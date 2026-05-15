Donald Trump, primit în centrul real al puterii de la Beijing

Vizita președintelui american în China se încheie vineri, după mai multe momente atent regizate diplomatic. Donald Trump a participat la un banchet de stat, a avut discuții cu miză mare cu Xi Jinping și a vizitat Templul Cerului, unul dintre cele mai cunoscute locuri istorice din Beijing.

Ultima parte a vizitei a fost însă cea mai simbolică. Xi Jinping l-a primit pe Trump la Zhongnanhai, complexul aflat în centrul capitalei chineze, unde funcționează conducerea Partidului Comunist Chinez.

Coloana oficială care s-a îndreptat spre complex a fost formată mai multe vehicule cu lumini roșii și albastre. La Zhongnanhai, Trump și Xi au avut program oficial complet: strângere de mână, fotografie, întâlnire bilaterală și prânz de lucru. Președintele american a petrecut aproximativ trei ore în complex, potrivit News.ro.

Și asta pentru că foarte puțini lideri americani au intrat vreodată în acest sediu al puterii chineze, unde accesul este extrem de strict și despre care se cunosc puține lucruri.

Ce este Zhongnanhai, complexul comparat cu Casa Albă și Kremlin

Zhongnanhai este unul dintre cele mai importante locuri ale Chinei moderne. Complexul se întinde pe aproximativ 1.500 de acri și include pavilioane, temple reamenajate și clădiri moderne de birouri. În trecut, era un loc unde împărații Chinei își petreceau timpul liber. Astăzi, este centrul puterii politice de la Beijing.

Tocmai de aceea, Zhongnanhai este comparat adesea cu Casa Albă din Statele Unite sau cu Kremlin din Rusia. Nu este doar un complex administrativ, ci locul asociat direct cu vârful conducerii chineze. Securitatea este extrem de strictă. Accesul este controlat de o unitate militară de elită care se ocupă de protecția personală a liderilor de rang înalt ai Partidului Comunist Chinez.

Complexul este ascuns în spatele unor ziduri mari, iar imaginile digitale ale locului sunt restricționate pe principalele platforme de cartografiere din China.

Locul unde se iau marile decizii ale Partidului Comunist Chinez

Zhongnanhai este legat direct de elita Partidului Comunist Chinez. De decenii, complexul a fost principalul loc de întâlnire pentru Politburo, organismul care ia decizii majore în partid. Tot acolo se poate reuni și Comitetul Permanent, cercul cel mai restrâns al conducerii chineze, format din șapte bărbați. Până acum, nicio femeie nu a făcut parte din acest Comitet Permanent.

Pentru Beijing, primirea unui lider străin la Zhongnanhai nu este un simplu gest de protocol. Este o alegere făcută atent și transmite că vizita are o greutate politică importantă.

Momentul a avut loc la finalul unui summit în care Statele Unite și China au discutat teme sensibile, de la relațiile bilaterale până la dosare internaționale grele.

Nixon, Bush și Obama au mai intrat la Zhongnanhai

Donald Trump nu este primul președinte american primit la Zhongnanhai, dar lista celor care au ajuns acolo este foarte scurtă. Richard Nixon s-a întâlnit cu Mao Zedong la Zhongnanhai în 1972, în timpul vizitei sale istorice la Beijing. A fost prima vizită a unui președinte american în China și un moment care a schimbat relația dintre cele două țări.

Treizeci de ani mai târziu, George W. Bush a intrat și el în complex, alături de președintele chinez de atunci, Jiang Zemin. Vizita a fost prezentată atunci ca o celebrare a aniversării deplasării lui Nixon și a progreselor făcute între Washington și Beijing.

Ultimul președinte american care fusese la Zhongnanhai înaintea lui Trump a fost Barack Obama. În 2014, Obama s-a întâlnit acolo cu Xi Jinping. Cei doi lideri au luat cina împreună și au servit ceai într-unul dintre pavilioanele complexului.

Trump a fost impresionat de primirea făcută în China

Donald Trump s-a arătat încântat de felul în care a fost primit în China. Într-un interviu acordat lui Sean Hannity, de la Fox News, președintele american a spus că delegația sa a fost tratată „foarte bine”. Trump a explicat că pune mare preț pe astfel de gesturi diplomatice. Pentru el, covorul roșu, primirea oficială și ceremonia nu sunt doar detalii de protocol, ci semne de respect față de Statele Unite.

„Dacă aş coborî dintr-un avion şi nu ar fi nimeni acolo să mă întâmpine, aş spune că nu ar fi atât de grozav, pentru că este cu adevărat respect pentru ţara noastră. Ţara noastră este respectată”, a declarat Trump.

Xi Jinping l-a trimis pe vicepreședintele Han Zheng să îl întâmpine pe Trump la sosirea la Beijing, miercuri seară, ora locală. Han Zheng este considerat trimisul lui Xi pentru evenimente diplomatice importante și a participat și la instalarea lui Trump din 2025.

Preşedintele american Donald Trump l-a invitat pe liderul chinez Xi Jinping în vizită la Casa Albă, pe 24 septembrie, și a apreciat că lumea ar deveni „specială” dacă Statele Unite și China ar lucra „unite împreună”.

