcursul călătoriei.

Țările în care este valabil cardul european de sănătate

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) este valabil în 32 de țări europene. Acestea includ toate statele membre ale Uniunii Europene, țările din Spațiul Economic European, precum și Elveția și Marea Britanie.

Iată lista completă a țărilor în care poți folosi cardul pentru a beneficia de asistență medicală de stat, în caz de urgență:

  • Austria
  • Belgia
  • Bulgaria
  • Cehia
  • Cipru
  • Croația
  • Danemarca
  • Estonia
  • Finlanda
  • Franța
  • Germania
  • Grecia
  • Irlanda
  • Italia
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburg
  • Malta
  • Olanda (Țările de Jos)
  • Polonia
  • Portugalia
  • România (ca destinație pentru cetățenii străini care dețin cardul emis în țara lor)
  • Slovacia
  • Slovenia
  • Spania
  • Suedia
  • Ungaria
  • Islanda
  • Liechtenstein
  • Norvegia
  • Elveția
  • Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Cardul european de sănătate nu poate fi folosit în țări europene care nu fac parte din categoriile de mai sus, cum ar fi: Turcia, Serbia, Muntenegru, Albania, Republica Moldova, Ucraina, Monaco, San Marino sau Vatican. Pentru aceste destinații, este necesară o asigurare medicală de călătorie privată. Află aici mai multe informații despre asigurarea de călătorie și ce trebuie să verifici înainte să o achiziționezi.

