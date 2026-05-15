Studiul a analizat 49 de țări și orașe europene

Un nou studiu a dezvăluit care sunt cele mai avantajoase destinații europene pentru escapade de weekend. Într-o perioadă în care prețurile biletelor de avion cresc constant, inclusiv din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, vacanțele devin tot mai costisitoare pentru mulți turiști.

Analiza realizată de platforma Solo Female Travelers arată însă că există încă destinații europene unde un weekend poate fi petrecut fără cheltuieli uriașe.

Conform publiației Telegraf Biznis, studiul a analizat 49 de țări și orașe europene, folosind datele platformei Numbeo, cercetarea excluzând Rusia, Belarus și Ucraina, din cauza războiului, dar și teritorii precum Gibraltar, Insulele Feroe și Insulele Canalului Mânecii.

Macedonia de Nord, cea mai ieftină destinație din Europa

Analiștii au calculat cheltuielile medii zilnice pentru un turist care călătorește singur, luând în considerare mai multe categorii: un prânz la un restaurant ieftin, prețul unei cafele sau al unui cappuccino, o sticlă de apă, transportul local, biletul la cinema și cazarea într-un apartament situat în centrul orașului.

Potrivit rezultatelor studiului, cea mai accesibilă destinație pentru un city-break în Europa este Macedonia de Nord, unde costul mediu pentru un weekend este de aproximativ 52 de euro.

Capitala Skopje, cu peste jumătate de milion de locuitori, s-a remarcat drept una dintre cele mai convenabile destinații pentru turiști. Acolo, o masă la restaurant costă aproximativ 6,5 euro, un cappuccino mai puțin de 2 euro, iar o sticlă de apă poate fi cumpărată cu aproximativ un euro.

Pe lângă prețurile mici, Macedonia de Nord este considerată și o destinație relativ sigură. Potrivit platformei World Population Review, țara se află printre statele bine clasate în Global Peace Index.

Bosnia și Serbia, printre cele mai accesibile țări

Pe locul al doilea în clasamentul celor mai ieftine destinații se află Bosnia și Herțegovina, unde un weekend pentru o persoană costă în medie aproximativ 55 de euro.

Urmează Moldova și Serbia, unde costurile medii pentru un weekend ajung la aproximativ 62 de euro.

Cheltuielile totale pentru toate cele patru cele mai ieftine destinații la un loc sunt aproape egale cu costul unui singur weekend în cea mai scumpă țară europeană pentru acest tip de călătorie.

Cele mai scumpe destinații pentru un weekend

Titlul de cea mai scumpă destinație europeană pentru călătoriile solo de weekend revine Liechtenstein, unde costul mediu ajunge la aproximativ 223 de euro.

Imediat după se află Elveția, cu cheltuieli medii de aproximativ 222 de euro pentru un weekend.

Cele mai mari costuri din Liechtenstein sunt legate de restaurante și cheltuielile zilnice. De exemplu, o masă obișnuită costă în jur de 27 de euro, mult peste media europeană, estimată la aproximativ 15 euro.

În Macedonia de Nord trăiesc și români

În 2023, Republica Macedonia de Nord avea o populație de peste 2,08 milioane de locuitori, în scădere cu 0,38% față de 2022, plasând-o pe locul 38 în Europa și pe locul 150 în lume. Populația majoritară este reprezentată de macedoneni (58,44%), urmați de albanezi (24,16%), turci (3,79%), romi (2,46%), vlahi (0,46%), sârbi (1,19%) și bosniaci (0,88%).

De asemenea, în această țară trăiesc și alte naționalități (1,16%). La ultimul recensământ, realizat în 2021, au fost înregistrați pentru prima dată și 126 de etnici români. În Macedonia de Nord există creștini ortodocși (46,14%), musulmani (32,7%), catolici (0,37%) și alții (20,79%).

Macedoneana este limba oficială, care este și cea mai vorbită. Aceasta aparține ramurii de est a grupului de limbi slave de sud, fiind cea mai tânără dintre ele. Este strâns înrudită cu bulgara și se aseamănă cu sârba și cu dialectele intermediare Torlak și Šop, care sunt vorbite în nordul și estul Macedoniei, dar și în sudul Serbiei și în vestul Bulgariei.

Citește și: Insula șerpilor din inima Balcanilor, un paradis sălbatic devenit destinație de top pentru europeni

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE