Donald Trump, primit în centrul real al puterii de la Beijing

Vizita președintelui american în China se încheie vineri, după mai multe momente atent regizate diplomatic. Donald Trump a participat la un banchet de stat, a avut discuții cu miză mare cu Xi Jinping și a vizitat Templul Cerului, unul dintre cele mai cunoscute locuri istorice din Beijing.

Ultima parte a vizitei a fost însă cea mai simbolică. Xi Jinping l-a primit pe Trump la Zhongnanhai, complexul aflat în centrul capitalei chineze, unde funcționează conducerea Partidului Comunist Chinez.

Donald Trump primit de Xi Jinping la Zhongnanhai (6)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Coloana oficială care s-a îndreptat spre complex a fost formată mai multe vehicule cu lumini roșii și albastre. La Zhongnanhai, Trump și Xi au avut program oficial complet: strângere de mână, fotografie, întâlnire bilaterală și prânz de lucru. Președintele american a petrecut aproximativ trei ore în complex, potrivit News.ro.

Și asta pentru că foarte puțini lideri americani au intrat vreodată în acest sediu al puterii chineze, unde accesul este extrem de strict și despre care se cunosc puține lucruri.

Ce este Zhongnanhai, complexul comparat cu Casa Albă și Kremlin

Zhongnanhai este unul dintre cele mai importante locuri ale Chinei moderne. Complexul se întinde pe aproximativ 1.500 de acri și include pavilioane, temple reamenajate și clădiri moderne de birouri. În trecut, era un loc unde împărații Chinei își petreceau timpul liber. Astăzi, este centrul puterii politice de la Beijing.

Tocmai de aceea, Zhongnanhai este comparat adesea cu Casa Albă din Statele Unite sau cu Kremlin din Rusia. Nu este doar un complex administrativ, ci locul asociat direct cu vârful conducerii chineze. Securitatea este extrem de strictă. Accesul este controlat de o unitate militară de elită care se ocupă de protecția personală a liderilor de rang înalt ai Partidului Comunist Chinez.

ZhongnanhaiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Complexul este ascuns în spatele unor ziduri mari, iar imaginile digitale ale locului sunt restricționate pe principalele platforme de cartografiere din China.

Locul unde se iau marile decizii ale Partidului Comunist Chinez

Zhongnanhai este legat direct de elita Partidului Comunist Chinez. De decenii, complexul a fost principalul loc de întâlnire pentru Politburo, organismul care ia decizii majore în partid. Tot acolo se poate reuni și Comitetul Permanent, cercul cel mai restrâns al conducerii chineze, format din șapte bărbați. Până acum, nicio femeie nu a făcut parte din acest Comitet Permanent.

Pentru Beijing, primirea unui lider străin la Zhongnanhai nu este un simplu gest de protocol. Este o alegere făcută atent și transmite că vizita are o greutate politică importantă.

Momentul a avut loc la finalul unui summit în care Statele Unite și China au discutat teme sensibile, de la relațiile bilaterale până la dosare internaționale grele.

Nixon, Bush și Obama au mai intrat la Zhongnanhai

Donald Trump nu este primul președinte american primit la Zhongnanhai, dar lista celor care au ajuns acolo este foarte scurtă. Richard Nixon s-a întâlnit cu Mao Zedong la Zhongnanhai în 1972, în timpul vizitei sale istorice la Beijing. A fost prima vizită a unui președinte american în China și un moment care a schimbat relația dintre cele două țări.

Treizeci de ani mai târziu, George W. Bush a intrat și el în complex, alături de președintele chinez de atunci, Jiang Zemin. Vizita a fost prezentată atunci ca o celebrare a aniversării deplasării lui Nixon și a progreselor făcute între Washington și Beijing.

Ultimul președinte american care fusese la Zhongnanhai înaintea lui Trump a fost Barack Obama. În 2014, Obama s-a întâlnit acolo cu Xi Jinping. Cei doi lideri au luat cina împreună și au servit ceai într-unul dintre pavilioanele complexului.

Trump a fost impresionat de primirea făcută în China

Donald Trump s-a arătat încântat de felul în care a fost primit în China. Într-un interviu acordat lui Sean Hannity, de la Fox News, președintele american a spus că delegația sa a fost tratată „foarte bine”. Trump a explicat că pune mare preț pe astfel de gesturi diplomatice. Pentru el, covorul roșu, primirea oficială și ceremonia nu sunt doar detalii de protocol, ci semne de respect față de Statele Unite.

„Dacă aş coborî dintr-un avion şi nu ar fi nimeni acolo să mă întâmpine, aş spune că nu ar fi atât de grozav, pentru că este cu adevărat respect pentru ţara noastră. Ţara noastră este respectată”, a declarat Trump.

Xi Jinping l-a trimis pe vicepreședintele Han Zheng să îl întâmpine pe Trump la sosirea la Beijing, miercuri seară, ora locală. Han Zheng este considerat trimisul lui Xi pentru evenimente diplomatice importante și a participat și la instalarea lui Trump din 2025.

Preşedintele american Donald Trump l-a invitat pe liderul chinez Xi Jinping în vizită la Casa Albă, pe 24 septembrie, și a apreciat că lumea ar deveni „specială” dacă Statele Unite și China ar lucra „unite împreună”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Știri România 19:00
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 18:51
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Parteneri
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Adevarul.ro
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
Stiri Mondene 17:51
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Stiri Mondene 17:40
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
ObservatorNews.ro
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax.ro
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
Fanatik.ro
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?