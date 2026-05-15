Studiul a analizat 49 de țări și orașe europene

Un nou studiu a dezvăluit care sunt cele mai avantajoase destinații europene pentru escapade de weekend. Într-o perioadă în care prețurile biletelor de avion cresc constant, inclusiv din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, vacanțele devin tot mai costisitoare pentru mulți turiști.

Analiza realizată de platforma Solo Female Travelers arată însă că există încă destinații europene unde un weekend poate fi petrecut fără cheltuieli uriașe.

Conform publiației Telegraf Biznis, studiul a analizat 49 de țări și orașe europene, folosind datele platformei Numbeo, cercetarea excluzând Rusia, Belarus și Ucraina, din cauza războiului, dar și teritorii precum Gibraltar, Insulele Feroe și Insulele Canalului Mânecii.

Macedonia de Nord, cea mai ieftină destinație din Europa

Analiștii au calculat cheltuielile medii zilnice pentru un turist care călătorește singur, luând în considerare mai multe categorii: un prânz la un restaurant ieftin, prețul unei cafele sau al unui cappuccino, o sticlă de apă, transportul local, biletul la cinema și cazarea într-un apartament situat în centrul orașului.

Potrivit rezultatelor studiului, cea mai accesibilă destinație pentru un city-break în Europa este Macedonia de Nord, unde costul mediu pentru un weekend este de aproximativ 52 de euro.

Capitala Skopje, cu peste jumătate de milion de locuitori, s-a remarcat drept una dintre cele mai convenabile destinații pentru turiști. Acolo, o masă la restaurant costă aproximativ 6,5 euro, un cappuccino mai puțin de 2 euro, iar o sticlă de apă poate fi cumpărată cu aproximativ un euro.

Pe lângă prețurile mici, Macedonia de Nord este considerată și o destinație relativ sigură. Potrivit platformei World Population Review, țara se află printre statele bine clasate în Global Peace Index.

Bosnia și Serbia, printre cele mai accesibile țări

Pe locul al doilea în clasamentul celor mai ieftine destinații se află Bosnia și Herțegovina, unde un weekend pentru o persoană costă în medie aproximativ 55 de euro.

Urmează Moldova și Serbia, unde costurile medii pentru un weekend ajung la aproximativ 62 de euro.

Cheltuielile totale pentru toate cele patru cele mai ieftine destinații la un loc sunt aproape egale cu costul unui singur weekend în cea mai scumpă țară europeană pentru acest tip de călătorie.

Cele mai scumpe destinații pentru un weekend

Titlul de cea mai scumpă destinație europeană pentru călătoriile solo de weekend revine Liechtenstein, unde costul mediu ajunge la aproximativ 223 de euro.

Imediat după se află Elveția, cu cheltuieli medii de aproximativ 222 de euro pentru un weekend.

Cele mai mari costuri din Liechtenstein sunt legate de restaurante și cheltuielile zilnice. De exemplu, o masă obișnuită costă în jur de 27 de euro, mult peste media europeană, estimată la aproximativ 15 euro.

În Macedonia de Nord trăiesc și români

În 2023, Republica Macedonia de Nord avea o populație de peste 2,08 milioane de locuitori, în scădere cu 0,38% față de 2022, plasând-o pe locul 38 în Europa și pe locul 150 în lume. Populația majoritară este reprezentată de macedoneni (58,44%), urmați de albanezi (24,16%), turci (3,79%), romi (2,46%), vlahi (0,46%), sârbi (1,19%) și bosniaci (0,88%).

De asemenea, în această țară trăiesc și alte naționalități (1,16%). La ultimul recensământ, realizat în 2021, au fost înregistrați pentru prima dată și 126 de etnici români. În Macedonia de Nord există creștini ortodocși (46,14%), musulmani (32,7%), catolici (0,37%) și alții (20,79%).

Macedoneana este limba oficială, care este și cea mai vorbită. Aceasta aparține ramurii de est a grupului de limbi slave de sud, fiind cea mai tânără dintre ele. Este strâns înrudită cu bulgara și se aseamănă cu sârba și cu dialectele intermediare Torlak și Šop, care sunt vorbite în nordul și estul Macedoniei, dar și în sudul Serbiei și în vestul Bulgariei.

Citește și: Insula șerpilor din inima Balcanilor, un paradis sălbatic devenit destinație de top pentru europeni

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Știri România 19:00
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 18:51
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Parteneri
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Adevarul.ro
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
Stiri Mondene 17:51
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Stiri Mondene 17:40
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
ObservatorNews.ro
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax.ro
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
Fanatik.ro
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?