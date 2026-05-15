Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a adoptat un urs din România: „Faceți cunoștință cu Batyr”

O nouă adopție pentru familia prezidențială

Evenimentul a fost relatat de fotograful oficial al președintelui, Mikołaj Bujak, care a publicat imagini de la sanctuar și a oferit detalii despre gestul șefului statului.

Ursul adoptat de la distanță se alătură lui Yuki, un câine curajos salvat dintr-un adăpost, care locuiește deja la Palatul Prezidențial din Varșovia.

Batyr, ursul adoptat de președintele Poloniei. Foto: Mikołaj Bujak

„Faceți cunoștință cu Batyr. Președintele Poloniei a adoptat un alt animal de companie. De data aceasta, puțin mai mare… Lui Yuki, curajosul câine de la adăpost, rezident al Palatului Prezidențial, i s-a alăturat – deși de la distanță – ursul Batyr”, a scris Mikołaj Bujak.

Poznajcie Batyra



Ostatnie dni były pełne rozmów o sprawach najważniejszych – architekturze bezpieczeństwa, wschodniej flance NATO i polityce.

Ale wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, o której muszę opowiedzieć.

Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka. Tym razem nieco większego… pic.twitter.com/TPRea1OkA8 — Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) May 14, 2026

În timpul vizitei, Nawrocki a amintit de celebrul urs caporal Wojtek (un erou al armatei poloneze), oferindu-l drept „patron” spiritual noului său urs.

De asemenea, președintele a promis că va trimite sanctuarului o mascotă de pluș reprezentându-l pe eroicul Wojtek.

Certificatul de adopție al ursului Batyr. Foto: Mikołaj Bujak

În acest moment, Karol Nawrocki nu a comentat public cu privire la adopția lui Batyr. Nu se știe câți ani are ursul sau în ce circumstanțe a ajuns la centru.

Numele Batyr nu a fost ales întâmplător

Numele ursului nu este întâmplător. Tadeusz Batyr este pseudonimul sub care Karol Nawrocki și-a publicat cartea despre gangsterul „Nikoś”.

Situația a generat controverse în campanie, mai ales după ce a apărut un interviu în care presupusul autor Tadeusz Batyr (apărând cu fața acoperită și vocea modificată) îl lăuda pe Karol Nawrocki.

La rândul său, Nawrocki a lăudat public acea carte și chiar a susținut că l-ar fi întâlnit pe autor. Ulterior, când legătura a devenit publică, președintele s-a apărat argumentând că folosirea unui pseudonim nu reprezintă nimic ieșit din comun.

Adversarii politici ai succesorului lui Andrzej Duda folosesc adesea această poreclă pentru a sublinia distanța lor față de președinte.

